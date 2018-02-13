Yavaşlayan iPhone'ların iOS 11.3'le daha hızlı çalışacağı kanıtlandı

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Apple CEO'su Tim Cook, gelecekte yayınlanacak bir iOS güncellemesi ile kullanıcıların yavaşlayan iPhone'larını eski performansına geri döndürme olanağına sahip olacaklarını söylemişti. Bunun üzerine şirket iOS 11.3'e cihazlardaki pillerin durumunu gösteren ve performans yönetimini kullanıcının tercihine bırakan "Pil Sağlığı" özelliğini ekledi. iHelpBR sitesinden Filipe Esposito'nun yaptığı benchmark testleri, bu özelliğin ne denli işe yaradığını ortaya koymuş durumda.Ayrıca Bkz. "Essential Phone satış rakamları ümit vermiyor"
Benchmark skoruna göre iOS'un mevcut sürümüyle çalışan telefonun tek çekirdek performansı 1.306, çoklu çekirdek performansı ise 2.247 olarak ölçüldü. iOS 11.3 güncellemesiyle performans yönetimi devre dışı bırakıldıktan sonra ise bu skorların sırasıyla 1.510 ve 2.621'e yükseldiğini görüyoruz. Bununla birlikte iOS 11.3'ün hala beta aşamasında olduğunu ve final sürümünde potansiyel olarak farklı sonuçlar alınabileceğini de unutmamak gerekir.
Beklenmedik kapanmaları göze almak gerekecek
Benchmark skorlarında kayda değer bir fark olması yavaşlayan iPhone'larını eski performansına kavuşturmak isteyenler adına ümit verici ancak bunun için bazı dezavantajları göze almak gerekecek. Piliniz ciddi derecede yıpranmışsa performans yönetimini devre dışı bırakmanız telefonunuzun beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilir. Pil Sağlığı özelliği sunan iOS 11.3'ün ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz bilgi yok ancak en kısa zamanda genel kullanıma sunulması bekleniyor.
https://twitter.com/filipekids/status/962887161354780672 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iphone7 plus portre kamera ile sahne modu özelliğini kullanamıyorsunuz neden?! yok işlemci yetersiz yok bilmem ne yetersiz gibi masalları bırakın bi kenara. üçüncü parti uygulamalar ile portre efektini iPhone 7 Plus ile de kullanabiliyor oluşumuz o masalı çöp ediyor. yazımla bile verilebilecek bir özelliği hemen hemen aynı kamera özelliklerini kullanan cihaza bile vermiyorlar. lan basit bi gölge oyunu lan, versene!
bu senenin tüm cihazları geçiş cihazları olacak yani günü kurtarma cihazları. asıl yenilikler seneye çıkmış olacak. bakın asusundan samsunguna xiaomisinden vsirine tüm markalar ya çerçeveleri inceltti ya da üstte çentik bıraktı ama şu alt çerçeveler hepsinden anlaşmışlarcasına duruyor yerinde. seneye hem alt çerçeveler sıfırlanır hem de üst çerçeveler çentikli vs ile sıfırlanır ve kasa böylece olgunlaşmış olur. bir cihazı demode eden şeyler görünümdür tasarımdır. iç dinamikler hızlanır gelişir vs ama kasa herşeydir. seneye geçmiş tüm cihazlar demode olacak görüntü itibariyle. tavsiyem cihazı bozulmamış olanlar mecbur kalmayanlar bu sene yeni cihaz almasın. hem firmalar adam olsun hemde biz bir soluk alalım hem de seneye tam oturmuş cihazlarla yola devam edelim
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