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Yeni Huawei Mate 10 videoda gözüktü

Huawei yeni amiral gemisi Mate 10'u 16 Ekim’de tanıtmayı planlarken telefon ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Gelen sızıntılara göre bir render videosu hazılandı. İşte o video:
1 yıl
6,6b
1
21
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Huawei, yeni amiral gemisi Mate 10'da Kirin 970 yonga setine yer vereceğini açıklamıştı. Ancak gelin görün ki sızıntılar bitmiyor. Twitter'da onleaks adıyla bilinen kullanıcı, sızıntılara göre render görseli hazırladı.

Huawei Mate 10'un Tahmin Edilen Teknik Özellikleri

  • 8 çekirdekli (4x Cortex A73 ve 4x Cortex A53) 10 nanometre yapılandırma sürecinden geçen 2.8 GHz hıza ulaşabilen Kirin 970 yonga seti
  • 6GB LPDDR4 RAM
  • Çift hat desteği
  • 5.9 inç ekran
  • USB Type-C desteği
  • 64 GB depolama kapasitesi
  • Leica iş birliğiyle beraber  RGB sensörünü kullanan çift kamera
  • Home düğmesine gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olması bekleniyor.
Yeni Huawei Mate 10 videoda gözüktü
 
Sızıntılara göre Huawei, Mate 10'da 3.5mm kulaklık girişine yer vermeyi de ihmal etmiyor. Mate 10'un tahmini görüntüsüne aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

https://www.phonearena.com/news/New-Huawei-Mate-10-renders-surface_id97805 Yorum Yaz
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Cosster 1 yıl en beğenilen uqurb2
uqurb2
tamircimisiniz

Evet, Doğubankta Mate 10 Pro üretiyoruz var mı istediğin özellik ekleyek?
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axaxa 1 yıl
Sahte gibi duruyor.
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Cosster 1 yıl
Mate 10 Pro Ön Kasa
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belekbeach 1 yıl
P9 un wifi ve şebeke çekimi oldukça güçlü 3 er antenli
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Guest-B2B7A0AF7 1 yıl
Huawei yok saolun ben almayayım P8 lite kullanıyorum aldığımdan beri bin pişmanım Huawei telefonlarda genel bir wifi sıkıntısı var. 2 Kere servise yolladım 2'sindede aynı wifi sorunu mevcut wifi iptal oluyor veya wifi aktif olsa bile modeme felan bağlanamıyor... Sadece wifi olsa iyi bluetooth vs'de gidiyor...
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nightsoldier 1 yıl Guest-B2B7A0AF7
CyberMachine
Huawei yok saolun ben almayayım P8 lite kullanıyorum aldığımdan beri bin pişmanım Huawei telefonlarda genel bir wifi sıkıntısı var. 2 Kere servise yolladım 2'sindede aynı wifi sorunu mevcut wifi iptal oluyor veya wifi aktif olsa bile modeme felan bağlanamıyor... Sadece wifi olsa iyi bluetooth vs'de gidiyor...

Huaweinin kronik sorunlu bir cihazina denk gelmissiniz. Huaweinin ulkemizde taninmasini saglayan model g7 idi. G8, g7nin basarisini yakalayamadi zira fiyati segmentine gore yuksek kaldi. Ama p9 ve p10 serisinde kronik bir sorun yasandigini duymadim hic.
Valideye p9 lite 2017 aldim, iphonedan gecti ve inanir misiniz 57 yasindaki kadin bir kere bile telin nasil kullanilacagini sormadi bana. Sadece arama cevaplama ve kapatmayi gosterdim o kadar.
Huaweinin arayuzu iosa yakin tasarlandigi icin adapte olmasi cok kolay. Eski android kullanicilari da zaten sisteme asina olduklari icin zorluk yasamiyor.
Ustelik sık kullandiginiz uygulamalarin ramde hazir bekletilmesi, ayrica uzunca bir sure kullanmadiginiz uygulamalarin derin uykuya alinmasi gibi arayuzun öğrenen ozelliklerinin olmasi ve bunun orta seviyede bile sunuliyor olmasi takdirimi kazandi.
Bunun yaninda mate 10, mate 9un uzerine bayagi bir sey getiriyor gibi görünüyor. Yeni islemcinin ogrenme yetisi arttirilmis ki bu iyi bir sey. Ote yandan kavisli olmayan ama ekran kasa oraninin da yine de ust duzeyde tutuldugu bir tasarim, bana daha kullanisli geliyor. İscilik konusunda zaten huawei uzun suredir iyi durumda, hem de her seviyede.
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aytek66 1 yıl
bütün markaların ön yüzü tamamen ekrana çevirdiği bu senede ön tarafa home butonu koyacağını pek tahmin etmiyorum. Ama belli olmaz tabi huawei biraz apple ayarında gidiyor iphone 8 home tuşsuz olursa o da öyle bişey yapar :)
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BekirTemel 1 yıl
mate 10 artık günümüz ekran çerçevelerine uyacaktır diye düşünüyorum
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BlackberryBB 1 yıl
Normal Mate 10 , P10 Plus benzeri olucak sanırım home tusu önde fln .
Mate 10 Pro ise sonsuz ekran seklınde olucak ve gayet guzel duruyor ekran köşeleri yamuk değil Samsung ve Lg gibi gayet iyi
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Cosster 1 yıl
Mate 10 Pro Ön Kasa
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PrestigeMan 1 yıl Cosster
Cosster

Mate 10 Pro Ön Kasa
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grafman09 1 yıl
Hepsi birbirinin aynı, telefon arıza yaptığında kolay tamir edilebilir olsun kafi..
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uqurb2 1 yıl grafman09
tamircimisiniz
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KalemKolik 1 yıl
Fake bu. Ceo tamamen ekrandan oluşacak bir mate 10 çıkaracaklarını söyledi.
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EyeCoral 1 yıl
Render görüntülerine çok takılmamak lazım, muhtemelen buna benzeyecek ama daha şık bekliyorum, en azından ekran çerçeve oranı bundan daha iyi gelecektir diye düşünüyorum...
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ALBAY 1 yıl
Xiaomi Redmi Note 4 olmuş bu. Öküz gibi de kalın.
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