Çinli otomobillere %40 VERGİ şoku! Togg sipariş sürecinde değişiklik - DH Oto Gündem

Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde Togg için yapıldığı söylenen ÖTV matrah düzenlemesi ve Çinli elektrikli otomobillere yönelik ilave gümrük vergisinin yanı sıra haftanın öne çıkan diğer gelişmelerini siz değerli izleyicilerimiz için derledik.
00:00 - Elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi
04:00 - Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ek vergi
09:00 - Togg ön sipariş sürecinde değişiklik
11:32 - Ulu Motor, Çinli LeapMotor'un Türkiye temsilcisi oldu
14:48 - Yeni MG ZS EV Türkiye'de satışa sunuldu
17:50 - Dacia Jogger için Uyku Paketi duyuruldu
20:57 - Avrupa dijital ehliyete geçiş yapıyor
24:17 - Hyundai Kona Electric'in özellikleri açıklandı