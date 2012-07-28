Yammer, mevcut iş modelini sürdürecek





İş dünyasının sosyal ağlarından Yammer, geçtiğimiz ay Microsoft tarafından 1.2 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı. Satın almanın ardından Yammer'in ücretsiz olarak sunulan bazı servislerinin paralı hale gelmesi çoğu kişiyi endişelendirmişti.

http://www.wired.com/wiredenterprise/2012/07/yammer-microsoft-enterprise/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Wired'a konuşan Yammer CEO'su David Sacks, Yammer'in mevcut iş modelini Microsoft çatısı altında da sürdürüleceğini belirtmesiyle bu endişelerin yersiz olduğu anlaşıldı. Ancak, bu açıklamada Yammer'in mevcut iş modelini koruyacağı dikkat çekiyor. Çünkü Yammer, tamamen ücretsiz bir servis değil. Yammer tarafından temelde bazı içerikler ücretsiz olarak sağlanırken, şirketlerin IT departmanlarına Yammer'in yaptıkları üzerinde daha fazla kontrol sağlayan bazı araçlar belirli bir ücret karşılığı alınabiliyor. Yammer için oldukça iyi işleyen ve şirkete 4 yıl gibi bir sürede yaklaşık 5 milyon kullanıcı çeken bu modelden memnun olduklarını ifade eden Sacks, bu modeli koruyacaklarını ifade etti. Sacks, Yammer'in kendine yönelik çalışmalarının devam ederken bir yandan da Office 365'in büyümesine katkıda bulunmayı amaçladıkların da dile getirdi.Microsoft bünyesinde yer almasıyla birlikte büyük fırsat yakalayan Yammer'in ilerleyen dönemlerdeki öncelikleri arasında Yammer ve Office 365'teki Skype, SharePoint, Microsoft Dynamics gibi diğer servisler arasındaki entegrasyonu sağlamak olacak.