Yapay zeka İngiliz polisinin yardımcısı olacak

Gözaltında tutulan kişilerin tekrar suç işleyip işlemeyeceği konusunda tahminde bulunan HART bu işi yapmak için kişilerin geçmiş yaşantısına dair verilerden besleniyor kişisel verilerle birlikte daha önce gözaltına alınan diğer başka kişilerin de serbest bırakıldıktan sonra suç işleyip işlemediğini inceleyen HART yaptığı karşılaştırmalar sonucunda son kararını veriyor.
Suçluları Risklerine Göre Sınıflandırıyor
Tabi gözaltındaki kişiler için oldukça önemli bir karar verecek olan HART'ın tahminlerinde yüksek doğruluk oranlarına ulaşması çok önemli bu nedenle HARM pek çok testten geçirildi. Şüphelileri kıyaslama testlerinde polislerden yardım almayan HART; az riskli suçlular konusunda %98, yüksek riskli suçlular konusunda ise %88 doğru tespit yaptığı belirlendi.
Yine de HARM'ın geliştiricileri bu yapay zekanın sadece yardım amaçlı kullanılacağını ve yapay zekanın verdiği bilgiler ışığında polislerin son kararı vereceğinin altını çiziyor.Ayrıca HARM sadece 2008-2012 yıllarındaki polis kayıtlarına erişebiliyor bu da yapay zekanın karşılaştırma yeteneğini kısıtlıyor.
http://www.ibtimes.co.uk/ai-help-uk-police-decide-whether-remand-release-criminal-suspects-1620910 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
o da insanların ona güvenebileceği bir sistemle ortaya çıkacak gibi !!!
bu arada sitenin RSS/atom haber güncelleme bildirimi çalışmıyor !
geri bilidirim yaptım ama hiç bir gelişme yok ortada ! :(