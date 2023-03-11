Yeni Xpeng P7i elektrikli sedan tanıtıldı: Gelişmiş teknolojiler ve 700 km'ye kadar menzil

Tam Boyutta Gör Yeni Xpeng P7i'nin dış tasarımına baktığımızda, genel olarak önceki görüntünün sürdürüldüğünü görmekteyiz ancak gözden kaçmayan ufak dokunuşlar söz konusu. Yeni farlar ve sürtünmeyi azaltmak adına optimize edilen arka spoyler ile ön camı bu dokunuşlara örnek gösterebiliriz. İç kısımlarına Lidar entegre edilen yeni farların uzun huzmeli aydınlatma menzilinin yüzde 20 artırıldığı belirtiliyor. Bunun dışında renk paleti de yenilenmiş ve bu modele özel 'kaikote green' rengi seçenekler arasına dahil edilmiş.

2023 Xpeng P7i, özellikleriyle neler sunuyor❓

İç mekânda ise yeni direksiyon simidi ve revize edilen kapı iç döşemeleri göze çarpıyor. Orta konsol ise daha pratik bir kullanım sunacak şekilde elden geçirilmiş. Üst katmanda bardaklıklar ve kolar erişilebilen kablosuz cep telefonu şarj ünitesi bulunuyor. Alt katman ise depolamaya katkı sunmakla birlikte USB girişlerine ev sahipliği yapıyor. Yeni döşemeler, daha ergonomik koltuklar, 10.25 inç dijital gösterge, 15 inç multimedya ekranı ve 20 hoparlörlü premium ses sistemi de özellikler arasında.

Tam Boyutta Gör Yeni Xpeng P7i, iki farklı güç aktarma sistemiyle sunuluyor. Giriş seviyesinde arka akstaki tek motor 272 hp güç ve 440 Nm tork üretiyor. Bu da otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 6,4 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Son hız ise 200 km/s ile sınırlandırılmış. Söz konusu versiyonun Çin'deki CLTC normuna göre 702 kilometreye kadar sürüş menzili sunduğu belirtiliyor. İki motora sahip dört tekerlekten çekişli versiyonda ise bu değerler sırasıyla 467 hp, 757 Nm, 3,9 saniye ve 610 kilometre olarak karşımıza çıkıyor. Modelin 90 kW olan azami hızlı şarj kapasitesi de 175 kW'a yükseltilmiş. Bu sayede yüzde 10-80 arası dolumun 10 dakika sürdüğü belirtiliyor.

Bunların dışında Xpeng P7i, ısı pompasına sahip X-HP2.0 akıllı ısı yönetim sistemiyle donatılmış. Çinli markanın belirttiğine göre, bu değişim, otomobilin soğutma kapasitesini yüzde 88,9 artırmakla birlikte batarya veya motorun aşırı ısınma riski olmadan 30 dakika boyunca sürekli 190 km/s hızda gidebilmesine imkân tanıyor. Ayrıca, soğuk iklime sahip ülkelerde yaşayan kullanıcılar için kış şartlarında sunulan menzilin de yüzde 15 civarında artırıldığı ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Xpeng P7i, markanın "endüstrinin en gelişmiş, tüm senaryolara uygun sürücü asistan sistemi" olarak nitelendirdiği teknolojilerle donatılmış. Bunun da gelişmiş bilgi işlem gücü ve üst versiyonlarda kullanılan iki Nvidia Drive Orin-X SoC ile mümkün olduğu belirtilirken bu sayede 508 TOPS'a kadar yani eski modele göre 17 kat fazla işlem gücü elde edildiği söyleniyor. P7i'de 2 Lidar, 5 milimetrik dalga radarı, 12 ultrasonik sensör ve 12 farklı kamera olmak üzere toplamda 31 sensör bulunuyor.

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Xpeng P7i'nin Çin'deki fiyatları 249.900 Yuan (686.000 TL) seviyesinden başlayıp en üstteki Wing Performance versiyonuyla birlikte 330.900 Yuan'a (908.000 TL) kadar çıkıyor. Çin'de siparişe açılan modelin teslimatları bu ayın sonunda başlayacak.

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