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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Yeni MacBook Air'lar (Early 2014) haftaya geliyor"

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Broadwell işlemcilerindeki gecikmelerden ötürü bu yıl Mac revizyonunda izleyeceği yol haritası merak edilen Apple, gelecek hafta yeni 2014’ün ilk Mac revizyonunu MacBook Air ile yapabilir.

MacGeneration’ın güvenilir olarak ifade ettiği kaynaklardan aldığı bilgiye göre Apple, 11 ve 13 inçlik MacBook Air’ların donanımsal olarak yeni modellerini gelecek hafta satışa sunacak.

Apple, şu an satışta olan MacBook Air’ları Haziran 2013’de WWDC 2013 etkinliğinde tanıtmıştı. Mid 2013 olarak anılan MacBook Air’lar, verimlilik noktasında önemli iyileştirmelere sahip olan Haswell işlemcileri, PCI-e tabanlı SSD depolama birimi ve 802.11ac Wi-Fi desteğiyle lanse edilmişti.

Early 2014 olarak anılması muhtemel olan yeni MacBook Air’ların hangi yeniliklere sahip olacağı konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte; herhangi bir etkinlikte tanıtılmayacağından ötürü daha çok işlemci güncellemesi alması kuvvetle muhtemel duruyor.

Öyle olacağını kabul edersek MacBook Air’ın baz modeli (her iki ekran boyutu için) 3 farklı işlemci alternatifi bulunuyor: 1.4 GHz i5-4260U, 1.4 GHz i5-4350U, ya da 1.5 GHz i5-4360U. Ancak tepe modelde kullanılacak işlemci konusunda ciddi bir sorun var. Şöyle ki Apple, işlemci bazlı revizyonlarda Intel’in 2.partide satışa sunduğu işlemcileri kullanmayı tercih ediyor. Fakat hali hazırda tepe modele güç veren i7-4650U işlemcisinin halefi olarak kullanılabilecek bir işlemci henüz Intel tarafından tanıtılmış değil. Bu durum karşısında Apple’ın nasıl bir yol izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Diğer taraftan yılın son dönemine doğru Apple’ın 12 inçlik Retina ekranlı yepyeni bir MacBook Air’ı tanıtacağını hatırlatalım. Dedikodulara göre 12 inçlik Retina MacBook Air; 2732 x 1536 piksellik Retina ekran (264 ppi), fansız soğutma sistemi, mekanik aksamsız izleme dörtgeni, mevcut modele göre çok daha ince, daha hafif ve yepyeni tasarım çizgileriyle şekillenmiş yeni kasasıyla öne çıkacak.


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Shady 5 yıl en beğenilen Turkforce
Ekranlar için Retina kelimesi, Apple'ın tescilli markası ve Apple, normal bir insan gözünün kolaylıkla algılayamayacağı çözünürlükteki bu ekranlara "Retina" ismini veriyor. Bu isimlendirme, Apple'ın telefonuna iPhone ismini vermesinde olduğu gibi tamamen kendi tercihine kalmış. Biz de firmaların ürünlerindeki bu isimlendirmeleri aynen aktarmakla yükümlüyüz. Yapabilecek bir şey yok.


Ayrıca bahsi geçen çözünürlük bir dizüstü bilgisayar için gayet yoğun piksel içeriyor.

Iyi forumlar...
Ekranlar için Retina kelimesi, Apple'ın tescilli markası ve Apple, normal bir insan gözünün kolaylıkla algılayamayacağı çözünürlükteki bu ekranlara "Retina" is...
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Nemésis 5 yıl Turkforce
Turkforce
Her ekran için Retina kelimesini kullanmaktan vazgeçin artık.
Rakip firmalar bahsettiğiniz 264ppi'in neredeyse 2 katını çıkmışken retina kelimesini kullanmak ...

