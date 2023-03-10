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    Çinli otomobillere %40 VERGİ şoku! Togg sipariş sürecinde değişiklik - DH Oto Gündem

    Haftalık gündem konularını değerlendirdiğimiz programımızın bu bölümünde ağırlıklı olarak elektrikli otomobilleri konuştuk. Keyifli seyirler...                    

    Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde Togg için yapıldığı söylenen ÖTV matrah düzenlemesi ve Çinli elektrikli otomobillere yönelik ilave gümrük vergisinin yanı sıra haftanın öne çıkan diğer gelişmelerini siz değerli izleyicilerimiz için derledik.

    00:00 - Elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi

    04:00 - Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ek vergi

    09:00 - Togg ön sipariş sürecinde değişiklik

    11:32 - Ulu Motor, Çinli LeapMotor'un Türkiye temsilcisi oldu

    14:48 - Yeni MG ZS EV Türkiye'de satışa sunuldu

    17:50 - Dacia Jogger için Uyku Paketi duyuruldu

    20:57 - Avrupa dijital ehliyete geçiş yapıyor

    24:17 - Hyundai Kona Electric'in özellikleri açıklandı

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