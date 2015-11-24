Yeni BlackBerry cihazında Exynos 7420 sesleri

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Android işletim sistemli ilk akıllı telefonunu piyasaya sürerek gündeme damga vuran BlackBerry, ikinci telefonun hazırlıklarını sürdürüyor. Yine Android işletim sistemi ile çalışacak BlackBerry Vienna kod adlı telefon için Samsung ile dirsek temasına geçildi.
GXBench skorlarına yansıyan isimsiz bir BlackBerry telefonunda Samsung'un Exynos 7420 yonga setinin kullanıldığı görülüyor. Daha önce de BlackBerry'nin Exynos 7420 yonga seti için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. Benchmark skorları da bunu doğrular nitelikte.
4 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini iş yüküne göre sırasıyla devreye sokan Exynos 7420, beraberinde 8 çekirdekli Mli-T760 grafik birimini getiriyor. 14nm üretim geometrisine sahip olan yonga seti, Galaxy S6 serisi ve Galaxy Note 5 modellerinde oldukça başarılı performans değerlerine imza atıyor. Bu bakımdan BlackBerry Vienna da aynı performansı kullanıcılarına sunacak.
Cihazda bunun haricinde 3GB RAM, 5.1 inçlik 2K ekran, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.1.1 işletim sistemi gibi özellikler mevcut. Modelin kayar klavye yerine entegre klavye ve polikarbonat alaşım kullanacağı daha önceki görsellerde ortaya çıkmıştı. Bu model BlackBerry Priv modelinin biraz daha altına konumlanacak ancak net çıkış tarihi konusunda bir bilgi yok.
http://www.phonearena.com/news/Unnamed-BlackBerry-device-is-run-through-GFXBench-revealing-Exynos-7420-SoC-inside_id76043 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne yapmaya çalıştıklarıyla falan alakası yok. 810 kullanıp rezil olacağına, samsung kullan rezil olma hiç değilse.
ama ortada fiyat gerçeği var. Qualcomm'dan tüm yonga setini 30 dolar civarına satın alabiliyorken 57 dolar verip Exynos'u almak bu markaların kar oranlarını aşşağı çekecektir.
Samsung'un da hadi HTC'nin m10'una exynos'u yetiştiridğini varsaysakta tek işlemci üreten bir firma olmadığı için piyasanın hepsine işlemci satmak gibi bir yetisi olamaz. En fazla 7420 gibi nesili geçen bir işlemciyi üretim fazlası olarak piyasaya sürer. Gerçi 7420'nin üzerine 3-4 tane işlemci sızıntısı ve demosu var ama hala CPU tarafında geçen kimse yok - kirin hariç -
QNX'i sonlandırmasa Z30 alırım. Google ile daha fazla fişlenmeye niyetim yok.
SAMSUNG SATMIYOR DİYECEM AMA SAMSUNG TAŞİN SATILACAGİNİ BİLSE ONU DA PİYASAYA SÜRER?
YOKSA BUNLAR GURUR MU YAPIYOR?
1) Sony LG HTC gibi markalar Samsung'tan işlemci alsa gözler Samsung'un üstünde daha fazla olur millet telefon işini Samsung yapıyor onun x modelindeki telefonunun işlemcini kullanıp satış yapmaya çalışıyorlar denilecek. İyi bir reklam olacak.
2) Sony LG HTC gibi firmaların satışları 3 5 adet değil tonlarca Samsung'un sadece bir kaç dönem işlemci satışı yapması onu maddi olarak diğerlerinden kat kat üste çıkartır.
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