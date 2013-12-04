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Yeni Mac Pro için geri sayım başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,3b
1
51
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Yeni Mac Pro için geri sayım başladı

Tüm yapısıyla göz dolduran Apple'ın yeni üst düzey masaüstü bilgisayarı Mac Pro'nun tüketiciyle buluşması için geri sayım başladı.

Aralık ayıyla birlikte özellikle profesyonel kullanıcıların cevap aradığı "Mac Pro ne zaman satışa sunulacak acaba" sorusuna cevap Almanya'dan geldi. Apple Online Store'da "Aralık ayında" ibaresinin yer aldığı Mac Pro için, Almanya'nın önde gelen teknoloji marketlerinden Conrad Electronic, 16 Aralık'dan itibaren teslim edilmeye başlanacak şekilde ön talep toplamaya başladı.

Tüm dünyayla aynı anda, Apple Online Store TR üzerinden ülkemizde de satışa sunulacak olan yeni Mac Pro'nun iki farklı standart konfigürasyonu bulunuyor. 7998 TL olan baz modelde 3.7 GHz Dört Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC sistem belleği, her biri 2 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D300 grafik yongası ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama bulunuyor. 10599 TL olan tepe model ise 3.5 GHz 6 Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemcisinden gücünü alırken; 16 GB 1866 MHz DDR3 ECC bellek, her biri 3 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D500 ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama birimiyle geliyor. Öte yandan her iki modelde de özel yapılandırma seçenekleri bulunuyor.


http://www.conrad.de/ce/de/overview/0413074/Apple-Desktops?filterBetriebssystem+%28Version%29=OS+X+Mavericks&WT.ac=homepage_top_apple_mac_pro Yorum Yaz
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raidon 5 yıl en beğenilen
Başlık altında fakir edebiyatı yapmaya gerek yok almasakta olur :)
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VlknFX 5 yıl
Siz zaten yeterince saçmalamışsınız :) bizim saçmalamamıza gerek kalmamış. hey allahım... Yok çalışma odama çok uyarmış, yok modern bir görüntü katacakmış, yok özellikleride süpermiş ya nasıl bir görgüsüzlük örneğisiniz. Para sizin için önemli değilmiş. Bunlardan bizene. :) Güzelce yorum yapın bilişimden, sistemden, işletim sisteminden yada ne iş yapıyorsunuz size nasıl bir yararı olucak hangi alanda kullanıcaksınız. Daha önce apple kullanıdınız mı? Sizin gibi bir çok örnek var piyasada alıyorlar hiç kullanamayıp gerisin geri satıyorlar :) belki çalışma odanızda biblo niyetine kullanırsınız :)
Siz zaten yeterince saçmalamışsınız :) bizim saçmalamamıza gerek kalmamış. hey allahım... Yok çalışma odama çok uyarmış, yok modern bir görüntü katacakmış, yok ...
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[__Zahid__] 5 yıl
bu cihazı alamayacak arkadaşlar, yalnız değilsiniz. Steve Jobs da alamayacak bu cihazı.
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reachthetop 5 yıl
Ergenler basmış burayı,yok oyun bilgisayarı toplarım vsvs sorsan bunlar babası kendileri iphone almayan,fakir edebiyatı yapmak zorunda olan tipler. Bu grafik tasarım,modelleme vs işler için üretilen bir pc. Zatem profesyonellere göre demiş. Parası olan isteyen alır..
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eyoruk 5 yıl
Alan ,kullanmış olan ,tecrübe edinmiş olan var mı ? Render almak için 3d programlar için alinsa hani bir nevi workstation gibi kullanılabilir mi ? Render performansı ile 9.000-10.000 lirayı hak eder mi ? Yoksa o paraya çok 3d çizimler için daha iyi windows tabanlı sistem mi kurmalı ?
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CoreXXX 5 yıl
fiyatı şunu bunu geçin. başka bir firma bunun emsalini yapabiliyormu onu konuşun? yapamıyor ve yapanda satar istediği fiyata istemeyen almasın. bence konfigürasyona gore fiyatta pahalı değil. üzerinde Everest kasa 300w poer yok:) maçlar çok kalitelidir al 20 sene taş gibi alet kullan. kuzenimin matbaasında 90 yılında aldğı mac var çalışyor düşün
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arifnihat 5 yıl

