Yeni Xpeng P7i elektrikli sedan tanıtıldı: Gelişmiş teknolojiler ve 700 km'ye kadar menzil

İç mekânda ise yeni direksiyon simidi ve revize edilen kapı iç döşemeleri göze çarpıyor. Orta konsol ise daha pratik bir kullanım sunacak şekilde elden geçirilmiş. Üst katmanda bardaklıklar ve kolar erişilebilen kablosuz cep telefonu şarj ünitesi bulunuyor. Alt katman ise depolamaya katkı sunmakla birlikte USB girişlerine ev sahipliği yapıyor. Yeni döşemeler, daha ergonomik koltuklar, 10.25 inç dijital gösterge, 15 inç multimedya ekranı ve 20 hoparlörlü premium ses sistemi de özellikler arasında.
Bunların dışında Xpeng P7i, ısı pompasına sahip X-HP2.0 akıllı ısı yönetim sistemiyle donatılmış. Çinli markanın belirttiğine göre, bu değişim, otomobilin soğutma kapasitesini yüzde 88,9 artırmakla birlikte batarya veya motorun aşırı ısınma riski olmadan 30 dakika boyunca sürekli 190 km/s hızda gidebilmesine imkân tanıyor. Ayrıca, soğuk iklime sahip ülkelerde yaşayan kullanıcılar için kış şartlarında sunulan menzilin de yüzde 15 civarında artırıldığı ifade ediliyor.
Xpeng P7i'nin Çin'deki fiyatları 249.900 Yuan (686.000 TL) seviyesinden başlayıp en üstteki Wing Performance versiyonuyla birlikte 330.900 Yuan'a (908.000 TL) kadar çıkıyor. Çin'de siparişe açılan modelin teslimatları bu ayın sonunda başlayacak.
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez