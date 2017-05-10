Türkiye, Pakistan Deniz Kuvvetlerine 4 adet Ada sınıfı MİLGEM satıyor

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Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr.İsmail Demir ve Pakistan Savunma ve Üretim Bakanı Tanvir Hüseyin’in katılımı ile 4 adet Ada sınıfı MİLGEM’in Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesine yönelik imzalar atıldı. STM ile DGMP arasında gerçekleştirilen anlaşmayla Türkiye ile Pakistan'ın savunma sanayisi alanındaki devam eden işbirliği perçinlenmiş oldu.
Türkiye ile Pakistan arasındaki 3. proje
STM, Pakistan ile daha önce Denizde İkmal Gemisi ve Agosta sınıfı denizaltı modernizasyon projelerini imzalayarak Türk Savunma Sanayi tarihindeki en büyük ihracat faaliyetlerini gerçekleştirmişti. Şimdi ise Pakistan MiLGEM projesi ile Pakistan’daki 3. projeyi gerçekleştirecek.Ayrıca Bkz. "Milli mobil lazer sistemi IDEF' 17'de sergilenecek"
Öte yandan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nin öncülüğünde oluşturulan işbirliği çerçevesinde STM, Denize İkmal Tankeri Projesinde birlikte çalıştığı Karaçi Tersanesi (KS&EW) ile IDEF 2017 Fuarı’nda iyi niyet anlaşması imzaladı. Proje kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilmek üzere 4 adet Ada sınıfı MiLGEM’in Karaçi Tersanesi kabiliyetlerinde üretilmesi ön görülüyor.
Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayi ihracat projelerinden birisi olabilecek Pakistan MiLGEM Projesi’nde son imzaların 30 Haziran 2017’de Pakistan’da atılması planlanıyor.
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1938 den sonra çok kötü yönetildik ve çok zaman kaybettik
Bence ortaklaşa nükleer silah işine de girmeliyiz
Şüpheniz olmasın ki yarın bir gün Türkiye'nin başına birşey gelse bu ülkenin insanları bir kardeş hissiyatı ile yanımızda tüm kaynakları ile Türk devletlerinden bile evvel yer alacaklardır insaAllah.
Bunun sayısız izlerini ufak bir araştırmayla görebilirsiniz.
defence.pk/...
Pakistanlılardan sadece Türkiye ile ilgili yorum yapmasını isteyin veya mevcuttaki yorumlarını okuyun yeterlidir.
Müslüman olmayan ülkelerden ise derecesi Pakistan kadar olmasa da G.Kore ve Japonya icin de benzer şeyler söylenebilir.
Bu tür şeyler su an pek net hissedilmese de Allah korusun savaş durumlarında genel bir duygusal birliktelik ile ortaya çıkar.