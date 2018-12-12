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Yandex, Türkiye’deki askeri tesislerin uydu görüntülerini buzladı (Açıklama geldi)

Yandex'in harita servisi Yandex Haritalar , Türkiye'deki askeri tesisleri buzluyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre ülkemizdeki yasalar nedeniyle buzlama yapıldığı ifade edildi.
5 ay
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Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yandex, Türkiye’deki askeri tesislerin uydu görüntülerini buzladı (Açıklama geldi)
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Rus arama motoru Yandex’in harita servisi Yandex Haritalar, Türkiye’deki askeri tesislerin uydu görüntülerini buzluyor. Amerikan Bilimciler Federasyonu'ndan (FAS) yapılan açıklamaya göre Türkiye ve İsrail’deki 300’den fazla askeri tesisin görüntüleri buzlanmış durumda.

Buzlanan bölgeler arasında askeri üsler, uçak pistleri, sığınaklar, limanlar gibi yapılar yer alıyor. Google Earth ise bu bölgelere buzlama yapmıyor, olduğu haliyle gösteriyor. Yandex’in yöntemi, gizli bölgelerin yerlerini belli ediyor.

FAS.org tarafından paylaşılan görüntülerde sol tarafta Google Earth, sağ tarafta ise Yandex Haritalar'dan alınan ekran görüntülerini görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı tesislere ek olarak İzmir’de bulunan NATO Üssü, Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü de benzer yöntemle bulanıklaştırılıyor.

Hem kamu hem de politikacılar için bilimsel araştırmalar yapan Matt Korda, bu yöntemin sadece Türkiye ve İsrail’deki askeri tesisler için uygulandığını ifade ediyor. Rusya’ya ait hiçbir tesiste bu yöntem kullanılmıyor.

Yandex Haritalar'da Suriye’de bulanık bölge bulunmuyor ancak Suriye’nin uydu görüntülerinin neredeyse tamamının çözünürlüğü çok düşük. Binanın konumu dışında herhangi bir çıkarımda bulunmak neredeyse imkansız.

Matt Korda, Türk yetkililerin isteği üzerine askeri tesislerin buzlanmış olabileceğinin altını çiziyor. Bu şekilde buzlama yöntemi pek mantıklı durmuyor. Zira bu yöntemle askeri bölgeler daha fazla açığa çıkıyor.

Yandex konuyla ilgili açıklama yaptı ve yasalar nedeniyle buzlama yaptığını duyurdu

Yandex'in açıklaması: 
12 Aralık 2018 tarihinde bazı yayın organlarında yer verilen haberde, Yandex Haritalar üzerinde Türkiye'deki bir dizi askeri tesise buzlama tekniği uygulandığı belirtilmiştir. Haberin ifade edilme şekli ve başlığı, Yandex'in harita servisiyle ilgili yanlış bir izlenim oluşturmaktadır.

Yandex'in Türkiye'de sunmuş olduğu tüm hizmetler Türk mevzuatı ve yargı kararları ile uyumludur. Bu kapsamda, kurum ilkemiz olarak her ne olursa olsun Türk yasalarına ve Türk yargısına ticari menfaatlerin önünde yer vermekteyiz. Türkiye'deki ilgili makamlar ile de her zaman iş birliği içerisinde çalıştığımızı belirtmek isteriz.
Bilgilerinize önemle sunarız.

Saygılarımızla,
Yandex Türkiye
 

https://fas.org/blogs/security/2018/12/widespread-blurring-of-satellite-images-reveals-secret-facilities/ Yorum Yaz
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webbie 5 ay en beğenilen
Askeri tesislerin, gizli askeri bilgilerin ve diğer tüm önemli bilgilerin tamamı FETÖ tarafından, Bülent Arınç sayesinde zaten ifşa edilmişti.
Ruslar geç kaldı...
Askeri tesislerin, gizli askeri bilgilerin ve diğer tüm önemli bilgilerin tamamı FETÖ tarafından, Bülent Arınç sayesinde zaten ifşa edilmişti.Ruslar geç k...
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1 Yanıt Yanıtla +104
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Jeopol 5 ay
Buna mı takıldinız?

Akp kendi elleriyle en küçük detayına kadar, hatta cok daha fazlasını ajanlarla kadar hepsini teslim etti. Zaten adamlar neyin nerede olduğunu, kim nefede görevli biliyor.
Buna mı takıldinız?Akp kendi elleriyle en küçük detayına kadar, hatta cok daha fazlasını ajanlarla kadar hepsini teslim etti. Zaten adamlar neyin ...
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deoks 5 ay
Merak eden varsa yoldan bi taksi çevirip sorabilir zaten. Türkiye’de gizli saklı mı kaldı
1 Yanıt Yanıtla +41
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DH Misafiri 5 ay
TSK'nın kozmik odasına fetöcüler birilerinin vasitasıyla çoktan girdi, tüm ayrıntılar ele geçirildi, Türk subayları delillendirin talimatları ile hapislere atılıp tsk çökertildi. Yandex buzlasa ne yeri belli olsa ne !
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DH Misafiri 5 ay
adamlar nerede ne var herşeyimizi biliyorlar. kardeşim tüm uydular engellenmeli bu lanet teknoloji hiç iyi değil varya. teknolojiyi bulanın allan bin belasını versin
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BlueDay_86 5 ay
Yıl 2018 isteyen her türlü ulaşır isterse
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sericik 5 ay
Uzaydan çekilmiş bütün bu detaylı resimlerin
Bütün askeri tesislerin karakolların üs noktalarının detaylı olarak düşman devletlerle ve hain terör örgütleriyle paylaşılmadığını sanan aptaldır
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GoSSgO 5 ay
Akp fetöşünü koluna takip kozmik odamıza sokmuş akp liler de alkışladı, sonra Ergenekon diye bir örgüt olmadığı açıklandı adalet tarafından. Ne oldu kozmik oda gitti, namusumuza girildi.
Ne oldu? Hiçbirşey. Akp liler hala insan içine çıkabiliyor.
Yandex buzlasa ne buzlamasa ne!
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cabriyo 5 ay
acaba sadece türkiyede mi kapatmış? :)
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agent1453 5 ay
İşi bilenler yemez bu numaraları.
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felsefesever 5 ay
kozmik oda açıldı bu ülkede, askeri tesisin nerede olduğu bilgisi gizli bir bilgi değil ki. siz haber yapmayın
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elonardo 5 ay
ooo ne büyük sızıntı
tüm ülkenin kimlik bilgilerini internete sızdırdılar
tüm askeri planlar ve tsk'nın verilerini dışarıya kaptırdılar
maps üzerinden askeri binan gözükse ne gözükmese ne?
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