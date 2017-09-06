Yeni Huawei Mate 10 videoda gözüktü

Huawei yeni amiral gemisi Mate 10'u 16 Ekim’de tanıtmayı planlarken telefon ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Gelen sızıntılara göre bir render videosu hazılandı. İşte o video: