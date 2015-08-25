Yeni Leica S (Typ 007) tanıtıldı





Dünyanın prestijli fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Almanya merkezli Leica, Yeni geliştirdiği Leica S (Typ 007) orta format fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sundu.





Leica S Typ 006 yerine hazırlanan Typ 007, orta format dünyasında yer alıyor ve yeni geliştirilen 37.5MP Leica MAX CMOS sensörü (30 x 45mm) ve eskiye oranla 4 daha güçlü Leica Maestro II işlemcisiyle yüksek fotoğraf kalitesi ile performans ortaya koyuyor. Saniyede 3.5 kare seri çekim hızına ulaşabilen model, önemli bir detay olarak orta format sensör boyutunda Full HD, Super 35 formatında ise 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor.





2GB’lık önbellek seviyesiyle herhangi bir tıkanma yaşamayan Leica S Typ 007, yenilenmiş otomatik netleme sistemiyle de oldukça kararlı sonuçlar ortaya koyabiliyor. Dahili WiFi ve GPS (Konum işaretleme) sistemiyle çağa ayak uyduran ve hem kablosuz kontrol hem de kablosuz görüntü aktarımı sunan orta format dünyasının yeni üyesi, 10 adet Leica S-System lens modeliyle de farklı ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabiliyor.





ISO 100-12500 aralığını aktif olarak kullanabilen yeni Leica S, maksimum 1/4000 enstantane seviyesine çıkış yapabiliyor ve bünyesinde yer alan 3-inç’lik TFT LCD ekran Corning Gorilla Glass ile korunuyor. 160x 80 x 120mm boyutları bulunan model, ortalama 1260 gram ağırlığa sahip.





Leica’nın üst düzey fotoğraf tutkunları ve profesyonel fotoğrafçılara hitap eden yeni orta format fotoğraf makinesi S Typ 007, yaklaşık 20,000$ fiyat etiketiyle resmi satış noktaları üzerinden elde edilebiliyor.









http://www.photographyblog.com/news/leica_s_typ_007/