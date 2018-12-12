Yandex, Türkiye’deki askeri tesislerin uydu görüntülerini buzladı (Açıklama geldi)

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Rus arama motoru Yandex’in harita servisi Yandex Haritalar, Türkiye’deki askeri tesislerin uydu görüntülerini buzluyor. Amerikan Bilimciler Federasyonu'ndan (FAS) yapılan açıklamaya göre Türkiye ve İsrail’deki 300’den fazla askeri tesisin görüntüleri buzlanmış durumda.

Buzlanan bölgeler arasında askeri üsler, uçak pistleri, sığınaklar, limanlar gibi yapılar yer alıyor. Google Earth ise bu bölgelere buzlama yapmıyor, olduğu haliyle gösteriyor. Yandex’in yöntemi, gizli bölgelerin yerlerini belli ediyor.

FAS.org tarafından paylaşılan görüntülerde sol tarafta Google Earth, sağ tarafta ise Yandex Haritalar'dan alınan ekran görüntülerini görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı tesislere ek olarak İzmir’de bulunan NATO Üssü, Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü de benzer yöntemle bulanıklaştırılıyor.

Hem kamu hem de politikacılar için bilimsel araştırmalar yapan Matt Korda, bu yöntemin sadece Türkiye ve İsrail’deki askeri tesisler için uygulandığını ifade ediyor. Rusya’ya ait hiçbir tesiste bu yöntem kullanılmıyor.

Yandex Haritalar'da Suriye’de bulanık bölge bulunmuyor ancak Suriye’nin uydu görüntülerinin neredeyse tamamının çözünürlüğü çok düşük. Binanın konumu dışında herhangi bir çıkarımda bulunmak neredeyse imkansız.

Matt Korda, Türk yetkililerin isteği üzerine askeri tesislerin buzlanmış olabileceğinin altını çiziyor. Bu şekilde buzlama yöntemi pek mantıklı durmuyor. Zira bu yöntemle askeri bölgeler daha fazla açığa çıkıyor.

Yandex konuyla ilgili açıklama yaptı ve yasalar nedeniyle buzlama yaptığını duyurdu

Yandex'in açıklaması:

12 Aralık 2018 tarihinde bazı yayın organlarında yer verilen haberde, Yandex Haritalar üzerinde Türkiye'deki bir dizi askeri tesise buzlama tekniği uygulandığı belirtilmiştir. Haberin ifade edilme şekli ve başlığı, Yandex'in harita servisiyle ilgili yanlış bir izlenim oluşturmaktadır.



Yandex'in Türkiye'de sunmuş olduğu tüm hizmetler Türk mevzuatı ve yargı kararları ile uyumludur. Bu kapsamda, kurum ilkemiz olarak her ne olursa olsun Türk yasalarına ve Türk yargısına ticari menfaatlerin önünde yer vermekteyiz. Türkiye'deki ilgili makamlar ile de her zaman iş birliği içerisinde çalıştığımızı belirtmek isteriz.

Bilgilerinize önemle sunarız.



Saygılarımızla,

Yandex Türkiye



https://fas.org/blogs/security/2018/12/widespread-blurring-of-satellite-images-reveals-secret-facilities/