Yasuhara Nanoha, Canon EOS M için 5:1 büyütme verebilen makro lens modelini duyurdu





Ürettiği farklı lens modelleri ile tanıdığımız Japon firması Yasuhara Nanoha, Canon'un aynasız fotoğraf makinesi EOS M modeli ile uyumlu yeni makro lens modelini duyurdu.

Yasuhara Nanoha tarafından üretilen ve NANOHA 5x ismine sahip olan lens, makro (Yakın) çekimler için özel olarak üretilmiş durumda. Üzerinde yer alan üç adet ışık ile yakın çekimlerde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan model, objeleri gerçek boyutlarından 5 ya da 4 kat daha büyük fotoğraflanmasına imkan sağlayabiliyor. Daha önce Sony E ve Micro Four Thirds sistemler için piyasa çıkan lens, artık Canon'un EOS M aynasız fotoğraf makinesi sahipleri de kullanabilecek.

Lensin teknik özellikleri ise şu şekilde.

Büyütme oranı: 5x, 4x

Diyafram değerleri: F11, F16, F22, F32

Lens yapısı: 7 grup 10 element

Ağırlık: Sony (360gr), MFT (310gr), Canon EOS M (310gr) Makro fotoğraf tutkunları için oldukça iyi özellikler sunan NANOHA 5x lensin Canon EOS M aynasız fotoğraf makinesi ile uyumlu veriyonu, 499$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkıyor. http://www.yasuhara.eu/articles-and-announcements/announcements/nanoha-x5-for-canon-eos-m/

http://www.yasuhara.eu/articles-and-announcements/announcements/nanoha-x5-for-canon-eos-m/