Yeni Leica M duyuruldu

Görüntüleme sistemlerinde dikkat çekici ürünlerini gördüğümüz Leica, M adını verdiği yeni dijital kamerasını duyurdu.





Leica firması model adlandırmasını sadece yeni olarak tanımlayıp, yıla göre yapacağını açıkladı. Cihazların uzun ömürlü olacağını nitelemek için yapılan girişimle Yeni Leica M veya Yeni Leica S şeklinde bundan sonra isimlendirme yapılacak. Leica M10 yerine Yeni Leica M kullanılacak.





Firmanın yeni Leica M modeli 24MP çözünürlükte CMOS sensör barındırırken, Full HD formatında 24, HD formatında 25 ve VGA formatında 30 kare/saniye hızlarında çekim yapılabiliyor.





Yeni Leica M modeli çekim esnasında gerçek zamanlı LCD ekrandan enstantaneyi izleyebildiğiniz live-view özelliğini kullanan serideki ilk model olacak. Pek çok açıdan yeni Leica M ilkleri bünyesinde barındırıyor. Live-view ile ekran üzerinde 10x oranına kadar zoom yapma imkanı da bulunuyor.





Modelde 3 inçlik 920 000 noktalı Gorilla Glass LCD ekran kullanılıyor. Maestro görüntü işlemcisi ile 1/4000 saniye deklanşör hızı ve düşük ışıkta yüksek kalitede çekimleri mümkün kılıyor. 200 - 6400 ISO değeri, uzun kullanım süresi, düşmeye dayanıklı magnezyum alaşımlı gövde, 6 bit kodlama için ek sesnsörlü bayonet, SD / SDHC / SDXC kartlara uyumluluk, EVF 2 bağlantısı ile GPS ve USB girişi gibi eklentiler kullanabilme şeklinde özellikleri saymak mümkün.

Üst seviye fotoğraf tutkunlarına hitap edecek olan model 6200 Avro fiyat etiketiyle 2013 yılında satışa sunulacak.









http://www.gadgetreview.com/2012/09/leica-m-camera.html