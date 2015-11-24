Yeni BlackBerry cihazında Exynos 7420 sesleri

Android işletim sistemli ilk akıllı telefonunu piyasaya sürerek gündeme damga vuran BlackBerry, ikinci telefonun hazırlıklarını sürdürüyor. Yine Android işletim sistemi ile çalışacak BlackBerry Vienna kod adlı telefon için Samsung ile dirsek temasına geçildi.





GXBench skorlarına yansıyan isimsiz bir BlackBerry telefonunda Samsung'un Exynos 7420 yonga setinin kullanıldığı görülüyor. Daha önce de BlackBerry'nin Exynos 7420 yonga seti için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. Benchmark skorları da bunu doğrular nitelikte.





4 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini iş yüküne göre sırasıyla devreye sokan Exynos 7420, beraberinde 8 çekirdekli Mli-T760 grafik birimini getiriyor. 14nm üretim geometrisine sahip olan yonga seti, Galaxy S6 serisi ve Galaxy Note 5 modellerinde oldukça başarılı performans değerlerine imza atıyor. Bu bakımdan BlackBerry Vienna da aynı performansı kullanıcılarına sunacak.





Cihazda bunun haricinde 3GB RAM, 5.1 inçlik 2K ekran, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.1.1 işletim sistemi gibi özellikler mevcut. Modelin kayar klavye yerine entegre klavye ve polikarbonat alaşım kullanacağı daha önceki görsellerde ortaya çıkmıştı. Bu model BlackBerry Priv modelinin biraz daha altına konumlanacak ancak net çıkış tarihi konusunda bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/Unnamed-BlackBerry-device-is-run-through-GFXBench-revealing-Exynos-7420-SoC-inside_id76043