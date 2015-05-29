Yandex Süperlig'in en çok arananların açıkladı

Süper Lig'in 2014/2015 sezonunun sonuna gelinirken arama motoru Yandex'de lige özel istatistikleri yayınladı.

Yandex'in verilerine göre Süper Lig'de şampiyonluğu kazanan takım Galatasaray olmasına rağmen en çok aranan lig takımı Fenerbahçe oldu. Galatasaray ise en çok aranan 2. takım olurken onu sırasıyla Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti.En çok aranan teknik adam Galatasaray'ın teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu olurken onu Trabzonspor'un çalıştırıcısı Ersun Yanal ve Sivasspor’un başındaki Sergen Yalçın takip etti.

En çok aranan futbolcularda Beşiktaş'lı Demba Ba başı çekerken onu Felipe Melo ve Fernando Muslera takip etti. Yerli kategorisinde ise en çok aranan isim Burak Yılmaz olurken ikinci ve üçüncü sırada Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu yer aldı.

Oyuncuların mevkilerine göre en çok arananlar arasından oluşturulan takımda kalede Fernando Muslera yer alırken, defansta Caner Erkin, Alex Telles, Sabri Sarıoğlu ve Gökhan Gönül, orta sahada Felipe Melo, Wesley Sneijder, Sosa ve Emre Belözoğlu, santraforda ise Demba Ba ve Sow ikilisi yer aldı.

6 Haziran'da Şampiyonlar Ligi final maçında görev alacak Cüneyt Çakır en çok aratılan hakem olurken onu Hüseyin Göcek ve Fırat Aydınus takip etti. Sezon süresi boyunca en çok aranan stadyum ise Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu oldu.