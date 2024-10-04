HyperOS 2.0 artık resmi: İşte güncelleme alacak Xiaomi telefonlar

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Tam Boyutta Gör Google, Android 15'in kararlı sürümü için çalışmalarını tamamlamak üzere. Şu sıralar beta çalışmaları devam ederken, güncellemenin ilk olarak Pixel cihazlarda kullanıma sunması bekleniyor. Ancak bu olurklen, diğer üreticilerin çalışmaları da hız kazanmaya başladı. Son olarak Xiaomi HyperOS 2.0 güncellemesi, bir düzineden fazla Xiaomi ve Redmi akıllı telefon için tespit edildi.

Xiaomi ve Redmi telefonlar için HyperOS 2.0 sürümü doğrulandı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi'nin Android 15 tabanlı HyperOS 2.0'ı piyasaya sürmeye hazırlandığını zaten biliyoruz. Şu an için resmi lansman tarihi bilinmiyor olsa da, yeni işletim sisteminin Ekim ayında gelmesi muhtemel. Bu lansman öncesinde ise, HyperOS 2.0'ın dahili testleri bir düzineden fazla Xiaomi ve Redmi cihazı için başladı.

Buna göre Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesi alacak ilk cihazlar, Xiaomi 15, Xiaomi 14, Xiaomi 13, Xiaomi Civi 2, Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Mix Flip ve Xiaomi Mix Fold 4 olacak. Redmi kanadında ise, güncellemenin ilk olarak Redmi K70, K60, Redmi Note 13 serisine ulaştığını göreceğiz. Model adlarına ve dahili güncelleme kodlarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Söz konusu cihazların Çin'de güncelleme için ilk sırada olması bekleniyor. Ancak, küresel kullanıcıların biraz daha beklemesi gerekebilir. Rapora göre HyperOS, Aralık ayında küresel olarak piyasaya sürülebilir ve daha geniş bir lansman potansiyel olarak Ocak 2025'te gerçekleşebilir.

HyperOS 2.0 güncellemesini alacak ilk cihazlar hangileri?

Xiaomi 14: OS2.0.0.24.VNCCNXM

Xiaomi 14 Pro: OS2.0.0.22.VNBCNXM

Xiaomi 14 Ultra: OS2.0.0.16.VNACNXM

Xiaomi 13 Ultra: OS2.0.0.1.VMACNXM

Xiaomi MIX Fold 4:OS2.0.0.1.VNVCNXM

Xiaomi MIX Flip: OS2.0.0.2.VNICNXM

Xiaomi Pad 6S Pro: OS2.0.0.24.VNXCNXM

Xiaomi Civi 2: OS2.0.0.1.VLLCNXM

Redmi K70: OS2.0.0.1.VNKCNXM

Redmi K70 Pro: OS2.0.0.1.VNMCNXM

Redmi K70 Ultra: OS2.0.0.14.VNNNCNXM

Redmi K60 Ultra: OS2.0.0.22.VMLCNXM

Redmi K70E: OS2.0.0.1.VNLCNXM

Redmi Note 13 Pro 5G: OS2.0.0.1.VNRCNXM

Redmi Note 13R: OS2.0.0.1.VNUCNXM

HyperOS 2.0 neler sunacak?

Son bilgilere göre HyperOS 2.0'ın hem Android 14 hem de Android 15 tabanlı olarak yayınlanması bekleniyor ve birçok Xiaomi, Redmi ve POCO cihazına ulaşacak. Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, HyperOS 2.0 diğer Xiaomi cihazlarıyla bağlantıyı iyileştirecek ve gizli kameraları tespit edebilen bir özellik sunacak.

Ayrıca AI entegrasyonu, iyileştirilmiş ses tanıma, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme ve kişiselleştirilmiş uygulama önerileri de beklenen yenilikler arasında. AI özelliklerine ek olarak, HyperOS 2.0'ın yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Dolayısıyla önceki nesilden daha akıcı animasyonlar ve çoklu görev deneyimi ile karşılaşmamız muhtemel.

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