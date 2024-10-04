HyperOS 2.0 artık resmi: İşte güncelleme alacak Xiaomi telefonlar

Xiaomi ve Redmi telefonlar için HyperOS 2.0 sürümü doğrulandı
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi'nin Android 15 tabanlı HyperOS 2.0'ı piyasaya sürmeye hazırlandığını zaten biliyoruz. Şu an için resmi lansman tarihi bilinmiyor olsa da, yeni işletim sisteminin Ekim ayında gelmesi muhtemel. Bu lansman öncesinde ise, HyperOS 2.0'ın dahili testleri bir düzineden fazla Xiaomi ve Redmi cihazı için başladı.
Buna göre Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesi alacak ilk cihazlar, Xiaomi 15, Xiaomi 14, Xiaomi 13, Xiaomi Civi 2, Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Mix Flip ve Xiaomi Mix Fold 4 olacak. Redmi kanadında ise, güncellemenin ilk olarak Redmi K70, K60, Redmi Note 13 serisine ulaştığını göreceğiz. Model adlarına ve dahili güncelleme kodlarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Söz konusu cihazların Çin'de güncelleme için ilk sırada olması bekleniyor. Ancak, küresel kullanıcıların biraz daha beklemesi gerekebilir. Rapora göre HyperOS, Aralık ayında küresel olarak piyasaya sürülebilir ve daha geniş bir lansman potansiyel olarak Ocak 2025'te gerçekleşebilir.
HyperOS 2.0 güncellemesini alacak ilk cihazlar hangileri?
- Xiaomi 14: OS2.0.0.24.VNCCNXM
- Xiaomi 14 Pro: OS2.0.0.22.VNBCNXM
- Xiaomi 14 Ultra: OS2.0.0.16.VNACNXM
- Xiaomi 13 Ultra: OS2.0.0.1.VMACNXM
- Xiaomi MIX Fold 4:OS2.0.0.1.VNVCNXM
- Xiaomi MIX Flip: OS2.0.0.2.VNICNXM
- Xiaomi Pad 6S Pro: OS2.0.0.24.VNXCNXM
- Xiaomi Civi 2: OS2.0.0.1.VLLCNXM
- Redmi K70: OS2.0.0.1.VNKCNXM
- Redmi K70 Pro: OS2.0.0.1.VNMCNXM
- Redmi K70 Ultra: OS2.0.0.14.VNNNCNXM
- Redmi K60 Ultra: OS2.0.0.22.VMLCNXM
- Redmi K70E: OS2.0.0.1.VNLCNXM
- Redmi Note 13 Pro 5G: OS2.0.0.1.VNRCNXM
- Redmi Note 13R: OS2.0.0.1.VNUCNXM
HyperOS 2.0 neler sunacak?
Son bilgilere göre HyperOS 2.0'ın hem Android 14 hem de Android 15 tabanlı olarak yayınlanması bekleniyor ve birçok Xiaomi, Redmi ve POCO cihazına ulaşacak. Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, HyperOS 2.0 diğer Xiaomi cihazlarıyla bağlantıyı iyileştirecek ve gizli kameraları tespit edebilen bir özellik sunacak.
Ayrıca AI entegrasyonu, iyileştirilmiş ses tanıma, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme ve kişiselleştirilmiş uygulama önerileri de beklenen yenilikler arasında. AI özelliklerine ek olarak, HyperOS 2.0'ın yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Dolayısıyla önceki nesilden daha akıcı animasyonlar ve çoklu görev deneyimi ile karşılaşmamız muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.