Yarı otonom savaş makinesi: RoBattle

Paris’te düzenlenen Eurosatory 2016 Savunma ve Güvenlik Konferansı'nda birçok kara ve hava-kara savunma şirketi yer aldı. Bu şirketler arasında ham madde üreticilerinden, savunma sanayisindeki birincil müteahhit şirketlere kadar birçok değişik firma bulunmaktaydı. Silahların, sistemlerin, araçların ve materyallerin gösterildiği fuarda görücüye çıkan bir araç da RoBattle isimli modüler makineydi.

İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi (Israel Aerospace Industries - IAI) tarafından geliştirilen bu makinenin kendi ağırlığı 7 ton. Farklı durumlara göre birbirinden değişik sensörlerle, silahlarla ve teçhizatla donatılabilen araç, bu ekipmanlarla donatıldığında üç tona varan ağırlık artışı yaşayabiliyor. Ayrıca makine zorlu arazi şartları için geliştirilmiş ve birçok farklı zeminde faaliyet gösterebiliyor.

IAI’nin kendi tanımlamasına göre RoBattle, şirketin geliştirmekte olduğu robotik insansız kara sistemleri ailesinin yeni bir üyesi. RoBattle’ın bünyesinde bulunan modüler robotik kitin içinde araç kontrolü, navigasyon, sensörler ve görev ekipmanı yer alıyor. Sistem otonom olarak kontrol edilebiliyor ve araç duruma bağlı olarak tekerlek veya raylı sistemle konfigüre edilebiliyor. RoBattle'ın görev ekipmanları da karşılaşılacak durumlara göre değişiklik gösteriyor. RoBattle kullanıcıları, aracı çeşitli silahlarla, istihbarat araçlarıyla, gözlem ve keşif sensör ve radarlarıyla veya kollarla konfigüre edebiliyorlar.

Aracın gövdesi zorlu engellerin üstesinden gelebilmek adına 1,2 metre yükselebiliyor. Ayrıca yine aynı şekilde gizlenebilmek içinse 60 cm alçalabiliyor. “Pusu modu” da bulunan araçta,bu mod aktive edildiğinde aracın 12 saat boyunca kullanılabilmesi sağlanıyor. Bu şekilde araç “dinleyen, tespit eden ve tepki veren” bir makineye dönüşüyor.

Aracın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

http://www.popsci.com/robattle-combat-robot-is-over-seven-tons-war-machine