Lutfen bana 500ppi olan bir dizustu bilgisayar gosterin. Cep telefonu degil bu, bilgisayar.
TurkforceHer ekran için Retina kelimesini kullanmaktan vazgeçin artık.Rakip firmalar bahsettiğiniz 264ppi'in neredeyse 2 katını çıkmışken...
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.:. 5 yıl Turkforce
Turkforce

Her ekran için Retina kelimesini kullanmaktan vazgeçin artık.
Rakip firmalar bahsettiğiniz 264ppi'in neredeyse 2 katını çıkmışken retina kelimesini kullanmak ...

sil sen bence bu yorumu... bilmediğin yolların virajlarına da hızlı girme
retina yı kim çıkardı
ppi değeri nedir bırak çözünürlük nedir tam bi bilgiye sahip misin acaba
TurkforceHer ekran için Retina kelimesini kullanmaktan vazgeçin artık.Rakip firmalar bahsettiğiniz 264ppi'in neredeyse 2 katını çı...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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crazydentist 5 yıl
Tahmini fiyatları ne olur ?
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nepasvior 5 yıl
gereksiz çözünürlük, 1333x768 yetiyor artıyor bile, eski air ile 5 senelik laptop ekranı arasında ne fark var ben göremiyorum ikisi de gayet güzel okunuyor biz daha düne kadar tüplü siyah beyaz tvlerden analog antenle maç izlerdik şimdi firmalar iyice uçtu
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nks0urce 5 yıl
Harika pc de çok pahalı biraz daha uygun olsa neden olmasın
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TheMarjinaLs 5 yıl
Başlkı kesin , ancak içerikte bir kesinlik söz konusu değil doğrusu . Ulan geçenlerde yine macbook Air aldım , almaz olaydım ya . Retinadan boşuna şaştım
Bimeks kampanyası bekliyorum yaparlarsa bayıltıcam retina valla ...

Moralim bozulur retina ekrlanlı bir Air çıkarsa :/
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Götterfunken 5 yıl
Shady yalanı değilse bana MacBook Pro Retina alıyorum diye beni adeta taşlayan Air sahiplerini görebilir miyim noldu renginiz soldu
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akmac 5 yıl
Bilgisayarlarda 15 inch standart olmalı.
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DH Misafiri 5 yıl
Ilk olarak sen once retina ekranın sadece sayılarla karşılaştırıldığını düşünme retina teknolojisine daha zar zor ulaşılıyor ayrıca Apple Mac'lerde Intel ciplerden asla vazgeçmez çünkü Intel cipler Windows desteği sağlıyor
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GylR? 5 yıl
Daha ne kadar ince olacak acaba 12 inc lik versiyon...
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suvari25 5 yıl
Şu 12 inçlik MacBook Air i çok merak ediyorum. Ciddi anlamda windows 8 li hybrid ve ultrabookları öldürebilir. Eğer ki fiyatı şimdiki 13' inçlik MacBook Air ile iPad Air arası olursa. Hatta iPad in fiyatına daha yakın olmalı. Çünkü Apple intel işlemci kullanmayıp maliyeti oldukça aşağıya çekecektir.
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Turkforce 5 yıl
Her ekran için Retina kelimesini kullanmaktan vazgeçin artık.
Rakip firmalar bahsettiğiniz 264ppi'in neredeyse 2 katını çıkmışken retina kelimesini kullanmak ...
3 Yanıt Yanıtla
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Shady 5 yıl Turkforce
Ekranlar için Retina kelimesi, Apple'ın tescilli markası ve Apple, normal bir insan gözünün kolaylıkla algılayamayacağı çözünürlükteki bu ekranlara "Retina" ismini veriyor. Bu isimlendirme, Apple'ın telefonuna iPhone ismini vermesinde olduğu gibi tamamen kendi tercihine kalmış. Biz de firmaların ürünlerindeki bu isimlendirmeleri aynen aktarmakla yükümlüyüz. Yapabilecek bir şey yok.


Ayrıca bahsi geçen çözünürlük bir dizüstü bilgisayar için gayet yoğun piksel içeriyor.

Iyi forumlar...
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Nemésis 5 yıl Turkforce
Turkforce
Her ekran için Retina kelimesini kullanmaktan vazgeçin artık.
Rakip firmalar bahsettiğiniz 264ppi'in neredeyse 2 katını çıkmışken retina kelimesini kullanmak ...

Lutfen bana 500ppi olan bir dizustu bilgisayar gosterin. Cep telefonu degil bu, bilgisayar.
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.:. 5 yıl Turkforce
Turkforce

Her ekran için Retina kelimesini kullanmaktan vazgeçin artık.
Rakip firmalar bahsettiğiniz 264ppi'in neredeyse 2 katını çıkmışken retina kelimesini kullanmak ...

sil sen bence bu yorumu... bilmediğin yolların virajlarına da hızlı girme
retina yı kim çıkardı
ppi değeri nedir bırak çözünürlük nedir tam bi bilgiye sahip misin acaba
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