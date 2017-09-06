Yeni Huawei Mate 10 videoda gözüktü

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz günlerde Huawei, yeni amiral gemisi Mate 10'da Kirin 970 yonga setine yer vereceğini açıklamıştı. Ancak gelin görün ki sızıntılar bitmiyor. Twitter'da onleaks adıyla bilinen kullanıcı, sızıntılara göre render görseli hazırladı.
Huawei Mate 10'un Tahmin Edilen Teknik Özellikleri
- 8 çekirdekli (4x Cortex A73 ve 4x Cortex A53) 10 nanometre yapılandırma sürecinden geçen 2.8 GHz hıza ulaşabilen Kirin 970 yonga seti
- 6GB LPDDR4 RAM
- Çift hat desteği
- 5.9 inç ekran
- USB Type-C desteği
- 64 GB depolama kapasitesi
- Leica iş birliğiyle beraber RGB sensörünü kullanan çift kamera
- Home düğmesine gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olması bekleniyor.
Sızıntılara göre Huawei, Mate 10'da 3.5mm kulaklık girişine yer vermeyi de ihmal etmiyor. Mate 10'un tahmini görüntüsüne aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.
https://www.phonearena.com/news/New-Huawei-Mate-10-renders-surface_id97805 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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