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Yeni Leica M duyuruldu

6 yıl
1,4b
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Görüntüleme sistemlerinde dikkat çekici ürünlerini gördüğümüz Leica, M adını verdiği yeni dijital kamerasını duyurdu.

Leica firması model adlandırmasını sadece yeni olarak tanımlayıp, yıla göre yapacağını açıkladı. Cihazların uzun ömürlü olacağını nitelemek için yapılan girişimle Yeni Leica M veya Yeni Leica S şeklinde bundan sonra isimlendirme yapılacak. Leica M10 yerine Yeni Leica M kullanılacak.

Firmanın yeni Leica M modeli 24MP çözünürlükte CMOS sensör barındırırken, Full HD formatında 24, HD formatında 25 ve VGA formatında 30 kare/saniye hızlarında çekim yapılabiliyor.

Yeni Leica M modeli çekim esnasında gerçek zamanlı LCD ekrandan enstantaneyi izleyebildiğiniz live-view özelliğini kullanan serideki ilk model olacak. Pek çok açıdan yeni Leica M ilkleri bünyesinde barındırıyor. Live-view ile ekran üzerinde 10x oranına kadar zoom yapma imkanı da bulunuyor.

Modelde 3 inçlik 920 000 noktalı Gorilla Glass LCD ekran kullanılıyor. Maestro görüntü işlemcisi ile 1/4000 saniye deklanşör hızı ve düşük ışıkta yüksek kalitede çekimleri mümkün kılıyor. 200 - 6400 ISO değeri, uzun kullanım süresi, düşmeye dayanıklı magnezyum alaşımlı gövde, 6 bit kodlama için ek sesnsörlü bayonet, SD / SDHC / SDXC kartlara uyumluluk, EVF 2 bağlantısı ile GPS ve USB girişi gibi eklentiler kullanabilme şeklinde özellikleri saymak mümkün. 
Üst seviye fotoğraf tutkunlarına hitap edecek olan model 6200 Avro fiyat etiketiyle 2013 yılında satışa sunulacak.
Yeni Leica M duyuruldu
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http://www.gadgetreview.com/2012/09/leica-m-camera.html Yorum Yaz
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bellair 6 yıl en beğenilen
6200 Avro girdiğim gibi sayfadan geri çıkıyorum
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nurettinaz 6 yıl
En iyi objektif üreticisinden en iyi tasarıma ve performansa sahip dslr makine serisinin yeni modeli. Lecia dünya nın en iyisi ve hayalimi süslemekte ancak ya emekli olduğumda ya da piyango vurduğunda bir lecia alabileceğim.
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alito 6 yıl
bu makinayı 100 yıl sonra fiyatının yüzlerce katına satabilirsiniz. tabi siz değil, torunlarınız
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Puzzles 6 yıl
Fiyata gel ..
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bellair 6 yıl en beğenilen
6200 Avro girdiğim gibi sayfadan geri çıkıyorum
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mav1li 6 yıl
Yine Leica ismini konuşturup 5-6 katı fiyat çekmiş.
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mansurmarsak 6 yıl
Hmm... ilginç bir tasarımı var :D
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MattPegasus 6 yıl mansurmarsak
mansurmarsak

Hmm... ilginç bir tasarımı var :D

her zaman ki tasarım bu neresi ilginç
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