Sayfa boyu ekran görüntüsü alma Android R ile gelecek

Android telefon üreticileri arayüzlerine birçok farklı özellik ekliyorlar. Bu özelliklerden kullanışlı olanların daha sonrasında saf Android içerisine de geldiği görüyoruz. Mesela Samsung telefonlarla yayılan çoklu pencere özelliğinin daha sonrasında Android içerisine eklenmesi buna bir örnek. Yine benzeri bir özellik olan sayfa boyu ekran görüntüsü alma işlemi, çoğu akıllı telefon üreticisinde uzun zamandır mevcut. Bu özelliğin ise Android R sürümü ile işletim sistemine dahil edileceği öğrenildi.

Android Q’da bekleniyordu

Başta Samsung, Xiaomi ve Huawei’nin sahip oldukları dahil neredeyse tüm özel Android arayüzlerde sayfa boyu ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Saf Android içerisinde olmaması Android One ve Pixel cihazlarda bulunmadığı manasına geliyor. Ayrıca her üretici kendi çözümünü geliştirdiği için sayfa boyu ekran görüntüsü alma özelliğinin standardı olmuyor. Android Q ile durumun düzeleceği ve sayfa boyu ekran görüntüsü almanın ekleneceği bekleniyordu ama maalesef öyle olmadı. Yaşanan sıkıntılardan dolayı Android Q’ya yetiştirilemedi. Bugün ise Google’ın mühendislik bölümü yöneticilerinden Dave Burke Android R ile sayfa boyu ekran görüntüsü alma özelliğinin geleceğini söyledi.

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Android Q şu an için Beta 3 aşamasında. Önümüzde yayınlanması gereken üç adet beta sürümü ve son olarak final sürümü var. Yani Android R’yi konuşmamıza oldukça uzun bir süre bulunuyor. Haliyle sayfa boyu ekran görüntüsü almak isteyen saf Android kullanıcılarının beklemeleri gerekecek.

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