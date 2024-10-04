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    HyperOS 2.0 artık resmi: İşte güncelleme alacak Xiaomi telefonlar

    Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesi resmi kayıtlarda görünmeye başladı ve ilk güncelleme alacak modeller belli oldu. İşte Android 15 alacak Xiaomi ve Redmi telefonlar...
    HyperOS 2.0 artık resmi: İşte güncelleme alacak Xiaomi telefonlar Tam Boyutta Gör
    Google, Android 15'in kararlı sürümü için çalışmalarını tamamlamak üzere. Şu sıralar beta çalışmaları devam ederken, güncellemenin ilk olarak Pixel cihazlarda kullanıma sunması bekleniyor. Ancak bu olurklen, diğer üreticilerin çalışmaları da hız kazanmaya başladı. Son olarak Xiaomi HyperOS 2.0 güncellemesi, bir düzineden fazla Xiaomi ve Redmi akıllı telefon için tespit edildi.

    Xiaomi ve Redmi telefonlar için HyperOS 2.0 sürümü doğrulandı

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi'nin Android 15 tabanlı HyperOS 2.0'ı piyasaya sürmeye hazırlandığını zaten biliyoruz. Şu an için resmi lansman tarihi bilinmiyor olsa da, yeni işletim sisteminin Ekim ayında gelmesi muhtemel. Bu lansman öncesinde ise, HyperOS 2.0'ın dahili testleri bir düzineden fazla Xiaomi ve Redmi cihazı için başladı.

    Buna göre Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesi alacak ilk cihazlar, Xiaomi 15, Xiaomi 14, Xiaomi 13, Xiaomi Civi 2, Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Mix Flip ve Xiaomi Mix Fold 4 olacak. Redmi kanadında ise, güncellemenin ilk olarak Redmi K70, K60, Redmi Note 13 serisine ulaştığını göreceğiz. Model adlarına ve dahili güncelleme kodlarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Söz konusu cihazların Çin'de güncelleme için ilk sırada olması bekleniyor. Ancak, küresel kullanıcıların biraz daha beklemesi gerekebilir. Rapora göre HyperOS, Aralık ayında küresel olarak piyasaya sürülebilir ve daha geniş bir lansman potansiyel olarak Ocak 2025'te gerçekleşebilir.

    HyperOS 2.0 güncellemesini alacak ilk cihazlar hangileri?

    • Xiaomi 14: OS2.0.0.24.VNCCNXM
    • Xiaomi 14 Pro: OS2.0.0.22.VNBCNXM
    • Xiaomi 14 Ultra: OS2.0.0.16.VNACNXM
    • Xiaomi 13 Ultra: OS2.0.0.1.VMACNXM
    • Xiaomi MIX Fold 4:OS2.0.0.1.VNVCNXM
    • Xiaomi MIX Flip: OS2.0.0.2.VNICNXM
    • Xiaomi Pad 6S Pro: OS2.0.0.24.VNXCNXM
    • Xiaomi Civi 2: OS2.0.0.1.VLLCNXM
    • Redmi K70: OS2.0.0.1.VNKCNXM
    • Redmi K70 Pro: OS2.0.0.1.VNMCNXM
    • Redmi K70 Ultra: OS2.0.0.14.VNNNCNXM
    • Redmi K60 Ultra: OS2.0.0.22.VMLCNXM
    • Redmi K70E: OS2.0.0.1.VNLCNXM
    • Redmi Note 13 Pro 5G: OS2.0.0.1.VNRCNXM
    • Redmi Note 13R: OS2.0.0.1.VNUCNXM

    HyperOS 2.0 neler sunacak?

    Son bilgilere göre HyperOS 2.0'ın hem Android 14 hem de Android 15 tabanlı olarak yayınlanması bekleniyor ve birçok Xiaomi, Redmi ve POCO cihazına ulaşacak. Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, HyperOS 2.0 diğer Xiaomi cihazlarıyla bağlantıyı iyileştirecek ve gizli kameraları tespit edebilen bir özellik sunacak.

    Ayrıca AI entegrasyonu, iyileştirilmiş ses tanıma, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme ve kişiselleştirilmiş uygulama önerileri de beklenen yenilikler arasında. AI özelliklerine ek olarak, HyperOS 2.0'ın yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Dolayısıyla önceki nesilden daha akıcı animasyonlar ve çoklu görev deneyimi ile karşılaşmamız muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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