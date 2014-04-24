"Yeni MacBook Air'lar (Early 2014) haftaya geliyor"

Broadwell işlemcilerindeki gecikmelerden ötürü bu yıl Mac revizyonunda izleyeceği yol haritası merak edilen Apple, gelecek hafta yeni 2014’ün ilk Mac revizyonunu MacBook Air ile yapabilir.

MacGeneration’ın güvenilir olarak ifade ettiği kaynaklardan aldığı bilgiye göre Apple, 11 ve 13 inçlik MacBook Air’ların donanımsal olarak yeni modellerini gelecek hafta satışa sunacak.

Apple, şu an satışta olan MacBook Air’ları Haziran 2013’de WWDC 2013 etkinliğinde tanıtmıştı. Mid 2013 olarak anılan MacBook Air’lar, verimlilik noktasında önemli iyileştirmelere sahip olan Haswell işlemcileri, PCI-e tabanlı SSD depolama birimi ve 802.11ac Wi-Fi desteğiyle lanse edilmişti.

Early 2014 olarak anılması muhtemel olan yeni MacBook Air’ların hangi yeniliklere sahip olacağı konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte; herhangi bir etkinlikte tanıtılmayacağından ötürü daha çok işlemci güncellemesi alması kuvvetle muhtemel duruyor.

Öyle olacağını kabul edersek MacBook Air’ın baz modeli (her iki ekran boyutu için) 3 farklı işlemci alternatifi bulunuyor: 1.4 GHz i5-4260U, 1.4 GHz i5-4350U, ya da 1.5 GHz i5-4360U. Ancak tepe modelde kullanılacak işlemci konusunda ciddi bir sorun var. Şöyle ki Apple, işlemci bazlı revizyonlarda Intel’in 2.partide satışa sunduğu işlemcileri kullanmayı tercih ediyor. Fakat hali hazırda tepe modele güç veren i7-4650U işlemcisinin halefi olarak kullanılabilecek bir işlemci henüz Intel tarafından tanıtılmış değil. Bu durum karşısında Apple’ın nasıl bir yol izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Diğer taraftan yılın son dönemine doğru Apple’ın 12 inçlik Retina ekranlı yepyeni bir MacBook Air’ı tanıtacağını hatırlatalım. Dedikodulara göre 12 inçlik Retina MacBook Air; 2732 x 1536 piksellik Retina ekran (264 ppi), fansız soğutma sistemi, mekanik aksamsız izleme dörtgeni, mevcut modele göre çok daha ince, daha hafif ve yepyeni tasarım çizgileriyle şekillenmiş yeni kasasıyla öne çıkacak.