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Yeni Han Solo olmak için binlerce aktör yarışıyor

Phil Lord ve Christopher Miller tarafından yönetilecek olan yeni Han Solo filmi için oyuncu arayışları başladı. Genç Han Solo rolünü kapmak için binlerce aktör seçmelere katıldı.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yeni Han Solo olmak için binlerce aktör yarışıyor

 Bu ay vizyona girecek olan Bölüm VII - Güç Uyanıyor ile beyaz perdeye dönmeye hazırlanan Yıldız Savaşları efsanesi, önümüzdeki yıllarda birçok yeni filmle karşımıza çıkacak. Güç Uyanıyor ile başlayacak yeni üçlemenin filmleri ikişer yıl arayla vizyona girerken, aradaki bu yılları da Yıldız Savaşları evreninde geçen ve her biri farklı bir hikaye anlatan antoloji filmleri dolduracak.
Bu antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story'nin çekimleri devam ederken, ikinci antoloji filmi için de hazırlıklara başlandı. Yıldız Savaşları evreninde geçecek bu ikinci antoloji filmi, serinin sevilen kahramanı Han Solo'nun gençlik yıllarını anlatacak. Harrison Ford'la özdeşleşen Han Solo'yu canlandıracak genç bir oyuncu bulmak için kapsamlı bir çalışma yürüten yapımcılar, 2017 yılında çekimlerine başlanacak film için şimdiden oyuncu seçmelerine başladılar.
 
Yeni Han Solo olmak için binlerce aktör yarışıyor
 
 Yeni bir Hollywood yıldızı doğurma potansiyeli taşıyan Han Solo rolü için, 2500'den fazla genç aktörün seçmelere katıldığı ortaya çıktı. Üstelik bu 2500 aktör arasında ünlü isimler de yer alıyor. Han Solo rolü için yarışan aktörlerin başında Logan Lerman (Percy Jakcson), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass), Ansel Elgort (Aynı Yıldızın Altında), Dave Franco (Liseli Polisler), Miles Teller (Whiplash), Chandler Riggs (The Walking Dead), Rami Malek (Mr. Robot) ve Tom Felton (Harry Potter serisi) geliyor.
Han Solo rolü için adı geçen oyuncular, filmde, 20'li yaşlarının başlarında bir Han Solo izleyeceğimizi gösteriyor. Öte yandan bahsi geçen isimler arasında Harrison Ford'la fiziksel benzerlik taşımayan oyuncuların da yer alması dikkat çekiyor. Sonuçta rolü kapan her kim olursa olsun, Yıldız Savaşları hayranlarına kendisini Han Solo olarak kabul ettirmek gibi zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak.

http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/who-will-play-han-solo-844956 Yorum Yaz
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Charles Bartowski 3 yıl en beğenilen
Kim olursa olsun sevilmeyecek.
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Fingolfin. 3 yıl senersongur
senersongur

Han Solo ne arkadaş?

Uyduruk serinin gereksiz karakteri.

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Uyduruk üyenin, gereksiz yorumu.
senersongurHan Solo ne arkadaş?Uyduruk serinin gereksiz karakteri....
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senersongur 3 yıl
Han Solo ne arkadaş?

Uyduruk serinin gereksiz karakteri.
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Fingolfin. 3 yıl senersongur
senersongur

Han Solo ne arkadaş?

Uyduruk serinin gereksiz karakteri.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Uyduruk üyenin, gereksiz yorumu.
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tahir40 3 yıl
Bu sabi sübyanlarla Star Wars mu olur. Madem Disney kasayı doldurmak istiyor bari chris pratt olsun bu role. Guardians of the Galaxy'de zaten Han Solo karakterini aratmayacak bi uzay kaçakçısı rolüyle beğeni toplamıştı.
Bi de Nathan Fillion olur, değeri dizi erken bitirilince anlaşılan sonrasında Serenity filmiyle devam ettirilen Firefly dizisi vardı. Uzay kaçakçısı deyince akla gelen 3 karakter bunlar... Han Solo, Kaptan Malcolm Reynolds, StarLord
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QuexSeeL 3 yıl
5000m den nokta atışı yapmaları lazım. Olaki müthiş bir aktör buldular, doku da uydu rolle ama yinede Ford daha makbul olacaktır.
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alito 3 yıl
Herkesin altından kalkabileceği bir rol değil. Aktörü çok iyi tutturmaları lazım.
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Patren 3 yıl
hiç birinden olmaz
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Chalrie Keley 3 yıl
İsimlerden hiç biri yakışmaz o role gitmez yani ki Star Wars hayranı birisi de değilim.

Hele Rami Malek ve TWDden Carl ne arkadaş



Jack O'connell uzun saç sakallı hali gidebilir bence role ve yukarıdakilerin alayını cebinden çıkarır oyunculuk olarak
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Patren 3 yıl
hiç birinden olmaz
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OverClocK1ng 3 yıl
Bence Rami Malek olsa iyi olur..
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Andres Escobar 3 yıl
hiç biri olmamalı bence şu yukardaki isimler arasından
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