Yavaş web siteleri işletmelere gelir kaybettiriyor





İnternete 56k modemlerle çevir sesi bekleyerek bağlanmaya çalıştığımız günlerin üzerinden yıllar geçti. O dönemin imkanlarına göre yavaş yüklenen internet sayfaları artık saniyeler içerisinde taleplerinizi karşınıza getiriyor. Bağlantı imkanları geliştikçe kullanıcıların hız anlamındaki beklentileri de artıyor.





Araştırmalar, beklentilerin altında hızlarda yüklenen web sitelerinin, işletmelere gelir kaybettirdiğini ortaya koyuyor.





Araştırmalara göre internet kullanıcılarının yüzde 67'si, 3 saniyeden daha fazla sürede yüklenen web sitelerine girmekten vazgeçiyor. En çok tıklanan 2000 perakende firmasının sitesi ise ortalama 10 saniyede yükleniyor. Süre geçen yıla göre yüzde 10 geliştirilmiş olsa da tüketici açısından cazip değil.





Web sitesinin yüklenmesinin geciktiği her bir saniyede yüzde 11 daha az sayfa gösterimi, müşteri memnuniyetinde yüzde 16 düşüş, ilginin alışverişe dönüşmesinde yüzde 7 kayıp anlamına geliyor.





Dünyanın en büyük kitap perkandecisi olan Amazon, aynı anda standart perkandecilik alanında da sektör devlerinden birisi. Amazon'un sayfa yüklenmesinde her 1 saniyelik gecikmenin yıllık 1.6 milyar dolar satış kaybına yol açacağı belirtiliyor. En iyi 50 perakende sitesinin ortalama cevap verme süresi 4.83 saniye.





ABD'de 2012 yılında 167 milyon kişi çevrimiçi alışveriş yaptı. 2016 yılında bu rakamın 192 milyon kişi olması bekleniyor.





ABD'de çevrimiçi alışverişler, tüm perakende işlemlerinin yüzde 9'unu oluşturuyor. 2011 yılında 202 milyar dolar olan çevrimiçi alışveriş oranının yüzde 62 artarak 2016 yılında 327 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.





Türkiye'de ise 2011 yılında 541 milyar TL'lik kredi kartı alışverişi yapılırken, bunun 22 milyar TL'si çevrimiçi olarak gerçekleşti.





Mobil cihazlarda da durum pek farklı değil. Çevrimiçi ticarette harcanan her 10 doların bir doları mobil cihazlardan geldi. Mobil cihaz kullanıcılarının yüzde 60'ı, tarayıcılarından girdikleri sitelerin 3 saniyede yüklenmesini beklediklerini belirtirken, yüzde 74'ü, 5 saniyeden fazla sürede yüklenen siteleri kapattıklarını açıkladı.





Çevrimiçi alışveriş sektöründe vakit nakittir atasözü giderek daha çok önem kazanıyor. İşletmelerin artan trafiği kaldırması ve yüklemelerin hızlanması için site performansına öncelik vermeleri gerekiyor.

http://mashable.com/2012/11/22/slow-websites/