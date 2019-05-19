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Yeni Arduino Nano serisi daha güçlü ve işlevsel

Arduino'nun yeni Nano modelleri ön siparişe açıldı. Eskiye kıyasla çok daha işlevsel olan ve fiyatlarında yükseliş görmeyen modeller, Haziran ve Temmuz aylarında kargolanacak.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Arduino Nano serisi üç yeni ana üyeye sahip oluyor. Tıpkı klasik model gibi hepsi ufak boyutlara sahip olacak Nano’lar, kompakt projelerde kullanılmayı hedeflemeye devam edecek. İşin güzel yanı ise yeni modeller hâlâ uygun fiyatlara sunulacak. Burada uygun fiyattan kasıt tabii ki orjinallere kıyasla, orjinal kullanması gereken ya da tercih edenler için geçerli. Klon modeller bildiğiniz üzere her zaman çok daha ucuz olacaktır.
Üç ana model olsa da aslında farklı varyantlara sahip olan Nano modellerinin çok detaylarına girmeden tanıtımlarını yapmamızda fayda vardır.

Standart Nano'nun yeni hâli: Nano Every

Yeni Arduino Nano serisi daha güçlü ve işlevsel
Standart Nano yerine geçen Nano Every, ATMega4809 mikrodenetleyiciden gücünü alıyor. Bu çip 20MHz frekansta çalışıyor ve 48KB flash, 6KB SRAM, 256 bayt EEPROM’a sahip. USB serial haberleşme için  ATSAMD11D14A kodlu ARM Cortex M0+ çipi görev yapacak ve Arduino IDE’nin ATMega4809’u programlayabilmesini sağlayacak.

Nesnelerin İnterneti: Arduino Nano 33 IoT

Yeni Arduino Nano serisi daha güçlü ve işlevsel
Arduino Nano 33 IoT ile ESP32 tabanlı WiFi ve Bluetooth özellikleri tek bir pakette toplanıyor ve kullanıcıların adından da anlayacağınız üzere Nesnelerin İnterneti projelerine güç vermesini sağlıyor. SAMD21G18A mikrodenetleyiciden gücünü alan bu model, 48MHz’e kadar saat hızı, 256KB flash ve 32KB SRAM sunuyor. Arduino IOT Cloud’a yönelik tam destek sunan yeni Nano 33 IoT, ek olarak ATECC608A çipiyle kriptografik anahtarları donanımda saklayabiliyor. Cihaz ayrıca dâhili 6 eksenli IMU ile konum ve hareket hakkında fikir sahibi olmanızı sağlıyor.

Giyilebilir Teknoloji Nano'su: Nano 33 BLE 

Arduino Nano 33 BLE, boyutu ve düşük güç tüketimi sayesinde giyilebilir teknolojilerde kullanıma odaklanan bir kart olarak karşımıza çıkıyor. nRF52480 tabanlı bu Nano modeli, 64MHz saat hızına, 1MB flasha ve 256KB da RAM kapasitesine sahip. Online ve offline Arduino IDE ile programlanabilen bu kart, 9 eksenli LSM9DS1 IMU ile oldukça keskin hareket algılama yeteneklerine sahip. Kartın düşük enerjili BLE ise NINA B306 modülü içerisinde yer alıyor.
Yeni Arduino Nano serisi daha güçlü ve işlevsel
Nano 33 BLE’nin alt modeli olarak listelenen Arduino Nano 33 BLE Sense, adından da çıkarım yapabileceğiniz üzere çeşitli sensörlerle geliyor. Standart Nano 33 BLE’de olan her şeyin üzerine eklenen sıcaklık, basınç, nem, ışık, renk ve hatta jest sensörleri kartı tam bir paket hâline getiriyor. Bu sensörlerin yanında kartta bir de mikrofon yer alarak sesle kontrol gibi uygulamaları mümkün hâle getiriyor.
Şuan için hâlâ ön siparişte olan yeni Nano modellerinin hepsi farklı dönemlerde teslim edilecek. Nano Every ve Nano 33 IoT için bu dönem Haziran ortası, Nano 33 BLE için ise Temmuz ortası olarak verilmiş durumda.

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kartal172 2 hf. en beğenilen
Fiyatlarda yükseliş Türkiye’ye özgü bir şey.
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SequentiaL 2 hf.
ARM'lı bir Arduino Nano müthiş olmuş. Çinliler kısa sürede çakmasını yapıp AliExpress üzerinden 1.5 dolara satmaya başlar biz de nasipleniriz. :))
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FatihAsl 2 hf. SequentiaL
ARM li Arduino değil. sadece USB haberleşmesi için kullanılan çip ARM
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Usbehci 2 hf.
Bunu yurt dışından alacağımız için eğer ÖTV dahil olursa %120, dahil değilse %90 vergi ödeyeceğiz. Kaynak: Ozan Bingöl'ün sitesi.
Yeni vergi sistemi en çok arduino projeleri geliştirenleri ve elektronikçileri vuracak .
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Sönmeyen Arıza Lambası. 2 hf.
Şuan 5 liraya ( 1 dolardan daha az ) stm8 kartlar satılıyor AliExpress'te. Tabi kaynak ve kullanım kolaylığı olarak Arduino kadar değil.
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kartal172 2 hf. en beğenilen
Fiyatlarda yükseliş Türkiye’ye özgü bir şey.
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