Yeni BMW i8 Roadster reklamında Mercedes'e çok ince gönderme

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Alman otomotiv devi Daimler’in CEO’su Dieter Zetsche, bugün emekli oluyor ve görevini Ola Kallenius’a devrediyor. Bu durum karşısında boş durmayan BMW, yıllardır süren hoş rekabeti için Zetsche’ye bir teşekkür videosu hazırlamış. Tabii ki videoda ezeli rakibi Mercedes’e ince bir gönderme yapmayı da ihmal etmemiş.

BMW’nin bugün yayınladığı reklam filmi, şirketin kendi fanlarından ziyade Mercedes fanlarının da büyük beğenisini kazandı. ‘Emeklilik geleceğinizi keşfetmektir’ sloganıyla hazırlanan videoda, görevini bırakmak üzere olan Zetche ile çalışanlarının vedalaşmasını ve birlikte hatıra fotoğrafları çekmesini izliyoruz. Ardından Zetche kartını teslim ediyor ve şirket aracı olan Mercedes S Serisi’ne binerek evine gidiyor.

Buraya kadar her şey normal ilerlerken, Zetche’nin şoförüne de veda etmesinin ardından izleyenleri bir sürpriz bekliyor. Bir sonraki sahnede garajın kapısı açılıyor ve Daimler’in efsane CEO’su garajından bir BMW i8 ile çıkıyor. Üstelik tam da bu sahnede ekranda ‘sonunda özgür’ ifadesi yer alıyor. Yayınladığı videoyla hem i8’in reklamını hem de ezeli rakibine göndermesini yapan BMW, Dieter Zetsche’ye teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor. Söz konusu video, “Yıllar süren ilham verici rekabet için teşekkürler Dieter Zetsche” cümlesiyle tamamlanıyor.

Daimler: Patronumuz gerçek beygir gücünü tercih eder

BMW’nin bu ince göndermesine sosyal medya üzerinden yanıt veren Daimler, “Patronumuzun emeklilik yolculuğunda gerçek beygir gücünü tercih edeceğini düşünüyoruz. Fakat yine de öneriniz ve rekabetiniz için teşekkürler” şeklinde bir yorumda bulundu. Şirket, bu sözlerini at üzerinde gün batımına doğru ilerleyen iki kovboyun yer aldığı bir GIF ile paylaştı.