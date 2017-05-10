Türkiye, Pakistan Deniz Kuvvetlerine 4 adet Ada sınıfı MİLGEM satıyor

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr.İsmail Demir ve Pakistan Savunma ve Üretim Bakanı Tanvir Hüseyin’in katılımı ile 4 adet Ada sınıfı MİLGEM’in Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesine yönelik imzalar atıldı. STM ile DGMP arasında gerçekleştirilen anlaşmayla Türkiye ile Pakistan'ın savunma sanayisi alanındaki devam eden işbirliği perçinlenmiş oldu.

Türkiye ile Pakistan arasındaki 3. proje

STM, Pakistan ile daha önce Denizde İkmal Gemisi ve Agosta sınıfı denizaltı modernizasyon projelerini imzalayarak Türk Savunma Sanayi tarihindeki en büyük ihracat faaliyetlerini gerçekleştirmişti. Şimdi ise Pakistan MiLGEM projesi ile Pakistan’daki 3. projeyi gerçekleştirecek.

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Öte yandan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nin öncülüğünde oluşturulan işbirliği çerçevesinde STM, Denize İkmal Tankeri Projesinde birlikte çalıştığı Karaçi Tersanesi (KS&EW) ile IDEF 2017 Fuarı’nda iyi niyet anlaşması imzaladı. Proje kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilmek üzere 4 adet Ada sınıfı MiLGEM’in Karaçi Tersanesi kabiliyetlerinde üretilmesi ön görülüyor.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayi ihracat projelerinden birisi olabilecek Pakistan MiLGEM Projesi’nde son imzaların 30 Haziran 2017’de Pakistan’da atılması planlanıyor.