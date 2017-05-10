Yapay zeka İngiliz polisinin yardımcısı olacak

İngiliz polisi belki de ilk kez, insanları davranışlarına göre kategorilendiren ve bu kategorilendirme sonucunda kişilerin hayatında ciddi değişiklikler yaratma potansiyeline sahip bir yapay zekadan destek almaya hazırlanıyor. Makine öğrenme ve derin öğrenme sistemlerinin kullanıldığı HART isimli yapay zeka suç şüphesiyle gözaltında tutulan kişiler için ne yapılması gerektiğini söyleyecek ve polisler yapay zekanın görüşüyle birlikte karar verecek.





Gözaltında tutulan kişilerin tekrar suç işleyip işlemeyeceği konusunda tahminde bulunan HART bu işi yapmak için kişilerin geçmiş yaşantısına dair verilerden besleniyor kişisel verilerle birlikte daha önce gözaltına alınan diğer başka kişilerin de serbest bırakıldıktan sonra suç işleyip işlemediğini inceleyen HART yaptığı karşılaştırmalar sonucunda son kararını veriyor.

Suçluları Risklerine Göre Sınıflandırıyor



Önümüzdeki aydan itibaren İngilterenin kuzeydoğusunda bulunan Durham kentinde kullanılmaya başlanacak olan HART,suçluları; az, orta ya da yüksek riskli olarak sınıflandırıyor ve orta/yüksek risk kategorisinde olan kişiler hakkında polisi uyarıyor ve bu kişilerin kefaletle serbest bırakılmamasını söylüyor.





Tabi gözaltındaki kişiler için oldukça önemli bir karar verecek olan HART'ın tahminlerinde yüksek doğruluk oranlarına ulaşması çok önemli bu nedenle HARM pek çok testten geçirildi. Şüphelileri kıyaslama testlerinde polislerden yardım almayan HART; az riskli suçlular konusunda %98, yüksek riskli suçlular konusunda ise %88 doğru tespit yaptığı belirlendi.

Yine de HARM'ın geliştiricileri bu yapay zekanın sadece yardım amaçlı kullanılacağını ve yapay zekanın verdiği bilgiler ışığında polislerin son kararı vereceğinin altını çiziyor.Ayrıca HARM sadece 2008-2012 yıllarındaki polis kayıtlarına erişebiliyor bu da yapay zekanın karşılaştırma yeteneğini kısıtlıyor.

HARM'ın faaliyetleri hem İngiltere hem de diğer ülkelerdeki güvenlik ekipleri tarafından dikkatle takip edilecek. Yapay zekanın gerçekten işe yarar performans gösterilmesi halinde ülkedeki başka şehirlerde de kullanılabileceği tahmin ediliyor.

http://www.ibtimes.co.uk/ai-help-uk-police-decide-whether-remand-release-criminal-suspects-1620910