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Thehunt 5 yıl
kılıfı da var mı bunun?
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volkans33 5 yıl
daha kendilerine inceleme ürünü göndermeyen bir firmaya karşı nasıl bu kadar inanılmaz bir sevgi,zaaf,özen gösteriyorlar hala anlamış değilim...
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OBA INC 5 yıl
3 bin dolara siz 12 çekirdekli Xeon işlemci ile ECC bellekli, çift ekran kartlı bir PC toplayabiliyormusunuz onu konuşalım. Sunduğu donanıma göre harika bir fiyat var kimse çamur atmasız şimdi. Adam bunu internette gezinin diye yapmıyor onun için 500 dolara zaten Mac Mini var. Gerçek PRO kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Hem o performans olarak hem şık olacak hemde o kadar sessiz olacak.
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soralalp 5 yıl OBA INC
OBA INC

3 bin dolara siz 12 çekirdekli Xeon işlemci ile ECC bellekli, çift ekran kartlı bir PC toplayabiliyormusunuz onu konuşalım. Sunduğu donanıma göre harika bir fiyat var kimse çamur atmasız şimdi. Adam bunu internette gezinin diye yapmıyor onun için 500 dolara zaten Mac Mini var. Gerçek PRO kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Hem o performans olarak hem şık olacak hemde o kadar sessiz olacak.

Kaldı ki Mac Mini çikolata kutusu kadar alet ve tanıdıklarımdan bildiğim 3 senedir neredeyse 7/24 açık ve henüz bir kere çökmemiş Mac Mini'ler var. Ben de yeni modelini kullanıyorum ve laptop, masaüstü ne varsa dolaba kaldırdım Mac'e geçtikten sonra
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bodyman700 5 yıl
marka olarak fiyat/performans politikasından dolayı nefret etmeme rağmen açıklandığından beridir en çok merak ettiğim bilgisayar oldu yeni mac prolar. halen sıcaklığın tahliyesi konusunda şüphelerim olsa da tek blok tek fanla böyle cesaret isteyen bir tasarım oluşturmaları takdire şayan bir durum. çok pohpohlanan imac tasarımlarından (sanki her tarafı 5mm kalınlığında yapılmış gibi lanse edilen) tiksinsem de bunu çok beğendim.
biri şu tasarımı çalsa da (öhöm) yani esinlense de bu tarzda pc ler kullansak diyorum içimden :D
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soralalp 5 yıl
İçi gidiyor insanın bu alet 3 farklı 4k ekrana görüntü verebiliyor
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husock 5 yıl soralalp
soralalp

İçi gidiyor insanın bu alet 3 farklı 4k ekrana görüntü verebiliyor


?? açıklarmısınız acaba =?
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murdocklawless 5 yıl
bir kere de ben diyeyim ya, ÇÖP
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ilkerinanç 5 yıl
bu tür cihazlarda o paraya şunu toplarım demek ben mercedese vereceğim parayla o kadar hızlı giden bir araba alırım demek gibi.o paraya belki daha hızlı gideni bile alırsın ama mercedes mercedes tir abi kasmayın işte...
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[__Zahid__] 5 yıl murdocklawless
murdocklawless

bir kere de ben diyeyim ya, ÇÖP

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Recharged 5 yıl
Tasarım ve cihaz özellikleri her ne kadar müthiş olsada burada yorum yapan kesim (onların içindeyim) %99 oranında böyle cihaz almayacak,alamayacak.
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