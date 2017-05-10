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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye, Pakistan Deniz Kuvvetlerine 4 adet Ada sınıfı MİLGEM satıyor

IDEF Fuarı’nda Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Pakistan Savunma Bakanı Tanvir Hüseyin’in katılımıyla 4 adet Ada sınıfı MİLGEM’in Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesine yönelik imzalar atıldı
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Onur Seven
Haber Editörü
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Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr.İsmail Demir ve Pakistan Savunma ve Üretim Bakanı Tanvir Hüseyin’in katılımı ile 4 adet Ada sınıfı MİLGEM’in Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesine yönelik imzalar atıldı. STM ile DGMP arasında gerçekleştirilen anlaşmayla Türkiye ile Pakistan'ın savunma sanayisi alanındaki devam eden işbirliği perçinlenmiş oldu.

Türkiye ile Pakistan arasındaki 3. proje

STM, Pakistan ile daha önce Denizde İkmal Gemisi ve Agosta sınıfı denizaltı modernizasyon projelerini imzalayarak Türk Savunma Sanayi tarihindeki en büyük ihracat faaliyetlerini gerçekleştirmişti. Şimdi ise Pakistan MiLGEM projesi ile Pakistan’daki 3. projeyi gerçekleştirecek.
Ayrıca Bkz. "Milli mobil lazer sistemi IDEF' 17'de sergilenecek"
Öte yandan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nin öncülüğünde oluşturulan işbirliği çerçevesinde STM, Denize İkmal Tankeri Projesinde birlikte çalıştığı Karaçi Tersanesi (KS&EW) ile IDEF 2017 Fuarı’nda iyi niyet anlaşması imzaladı. Proje kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilmek üzere 4 adet Ada sınıfı MiLGEM’in Karaçi Tersanesi kabiliyetlerinde üretilmesi ön görülüyor.
Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayi ihracat projelerinden birisi olabilecek Pakistan MiLGEM Projesi’nde son imzaların 30 Haziran 2017’de Pakistan’da atılması planlanıyor.

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pCkOpAtuS 2 yıl en beğenilen
2. El ve Hibelerle ayakta zor duran donanmadan, MİLGEM ihraç eden Bir ülkeye dönüşmek sadece 15 yıl sürdü.
1938 den sonra çok kötü yönetildik ve çok zaman kaybettik
2. El ve Hibelerle ayakta zor duran donanmadan, MİLGEM ihraç eden Bir ülkeye dönüşmek sadece 15 yıl sürdü.1938 den sonra çok kötü yönetildik ve çok zaman ...
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4 Yanıt Yanıtla +117
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faniseyler 2 yıl
Helal olsun Müslüman ülkeler kesinlikle ortaklaşa silah yapmalı.
Bence ortaklaşa nükleer silah işine de girmeliyiz
1 Yanıt Yanıtla +67
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dulcet 2 yıl
PAKİSTAN'ı detaylıca araştırın arkadaşlar. Araplar veya diğer müslüman ülkelerle kıyaslamayın bu ülkenin ve halkının Türklere ve Turkiye'ye sıradışı ve eşine ender görülür bir saygısı-sevgisi mevcut.
Şüpheniz olmasın ki yarın bir gün Türkiye'nin başına birşey gelse bu ülkenin insanları bir kardeş hissiyatı ile yanımızda tüm kaynakları ile Türk devletlerinden bile evvel yer alacaklardır insaAllah.
Bunun sayısız izlerini ufak bir araştırmayla görebilirsiniz.

defence.pk/...
Pakistanlılardan sadece Türkiye ile ilgili yorum yapmasını isteyin veya mevcuttaki yorumlarını okuyun yeterlidir.
Müslüman olmayan ülkelerden ise derecesi Pakistan kadar olmasa da G.Kore ve Japonya icin de benzer şeyler söylenebilir.
Bu tür şeyler su an pek net hissedilmese de Allah korusun savaş durumlarında genel bir duygusal birliktelik ile ortaya çıkar.
PAKİSTAN'ı detaylıca araştırın arkadaşlar. Araplar veya diğer müslüman ülkelerle kıyaslamayın bu ülkenin ve halkının Türklere ve Turkiye'ye sıradışı ve eşine en...
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Yanıtla +52
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necox03 2 yıl
Daha 4 adet I sınıfı fırkateyn projesi var.
TCG İzmir
TCG İzmit
TCG İstanbul
TCG İçel
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Bluflame 2 yıl
-suudi arabistan sipariş verdiğı 2 milgem gemisini iptal etmiş, abd’den almaya karar vermişler.
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corpixx 2 yıl Bluflame
Bluflame
-suudi arabistan sipariş verdiğı 2 milgem gemisini iptal etmiş, abd’den almaya karar vermişler.

kaynak nedir
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DH Misafiri 2 yıl
Sonunda olması gereken buydu.İnşallah Pakistan'la olan bu işbirliğimiz çok daha üst noktaya çıkar.Ayrıca böyle projeleri körfez ülkeleriyle de görmek isteriz. Müminin müminden başka dostu yok.Artık bunu anlamalıyız.
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CRAFT 2 yıl
Her açıdan çok güzel bir haber, fakat siyasi yorum yapan arkadaşlara şaşırıyorum. Hükümetler, siyasiler gelip geçici ama ülkemiz, bayrağımız her zaman burada olacak. Ortak noktalarda birleşip aynı şeylere sevinip aynı şeylere üzülmemiz dileğiyle..
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DH Misafiri 2 yıl
Birileri birilerinine "ne istedilerse vermeseydi" 15 yıl sürmezdi.
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DH Misafiri 2 yıl
Birileri başka birilerinin "ne istedilerse vemeseydi" 15 yıl sürmezdi.
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Bluflame 2 yıl
yaw bu haber yanlış, başka bir kaynakta okudum diyorki :
“biz pakistan’dan eğitim uçağı satın alıp, milgem satıyoruz ”
-maksat dostlar alışverişte görsün hesabı.
-hani kendi eğitim uçağımızı yapıyorduk ?
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Quard 2 yıl
Nereden nereye...Kim derdi Türkiye savunma sanayiinde ihraçatçı ülke olacak diye.
Yürü be Türkiye seni kim tutar:D
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fuujitsu 2 yıl
Pakistan'da deniz mi varmış ki.
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kadirirdem 2 yıl
İşte bu,Güzel güzel bu aralar güzel haberler görüyorum hoşuma gidiyor ,Gurur Verici.
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