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Yasuhara Nanoha, Canon EOS M için 5:1 büyütme verebilen makro lens modelini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yasuhara Nanoha, Canon EOS M için 5:1 büyütme verebilen makro lens modelini duyurdu
Ürettiği farklı lens modelleri ile tanıdığımız Japon firması Yasuhara Nanoha, Canon'un aynasız fotoğraf makinesi EOS M modeli ile uyumlu yeni makro lens modelini duyurdu.
Yasuhara Nanoha tarafından üretilen ve NANOHA 5x ismine sahip olan lens, makro (Yakın) çekimler için özel olarak üretilmiş durumda. Üzerinde yer alan üç adet ışık ile yakın çekimlerde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan model, objeleri gerçek boyutlarından 5 ya da 4 kat daha büyük fotoğraflanmasına imkan sağlayabiliyor. Daha önce Sony E ve Micro Four Thirds sistemler için piyasa çıkan lens, artık Canon'un EOS M aynasız fotoğraf makinesi sahipleri de kullanabilecek.
Lensin teknik özellikleri ise şu şekilde.
  • Büyütme oranı: 5x, 4x
  • Diyafram değerleri: F11, F16, F22, F32
  • Lens yapısı: 7 grup 10 element
  • Ağırlık: Sony (360gr), MFT (310gr), Canon EOS M (310gr)
Makro fotoğraf tutkunları için oldukça iyi özellikler sunan NANOHA 5x lensin Canon EOS M aynasız fotoğraf makinesi ile uyumlu veriyonu, 499$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkıyor.
http://www.yasuhara.eu/articles-and-announcements/announcements/nanoha-x5-for-canon-eos-m/ 
Yasuhara Nanoha, Canon EOS M için 5:1 büyütme verebilen makro lens modelini duyurdu

http://www.yasuhara.eu/articles-and-announcements/announcements/nanoha-x5-for-canon-eos-m/ Yorum Yaz
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cakalll 6 yıl
ozturert
Bende Nex versiyonu var. Yanında ufak USB girisi var oradan enerji veriyorsun. Aletin yanında dandik bir pilli enerji kutusu geldi ama ben IPHONE için kullandığım şarj aletini kullanıyorum.

ustat nexe uyan versiyon derken hangi lens oluyorki bu?
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zerocontrol 6 yıl
Acaba bu lensler dslr birlikte kullanılabiliyor mu ?
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ozturert 6 yıl
Bende Nex versiyonu var. Yanında ufak USB girisi var oradan enerji veriyorsun. Aletin yanında dandik bir pilli enerji kutusu geldi ama ben IPHONE için kullandığım şarj aletini kullanıyorum.
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oem84 6 yıl
ışığı kendinden olması iyi olmuş ama ek bir güç bağlantısı istiyor sanırım ışık için.
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