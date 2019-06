Yeni Mac Pro için geri sayım başladı

Tüm yapısıyla göz dolduran Apple'ın yeni üst düzey masaüstü bilgisayarı Mac Pro'nun tüketiciyle buluşması için geri sayım başladı.

Aralık ayıyla birlikte özellikle profesyonel kullanıcıların cevap aradığı "Mac Pro ne zaman satışa sunulacak acaba" sorusuna cevap Almanya'dan geldi. Apple Online Store'da "Aralık ayında" ibaresinin yer aldığı Mac Pro için, Almanya'nın önde gelen teknoloji marketlerinden Conrad Electronic, 16 Aralık'dan itibaren teslim edilmeye başlanacak şekilde ön talep toplamaya başladı.

Tüm dünyayla aynı anda, Apple Online Store TR üzerinden ülkemizde de satışa sunulacak olan yeni Mac Pro'nun iki farklı standart konfigürasyonu bulunuyor. 7998 TL olan baz modelde 3.7 GHz Dört Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC sistem belleği, her biri 2 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D300 grafik yongası ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama bulunuyor. 10599 TL olan tepe model ise 3.5 GHz 6 Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemcisinden gücünü alırken; 16 GB 1866 MHz DDR3 ECC bellek, her biri 3 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D500 ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama birimiyle geliyor. Öte yandan her iki modelde de özel yapılandırma seçenekleri bulunuyor.

