Yeni Han Solo olmak için binlerce aktör yarışıyor

Bu ay vizyona girecek olan Bölüm VII - Güç Uyanıyor ile beyaz perdeye dönmeye hazırlanan Yıldız Savaşları efsanesi, önümüzdeki yıllarda birçok yeni filmle karşımıza çıkacak. Güç Uyanıyor ile başlayacak yeni üçlemenin filmleri ikişer yıl arayla vizyona girerken, aradaki bu yılları da Yıldız Savaşları evreninde geçen ve her biri farklı bir hikaye anlatan antoloji filmleri dolduracak.

Bu antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story'nin çekimleri devam ederken, ikinci antoloji filmi için de hazırlıklara başlandı. Yıldız Savaşları evreninde geçecek bu ikinci antoloji filmi, serinin sevilen kahramanı Han Solo'nun gençlik yıllarını anlatacak. Harrison Ford'la özdeşleşen Han Solo'yu canlandıracak genç bir oyuncu bulmak için kapsamlı bir çalışma yürüten yapımcılar, 2017 yılında çekimlerine başlanacak film için şimdiden oyuncu seçmelerine başladılar.

Yeni bir Hollywood yıldızı doğurma potansiyeli taşıyan Han Solo rolü için, 2500'den fazla genç aktörün seçmelere katıldığı ortaya çıktı. Üstelik bu 2500 aktör arasında ünlü isimler de yer alıyor. Han Solo rolü için yarışan aktörlerin başında Logan Lerman (Percy Jakcson), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass), Ansel Elgort (Aynı Yıldızın Altında), Dave Franco (Liseli Polisler), Miles Teller (Whiplash), Chandler Riggs (The Walking Dead), Rami Malek (Mr. Robot) ve Tom Felton (Harry Potter serisi) geliyor.

Han Solo rolü için adı geçen oyuncular, filmde, 20'li yaşlarının başlarında bir Han Solo izleyeceğimizi gösteriyor. Öte yandan bahsi geçen isimler arasında Harrison Ford'la fiziksel benzerlik taşımayan oyuncuların da yer alması dikkat çekiyor. Sonuçta rolü kapan her kim olursa olsun, Yıldız Savaşları hayranlarına kendisini Han Solo olarak kabul ettirmek gibi zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak.

http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/who-will-play-han-solo-844956