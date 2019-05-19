Yeni Arduino Nano serisi daha güçlü ve işlevsel

Arduino Nano serisi üç yeni ana üyeye sahip oluyor. Tıpkı klasik model gibi hepsi ufak boyutlara sahip olacak Nano’lar, kompakt projelerde kullanılmayı hedeflemeye devam edecek. İşin güzel yanı ise yeni modeller hâlâ uygun fiyatlara sunulacak. Burada uygun fiyattan kasıt tabii ki orjinallere kıyasla, orjinal kullanması gereken ya da tercih edenler için geçerli. Klon modeller bildiğiniz üzere her zaman çok daha ucuz olacaktır.

Üç ana model olsa da aslında farklı varyantlara sahip olan Nano modellerinin çok detaylarına girmeden tanıtımlarını yapmamızda fayda vardır.

Standart Nano'nun yeni hâli: Nano Every

Standart Nano yerine geçen Nano Every ATMega4809 mikrodenetleyiciden gücünü alıyor. Bu çip 20MHz frekansta çalışıyor ve 48KB flash, 6KB SRAM, 256 bayt EEPROM’a sahip. USB serial haberleşme için ATSAMD11D14A kodlu ARM Cortex M0+ çipi görev yapacak ve Arduino IDE’nin ATMega4809’u programlayabilmesini sağlayacak.

Nesnelerin İnterneti: Arduino Nano 33 IoT

Arduino Nano 33 IoT ile ESP32 tabanlı WiFi ve Bluetooth özellikleri tek bir pakette toplanıyor ve kullanıcıların adından da anlayacağınız üzere Nesnelerin İnterneti projelerine güç vermesini sağlıyor. SAMD21G18A mikrodenetleyiciden gücünü alan bu model, 48MHz’e kadar saat hızı, 256KB flash ve 32KB SRAM sunuyor. Arduino IOT Cloud’a yönelik tam destek sunan yeni Nano 33 IoT, ek olarak ATECC608A çipiyle kriptografik anahtarları donanımda saklayabiliyor. Cihaz ayrıca dâhili 6 eksenli IMU ile konum ve hareket hakkında fikir sahibi olmanızı sağlıyor.

Giyilebilir Teknoloji Nano'su: Nano 33 BLE

Arduino Nano 33 BLE , boyutu ve düşük güç tüketimi sayesinde giyilebilir teknolojilerde kullanıma odaklanan bir kart olarak karşımıza çıkıyor. nRF52480 tabanlı bu Nano modeli, 64MHz saat hızına, 1MB flasha ve 256KB da RAM kapasitesine sahip. Online ve offline Arduino IDE ile programlanabilen bu kart, 9 eksenli LSM9DS1 IMU ile oldukça keskin hareket algılama yeteneklerine sahip. Kartın düşük enerjili BLE ise NINA B306 modülü içerisinde yer alıyor.

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Şuan için hâlâ ön siparişte olan yeni Nano modellerinin hepsi farklı dönemlerde teslim edilecek. Nano Every ve Nano 33 IoT için bu dönem Haziran ortası, Nano 33 BLE için ise Temmuz ortası olarak verilmiş durumda.