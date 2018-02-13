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Yavaşlayan iPhone'ların iOS 11.3'le daha hızlı çalışacağı kanıtlandı

Yapılan performans testleri, yavaşlayan iPhone'ların iOS 11.3 güncellemesi ile eski performanslarına kavuşabileceklerini ortaya koydu. Peki performans yönetimini kapatmak ne kadar işe yarıyor?
1 yıl
5,1b
1
45
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple CEO'su Tim Cook, gelecekte yayınlanacak bir iOS güncellemesi ile kullanıcıların yavaşlayan iPhone'larını eski performansına geri döndürme olanağına sahip olacaklarını söylemişti. Bunun üzerine şirket iOS 11.3'e cihazlardaki pillerin durumunu gösteren ve performans yönetimini kullanıcının tercihine bırakan "Pil Sağlığı" özelliğini ekledi. iHelpBR sitesinden Filipe Esposito'nun yaptığı benchmark testleri, bu özelliğin ne denli işe yaradığını ortaya koymuş durumda.
Ayrıca Bkz. "Essential Phone satış rakamları ümit vermiyor"
Benchmark skoruna göre iOS'un mevcut sürümüyle çalışan telefonun tek çekirdek performansı 1.306, çoklu çekirdek performansı ise 2.247 olarak ölçüldü. iOS 11.3 güncellemesiyle performans yönetimi devre dışı bırakıldıktan sonra ise bu skorların sırasıyla 1.510 ve 2.621'e yükseldiğini görüyoruz. Bununla birlikte iOS 11.3'ün hala beta aşamasında olduğunu ve final sürümünde potansiyel olarak farklı sonuçlar alınabileceğini de unutmamak gerekir.

Beklenmedik kapanmaları göze almak gerekecek

Benchmark skorlarında kayda değer bir fark olması yavaşlayan iPhone'larını eski performansına kavuşturmak isteyenler adına ümit verici ancak bunun için bazı dezavantajları göze almak gerekecek. Piliniz ciddi derecede yıpranmışsa performans yönetimini devre dışı bırakmanız telefonunuzun beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilir. Pil Sağlığı özelliği sunan iOS 11.3'ün ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz bilgi yok ancak en kısa zamanda genel kullanıma sunulması bekleniyor.

