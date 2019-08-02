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Yeni Citroen C4, elektrikli versiyonla birlikte gelecek

Citroen yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni C4 hatchback'in altyapısında EMP2 değil de CMP platformu kullanılacak. Bu da yeni C4'ün tamamen elektrikli versiyona sahip olmasına imkan verecek.
5 gün
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Citroen C4, elektrikli versiyonla birlikte gelecek
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İkinci nesil Citroen C4 
PSA Grubu’nun ‘Push To Pass’ stratejisi kapsamında yeniden hayata döndürülmesi planlanan Citroen C4 hatchback ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yeni Citroen C4 önümüzdeki yıl asfalta çıkmış olacak.

Carscoops’a konuşan bir Citroen yetkilisine göre, markanın yeni C segment hatchback modeli 308’deki EMP2 platformu yerine yeni 208 ve Corsa’da gördüğümüz CMP modüler platform üzerine inşa edilecek. Araçta pek çok yeni teknolojinin kullanılmasına imkan verecek bu adımın en büyük getirilerinden biri tamamen elektrikli versiyon olacak.

Başka bir isimle piyasaya sürülebilir 

CMP sayesinde elektrikli versiyona da sahip olacak yeni Citroen C4, doğrudan Nissan Leaf ve Volkswagen ID.3 gibi elektrikli modellerin karşısına çıkacak. Bunun yanı sıra, son teknoloji dizel ve benzinli motorlar da yeni nesil C4’ün kaputu altında yerini alacak. Fakat sekizinci nesil Volkswagen Golf gibi dişli rakipleri düşündüğümüzde, C4’ün oldukça zorlu bir rekabet içerisine gireceğini söylemek mümkün.

Biz yazının başından beri yeni C4 diye bahsediyoruz, fakat Citroen yetkilisi C4’ün halefinden bahsederken aracı ‘yeni Citroen C segment hatchback’ olarak tanımlıyor. Bu da aklımıza yeni nesil modelin C4 değil de başka bir isimle geri dönebileceğini getirmiyor değil. Şimdilik belirsiz olan bu konunun ilerleyen zamanlarda netlik kazanması muhtemel görünüyor.



https://www.carscoops.com/2019/08/citroen-c4-successor-confirmed-with-electric-power-possibly-with-a-new-name-too/ Yorum Yaz
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medverdev 11 sa.
süreyya hanımcılar nerede
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HeLLgaTe 3 gün
Resimdeki şu an bulunan c4 zaten yeni c4 tasarım resmi yok
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drjacob 4 gün
hep aynı tasarım
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kcart 4 gün yeni yorumcu
Fiyat 300 binden baslar sma elektrikli trye gelmez sanirim. Ama avrupada heryer elektrikli dolmaya baslamis
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Semsam 4 gün
50 senedir aynı c4 bir zahmet olacak değişsin artık.
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