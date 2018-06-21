Yeni Mazda MX-5, daha güçlü motorlarıyla Ağustos 2018'de satışa sunulacak

Mazda tarafından verilen bilgilere göre yeni Mazda MX-5’in 1.5 ve 2.0 litrelik benzinli motorlarında güncelleme yapıldı. Fakat şimdilik yalnızca 2.0 litrelik motor hakkında detaylar paylaşıldı. Buna göre, ünite tarafından üretilen güç 164 beygirden 184 beygire yükseltildi. Aynı zamanda tork değeri de 5 Nm yükseltilerek 205 Nm’ye ulaştı. Mazda’ya göre bu değişim sonucunda gaz tepkisindeki gecikmeler minimuma indirildi.
Yeni Mazda MX-5’in 2.0 litrelik Skyactiv-G motorunun ulaştığı maksimum devir 6,800’den 7,500’e yükseltildi. Bu ünite ayrıca yeni egzoz manifoldu, yeni silindir kafaları, daha hafif pistonlar ve biyel kollarıyla güncellenerek daha verimli hale getirildi.
Yeni Mazda MX-5, kaputun altındaki güncellemelerin yanı sıra yeni kişiselleştirme seçeneklerine de sahip. Opsiyon olarak gelen bu özellikler arasında yeni kahverengi kumaş tavan ile çift tonlu 16 ve 17 inçlik jantlar yer alıyor. i-Activesense güvenlik özelliklerinin de eklendiği MX-5 artık otonom acil durum frenine, sürücü dikkat uyarısına, trafik işaretleri algılama ve geri görüş kamerasına sahip.
Yeni Mazda MX-5 hakkındaki tüm detaylar ve fiyat bilgisi ilerleyen haftalarda açıklanacak. Aracın ağustos ayında bayilerdeki yerini alması bekleniyor.
https://www.mazda-press.com/eu/news/2018/2019-mazda-mx-5--more-power-greater-pleasure/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1.5 Motor bile fazlasıyla yeterli geliyor MX-5'e. Ki adamlar bu yaptıkları ufak değişimler için extra ücret talep etmeyecek. Aynı fiyattan çıkacak yine.
Motor da aynen, piyasada milyon tane arabada bulabileceğin 1.4 turbo varken kim ne yapsın 7500 çeviren 2.0lt motoru. Adam olsalardı Tr'nin vergi sistemine göre motor yaparlardı, kim napsın koskoca 2.0 motoru, uçağa takacaz sanki.
Fiat 124 gibi Torino'da geliştirilmiş Ferrari yavrusu İtalyan roadsteri varken MX5 bakan adamda akıl yoktur zaten.