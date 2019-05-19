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Sayfa boyu ekran görüntüsü alma Android R ile gelecek

Uygulamanın sadece görünen kısmı yerine sayfa boyu ekran görüntüsünü alma özelliği Android R ile gelecek. Bu özellik üreticilerin kendi arayüzlerinde uzun zamandır bulunuyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,1b
1
14
android
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Sayfa boyu ekran görüntüsü alma Android R ile gelecek
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Android telefon üreticileri arayüzlerine birçok farklı özellik ekliyorlar. Bu özelliklerden kullanışlı olanların daha sonrasında saf Android içerisine de geldiği görüyoruz. Mesela Samsung telefonlarla yayılan çoklu pencere özelliğinin daha sonrasında Android içerisine eklenmesi buna bir örnek. Yine benzeri bir özellik olan sayfa boyu ekran görüntüsü alma işlemi, çoğu akıllı telefon üreticisinde uzun zamandır mevcut. Bu özelliğin ise Android R sürümü ile işletim sistemine dahil edileceği öğrenildi.

Android Q’da bekleniyordu

Başta Samsung, Xiaomi ve Huawei’nin sahip oldukları dahil neredeyse tüm özel Android arayüzlerde sayfa boyu ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Saf Android içerisinde olmaması Android One ve Pixel cihazlarda bulunmadığı manasına geliyor. Ayrıca her üretici kendi çözümünü geliştirdiği için sayfa boyu ekran görüntüsü alma özelliğinin standardı olmuyor. Android Q ile durumun düzeleceği ve sayfa boyu ekran görüntüsü almanın ekleneceği bekleniyordu ama maalesef öyle olmadı. Yaşanan sıkıntılardan dolayı Android Q’ya yetiştirilemedi. Bugün ise Google’ın mühendislik bölümü yöneticilerinden Dave Burke Android R ile sayfa boyu ekran görüntüsü alma özelliğinin geleceğini söyledi.

Ayrıca Bkz. "ARCore destekleyen telefonlar listesine GM 9 Plus eklendi"

Android Q şu an için Beta 3 aşamasında. Önümüzde yayınlanması gereken üç adet beta sürümü ve son olarak final sürümü var. Yani Android R’yi konuşmamıza oldukça uzun bir süre bulunuyor. Haliyle sayfa boyu ekran görüntüsü almak isteyen saf Android kullanıcılarının beklemeleri gerekecek.


https://www.gsmarena.com/scrolling_screenshots_now_planned_for_android_r-news-37105.php Yorum Yaz
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smart1978 3 hf. en beğenilen
Ozelden yazacaktim vazgectim basit dikkaten kacacak bir hata filan degil .
Bu nasil tercume. Sadece tek bir kelime url adres kismindaki " scrolling " de bile anlasiliyorken neden baslik ve icerikte kaydirmali ekran yaklama olarak bahsedilmiyor.
Siz sanirim teknoloji aleminde pek kullanmiyorsunuz ? Bu kadar temel seviyede hem tercume hem de teknoloji bilgisi hem de gordugunu yanlis anlama yani 3 koldan bir sekilde farkedilmesi gerekirken neden boyle bir ceviri vardir ?
Bir derdiniz filan var anlasilan ?
Ozelden yazacaktim vazgectim basit dikkaten kacacak bir hata filan degil .Bu nasil tercume. Sadece tek bir kelime url adres kismindaki " scrolling " de bi...
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ankara06ankara 2 hf.
xioami yıllardır yapıyor bunu.


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enders07 2 hf.
Huawei bunu yapıyor
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solayak27 2 hf.
Benim mi mix 2 de yapiyor bunlar neden bu kadar geriden geliyorlar
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talsuv61 2 hf.
Samsunlarda sayfa boyu ekran görüntüsü nasıl alınıyor
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talsuv61 2 hf.
Samsunglarda, sayfa boyu ekran görüntüsü nasıl alınıyor
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esmerbuyucu 2 hf.
Ekle, çıkar, tekrar ekle...
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dr20mouse 2 hf.
Samsung’da S7 kulanmaya başladığımdan beridir var. Belki S6’larda bile vardı bilmiyorum ama çok geç kalınmış aosp roma eklenmesi.
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MetalWave 2 hf. dr20mouse
nasıl oluyor. bende 2 yıldır s7 var denk gelmedim?
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yhackup 2 hf.
Bu özellik Asus zenfone 5'te geliyor zaten. Google on yeni mi aklına düşmüş
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smart1978 3 hf. en beğenilen
Ozelden yazacaktim vazgectim basit dikkaten kacacak bir hata filan degil .
Bu nasil tercume. Sadece tek bir kelime url adres kismindaki " scrolling " de bile anlasiliyorken neden baslik ve icerikte kaydirmali ekran yaklama olarak bahsedilmiyor.
Siz sanirim teknoloji aleminde pek kullanmiyorsunuz ? Bu kadar temel seviyede hem tercume hem de teknoloji bilgisi hem de gordugunu yanlis anlama yani 3 koldan bir sekilde farkedilmesi gerekirken neden boyle bir ceviri vardir ?
Bir derdiniz filan var anlasilan ?
1 Yanıt Yanıtla +4
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Kefelon 2 hf. smart1978
Merhaba,
Bu tarz terimleri yazarken önce firmaların kullanımlarına bakıyorum. Orada bir şey bulamazsam yaygın kullanımı inceliyorum. Her iki kısımda da net bir şey elde etmediğim zamanlar oluyor, bu haberdeki gibi. O zaman önceki haberlerimizdeki kullanım şeklini koruyayım en azından diyerek geçmiş taraması yapıyorum. Bunu yaptığımda şu habere ulaştım. Devamlılık açısında bu kullanımı uygun gördüm. Seçim sürecim bu şekilde. Umarım açıklayıcı olmuştur.
İyi günler.
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FantomİçinF 3 hf.
bu özellik firmalar tarafından o kadar uzun süre önce yapıldı ki konudaki fotoğraf milattan önce
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