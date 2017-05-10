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Yapay zeka İngiliz polisinin yardımcısı olacak

İngiliz polisi şüphelilerin serbest bırakılıp bırakılmamasına yapay zeka yardımıyla karar vercek. HART isimli yapay zeka insanların suça olan eğilimini hesaplayacak.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Yapay zeka İngiliz polisinin yardımcısı olacak
 
İngiliz polisi belki de ilk kez, insanları davranışlarına göre kategorilendiren ve bu kategorilendirme sonucunda kişilerin hayatında ciddi değişiklikler yaratma potansiyeline sahip bir yapay zekadan destek almaya hazırlanıyor. Makine öğrenme ve derin öğrenme sistemlerinin kullanıldığı HART isimli yapay zeka suç şüphesiyle gözaltında tutulan kişiler için ne yapılması gerektiğini söyleyecek ve polisler yapay zekanın görüşüyle birlikte karar verecek.


Gözaltında tutulan kişilerin tekrar suç işleyip işlemeyeceği konusunda tahminde bulunan HART bu işi yapmak için kişilerin geçmiş yaşantısına dair verilerden besleniyor kişisel verilerle birlikte daha önce gözaltına alınan diğer başka kişilerin de serbest bırakıldıktan sonra suç işleyip işlemediğini inceleyen HART yaptığı karşılaştırmalar sonucunda son kararını veriyor.

Suçluları Risklerine Göre Sınıflandırıyor

Önümüzdeki aydan itibaren İngilterenin kuzeydoğusunda bulunan Durham kentinde kullanılmaya başlanacak olan HART,suçluları;az, orta ya da yüksek riskli olarak sınıflandırıyor ve orta/yüksek risk kategorisinde olan kişiler hakkında polisi uyarıyor ve bu kişilerin kefaletle serbest bırakılmamasını söylüyor.


Tabi gözaltındaki kişiler için oldukça önemli bir karar verecek olan HART'ın tahminlerinde yüksek doğruluk oranlarına ulaşması çok önemli bu nedenle HARM pek çok testten geçirildi. Şüphelileri kıyaslama testlerinde polislerden yardım almayan HART; az riskli suçlular konusunda %98, yüksek riskli suçlular konusunda ise %88 doğru tespit yaptığı belirlendi.

Yine de HARM'ın geliştiricileri bu yapay zekanın sadece yardım amaçlı kullanılacağını ve yapay zekanın verdiği bilgiler ışığında polislerin son kararı vereceğinin altını çiziyor.Ayrıca HARM sadece 2008-2012 yıllarındaki polis kayıtlarına erişebiliyor bu da yapay zekanın karşılaştırma yeteneğini kısıtlıyor.

HARM'ın faaliyetleri hem İngiltere hem de diğer ülkelerdeki güvenlik ekipleri tarafından dikkatle takip edilecek. Yapay zekanın gerçekten işe yarar performans gösterilmesi halinde ülkedeki başka şehirlerde de kullanılabileceği tahmin ediliyor.

http://www.ibtimes.co.uk/ai-help-uk-police-decide-whether-remand-release-criminal-suspects-1620910 Yorum Yaz
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BlindGuardianNN 2 yıl
bunu yapan ve tasarlayan insan beyni
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muroooo19 2 yıl
bullshit. Yapay zeka duygu ayrımı yapamaz. Mantıksal çıkarımlar yapar. Masum insanların hayatını karartmak için bire bir uygulama.
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axaxa 2 yıl
Yapay zekaya fazla güvenmemek lazım
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arel.gr 2 yıl
gaspçı, ihlalci saldırganın evin bahçesindemi içindemi vurulduğundan dolayı (onunda hakları var 'ı) savunan sosyalist zihniyete güvenmektense kesinlikle bu daha adil.
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ceo-tr 2 yıl
minority report
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SEO-Uzmanı 2 yıl
birden aklıma deccal~(d.wave) ile ilgili hadisler geldi !
o da insanların ona güvenebileceği bir sistemle ortaya çıkacak gibi !!!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bu arada sitenin RSS/atom haber güncelleme bildirimi çalışmıyor !
geri bilidirim yaptım ama hiç bir gelişme yok ortada ! :(
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kadirirdem 2 yıl
Hacklenirse polislere düşmanda kesilebilir.
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tarkolar 2 yıl
person of interest ?
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hanox 2 yıl
açılın yapay zeka geliyor :)
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