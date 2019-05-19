Sayfa boyu ekran görüntüsü alma Android R ile gelecek

Android Q’da bekleniyordu
Başta Samsung, Xiaomi ve Huawei’nin sahip oldukları dahil neredeyse tüm özel Android arayüzlerde sayfa boyu ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Saf Android içerisinde olmaması Android One ve Pixel cihazlarda bulunmadığı manasına geliyor. Ayrıca her üretici kendi çözümünü geliştirdiği için sayfa boyu ekran görüntüsü alma özelliğinin standardı olmuyor. Android Q ile durumun düzeleceği ve sayfa boyu ekran görüntüsü almanın ekleneceği bekleniyordu ama maalesef öyle olmadı. Yaşanan sıkıntılardan dolayı Android Q’ya yetiştirilemedi. Bugün ise Google’ın mühendislik bölümü yöneticilerinden Dave Burke Android R ile sayfa boyu ekran görüntüsü alma özelliğinin geleceğini söyledi.Ayrıca Bkz. "ARCore destekleyen telefonlar listesine GM 9 Plus eklendi"
Android Q şu an için Beta 3 aşamasında. Önümüzde yayınlanması gereken üç adet beta sürümü ve son olarak final sürümü var. Yani Android R’yi konuşmamıza oldukça uzun bir süre bulunuyor. Haliyle sayfa boyu ekran görüntüsü almak isteyen saf Android kullanıcılarının beklemeleri gerekecek.
https://www.gsmarena.com/scrolling_screenshots_now_planned_for_android_r-news-37105.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu nasil tercume. Sadece tek bir kelime url adres kismindaki " scrolling " de bile anlasiliyorken neden baslik ve icerikte kaydirmali ekran yaklama olarak bahsedilmiyor.
Siz sanirim teknoloji aleminde pek kullanmiyorsunuz ? Bu kadar temel seviyede hem tercume hem de teknoloji bilgisi hem de gordugunu yanlis anlama yani 3 koldan bir sekilde farkedilmesi gerekirken neden boyle bir ceviri vardir ?
Bir derdiniz filan var anlasilan ?