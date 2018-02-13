Yavaşlayan iPhone'ların iOS 11.3'le daha hızlı çalışacağı kanıtlandı

yavaşlayan iPhone'larını eski performansına geri döndürme olanağına sahip olacaklarını söylemişti. Bunun üzerine şirket iOS 11.3'e cihazlardaki pillerin durumunu gösteren ve performans yönetimini Pil Sağlığı" özelliğini ekledi. iHelpBR sitesinden Filipe Esposito'nun yaptığı benchmark testleri, bu özelliğin ne denli işe yaradığını ortaya koymuş durumda. Apple CEO'su Tim Cook, gelecekte yayınlanacak bir iOS güncellemesi ile kullanıcılarıneski performansınaolanağına sahip olacaklarını söylemişti. Bunun üzerine şirket iOS 11.3'e cihazlardaki pillerin durumunu gösteren ve performans yönetimini kullanıcının tercihine bırakan "" özelliğini ekledi. iHelpBR sitesinden Filipe Esposito'nun yaptığı, bu özelliğin ne denli işe yaradığını ortaya koymuş durumda.

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Benchmark skoruna göre iOS'un mevcut sürümüyle çalışan telefonun tek çekirdek performansı 1.306, çoklu çekirdek performansı ise 2.247 olarak ölçüldü. iOS 11.3 güncellemesiyle performans yönetimi devre dışı bırakıldıktan sonra ise bu skorların sırasıyla 1.510 ve 2.621'e yükseldiğini görüyoruz. Bununla birlikte iOS 11.3'ün hala beta aşamasında olduğunu ve final sürümünde potansiyel olarak farklı sonuçlar alınabileceğini de unutmamak gerekir.

Beklenmedik kapanmaları göze almak gerekecek

Benchmark skorlarında kayda değer bir fark olması yavaşlayan iPhone'larını eski performansına kavuşturmak isteyenler adına ümit verici ancak bunun için bazı dezavantajları göze almak gerekecek. Piliniz ciddi derecede yıpranmışsa performans yönetimini devre dışı bırakmanız telefonunuzun beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilir. Pil Sağlığı özelliği sunan iOS 11.3'ün ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz bilgi yok ancak en kısa zamanda genel kullanıma sunulması bekleniyor.

https://twitter.com/filipekids/status/962887161354780672