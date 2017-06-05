Markafoni'den sonra Bukoli de kapanıyor!

2015 yılının Nisan ayında hizmet vermeye başlayan Bukoli, kullanıcıların internetten satın aldıkları ürünleri belirlenen teslimat noktalarına yönlendirilmesini sağlıyor. Diğer bir deyişle kargoyu evinize ya da iş adresinize değil, şehir içinde oluşturulan teslimat kutularına yönlendirerek bu sayede kargoyu bekleme problemine çözüm getiriyor.

İlk etapta anlaşmalı esnafları teslim alma noktası olarak tercih eden Bukoli, daha sonra kendi kargo kutularını çeşitli bölgelere yerleştirmeye başladı. Hızlı bir şekilde büyüyen girişim, 2 yıl içerisinde İstanbul’da 2.500 teslimat noktasına ulaştı. Hemen ardından gelen 1.5 yıllık dönemde ise İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’da hizmet vermeyi planlıyordu fakat ne yazık ki beklentiler gerçekleşmedi.

pazar koşullarına daha fazla direnemeyen Borusan Holding’e bağlı Bukoli, 30 Haziran 2017 itibariyle kepenklerini indireceğini açıkladı. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Markafoni.com da benzer gerekçelerle 30 Haziran 2017 tarihinde kapanacağını E-mail üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre mevcutdaha fazla direnemeyen Borusan Holding’e bağlı Bukoli,itibariyle kepenklerini indireceğini açıkladı. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Markafoni.com da benzer gerekçelerle 30 Haziran 2017 tarihinde kapanacağını duyurmuştu.

Bukoli tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Değerli müşterimiz,



Şirketimizin inovatif iş modellerinden biri olarak 2014 yılında faaliyete geçen ve geliştirmek için hepimizin canla başla çalıştığı Bukoli operasyonunu bugün itibarı ile sonlandırıyoruz.



Bukoli’yi tüm taraflar için en fazla değer yaratacak şekilde sürdürmemiz mevcut pazar koşullarında maalesef mümkün olmadı.



Bugüne kadar büyük bir mutluluk ve heyecanla sürdürdüğümüz iş birliği için size teşekkür ederiz. Bu süre zarfında, sizin işiniz için değer yaratmış ve büyümenize katkıda bulunabilmiş olmayı ümit ediyoruz. Bunu başarabildiysek ne mutlu bize!



Sitenizdeki teslimat seçim opsiyonları arasından Bukoli’yi ivedilikle kaldırmanızı rica ediyoruz.



Bukoli operasyonuna son verme kararımızın işiniz üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi olmaması için gerekli tüm önlemler tarafımızdan alındı. 30 Haziran 2017 tarihine kadar siteniz üzerinden verilen Bukoli opsiyonlu tüm siparişleri teslim etmeye devam edeceğiz.



Borusan Lojistik olarak inovasyona yatırım yapmaktan, katma değeri yüksek yenilikçi hizmet ve iş modellerini hayata geçirmekten vazgeçmeyeceğimizi özellikle bilmenizi isteriz.



Dijital teknolojileri en etkin şekilde kullanan yeni hizmetlerimiz ve iş modellerimizle yollarımızın bir gün tekrar kesişeceğine içtenlikle inanıyoruz.



Bize olan güveniniz için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.



Saygılarımızla"