https://twitter.com/filipekids/status/962887161354780672 Yorum Yaz
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BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen
Tekrar overclock mu yapmışlar :) bizim devletimizin benzin fiyatlarinda oynaması gibi birşey buda önce kepçeyle al sonra kaşıkla ver... Appleci arkadaşları piste alalım :)
Tekrar overclock mu yapmışlar :) bizim devletimizin benzin fiyatlarinda oynaması gibi birşey buda önce kepçeyle al sonra kaşıkla ver... Appleci arkadaşları pist...
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lg02561 1 yıl
peki bu skandal ortaya çıkmasaydı ne olacaktı? tabii ki hiçbir şey olmamış gibi devam edeceklerdi ve insanlar 3-4 asgari ücret parasını yine bir telefona gömmeye devam edeceklerdi. gerçi pardon hala devam ediyorlar. allah akıl fikir ihsan eylesin.
peki bu skandal ortaya çıkmasaydı ne olacaktı? tabii ki hiçbir şey olmamış gibi devam edeceklerdi ve insanlar 3-4 asgari ücret parasını yine bir telefona gömme...
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s_mail 1 yıl
yahu arkadaş ipad air 2 güncellemeden sonra çöp oldu. güzelim jailbreakli ipadim yeğenlerimin şifreyi sürekli denemeleri üzerine kilitlendi. kurtarmak istediğimde de itunes en güncel sürümü indirdi. artık pdfleri kare kare yüklüyor. kesinlikle pille alakalı bir durum değil.
yahu arkadaş ipad air 2 güncellemeden sonra çöp oldu. güzelim jailbreakli ipadim yeğenlerimin şifreyi sürekli denemeleri üzerine kilitlendi. kurtarmak istediğim...
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Mr. Jingles 1 yıl
Bugün bir deneme yaptım. 6s kullanıyorum. Pil seviyesi %1'e düşmüştü ve hiçbir uygulama açmadan iyice azalması için ekranı açık bıraktım. Sadece menüde dolaşıyorum. Kapanmasına iki dakika kala telefon inanılmaz kasılmaya başladı. Sistem işlemci hızını telefonun kapanmasını önlemek için düşürmüştü. Şarja takınca her şey düzeldi.
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yelkenli12 1 yıl
bu amerikalıların kanında da var! suriyede işid terörünü yarattılar dünyaya yutturdular arkasından da başka terör örgütünü kurtarıcı ilan ettiler. yani kedi köpek oyunu oynayıp suriyeyi parçalayıp bir başka terör devleti kuracaklar vs vs. aynısı burda da oluyor! yani bir yeri bozup güncellemek zorunda bırakıyorlar insanları. geri dönmek istediğinde o yolu da kapatmış oluyorlar. tama iphonenun bataryaları eskidi de yavaşladı diyelim peki bu makbooklara ne oldu olm?! elektrikle çalışan aleti neden yavaşlattınız be adam?! su gibi akan cihazın içine ettiniz amk. bence kullanıcılar olarak sesimizi yükseltmeliyiz ve bu şımarık sömürücü anlayışlarından vazgeçip adam gibi iş yapsınlar.
iphone7 plus portre kamera ile sahne modu özelliğini kullanamıyorsunuz neden?! yok işlemci yetersiz yok bilmem ne yetersiz gibi masalları bırakın bi kenara. üçüncü parti uygulamalar ile portre efektini iPhone 7 Plus ile de kullanabiliyor oluşumuz o masalı çöp ediyor. yazımla bile verilebilecek bir özelliği hemen hemen aynı kamera özelliklerini kullanan cihaza bile vermiyorlar. lan basit bi gölge oyunu lan, versene!
bu senenin tüm cihazları geçiş cihazları olacak yani günü kurtarma cihazları. asıl yenilikler seneye çıkmış olacak. bakın asusundan samsunguna xiaomisinden vsirine tüm markalar ya çerçeveleri inceltti ya da üstte çentik bıraktı ama şu alt çerçeveler hepsinden anlaşmışlarcasına duruyor yerinde. seneye hem alt çerçeveler sıfırlanır hem de üst çerçeveler çentikli vs ile sıfırlanır ve kasa böylece olgunlaşmış olur. bir cihazı demode eden şeyler görünümdür tasarımdır. iç dinamikler hızlanır gelişir vs ama kasa herşeydir. seneye geçmiş tüm cihazlar demode olacak görüntü itibariyle. tavsiyem cihazı bozulmamış olanlar mecbur kalmayanlar bu sene yeni cihaz almasın. hem firmalar adam olsun hemde biz bir soluk alalım hem de seneye tam oturmuş cihazlarla yola devam edelim
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Deadevill 1 yıl
Arkadaşlar bu kadar ağlamanızın sebebi nedir anlamadım. Bir kıyaslama yapalım hemen iphone 5s vs samsung s4 iphone hala cayır cayır güncelleme alıp akıyorken s4 android 5 te kalakaldı ve şaunda facebookta dakika sayılacak bir durumda. 3 parti yazılımcıların ve telefon üreticililerin kol kola olduğu bu telefon pazarında uzun süreli kullanım için hala appledan başka bir marka alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ürün eskitme politikasını en yavaştan alan firma hala apple dır saygılar
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konsoldede 1 yıl
iphone SE kullaniyorum memmunum yakinda SE2 de cikacak eger parmak izi ile gelirse 2 ye gecebilirim yok yuz tanima ile gelirse ,SE ye devam
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津波 1 yıl
Şu haber çıktığından beri dikkat ettim telefon daha da yavaşladı. Programı açıyorsun 3-4 saniye beyaz ekrana bakıyorum sonra açılıyor, açıldıktan sonra uygulamanın kendine gelmesini bekliyorum. Daha da yavaşlatıp sonra eski haline getirip hızlandırdık diyecekler sanırım.
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@BJK@ 1 yıl
Apple bu durumu kabul ettiği için olay oldu.sanki androidde eski telefonlar güncellemede güçlenerek yenileniyor.
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zamankaybı95 1 yıl
Merhaba hocam ben 5 aylik 6s sahibiyim fakat telefona isinamadim iphone benlik degilmis. Apple in bu yavaslatma mevzusunu kanit gostererek telefonu iade edebiliyormuyum acaba bilginiz varmi
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cedric... 1 yıl zamankaybı95
İmkansız öyle bişey.
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uykusuzinsan 1 yıl lg02561
Hocam valla helal olsun o takoza 3.5 yıl dayanabilmissiniz. İlk akıllı telefonum olmasi sebebiyle kullanmıştım da bir yil kadar sonra kırmak suretiyle telefondan kurulmuştum.
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INumber1OneI 1 yıl
böyle birşey gerçekse gerçekten helal olsun
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_turbo_ 1 yıl
Pil düsüklügünden yavaslamasa bile sürüm yükseldikce islemci ve Ram düsüklügünden yavaslayacaktir. Apple salakmi yeni cihazlari eskileri yavaslatmadan nasil satacak? Inanmayin Pil skandalina böylece kilif bulmus oldular ve davalarin önüne gecmek icin dikkatleri bu sekilde dagitmak istiyorlar. Diger telefon üreticilerinde neden Pili korumak icin yavaslatma yöntemi olmadigi halde telefonlar aniden kapanmiyor? Apple milleti salak yerine koyuyor.
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