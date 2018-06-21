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Yeni Mazda MX-5, daha güçlü motorlarıyla Ağustos 2018'de satışa sunulacak

Yenilenen motorları, güvenlik teknolojileri ve kişiselleştirme seçenekleriyle geçtiğimiz hafta tanıtılan yeni Mazda MX-5'in ağustos ayında Avrupa pazarına giriş yapacağı resmen onaylandı.
11 ay
2,5b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Mazda MX-5, daha güçlü motorlarıyla Ağustos 2018'de satışa sunulacak
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Geçtiğimiz hafta üreticinin kendi evi Japonya’da tanıtılan yeni Mazda MX-5 üzerinde yapılan güncellemeler Avrupa pazarı için de onaylandı. Japon üretici, motorlarda yapılan güncellemeler sonucu güç ve tork değerleri yükseltilen yeni Mazda MX-5’i ağustos ayında Avrupa’da satışa sunacak.

Mazda tarafından verilen bilgilere göre yeni Mazda MX-5’in 1.5 ve 2.0 litrelik benzinli motorlarında güncelleme yapıldı. Fakat şimdilik yalnızca 2.0 litrelik motor hakkında detaylar paylaşıldı. Buna göre, ünite tarafından üretilen güç 164 beygirden 184 beygire yükseltildi. Aynı zamanda tork değeri de 5 Nm yükseltilerek 205 Nm’ye ulaştı. Mazda’ya göre bu değişim sonucunda gaz tepkisindeki gecikmeler minimuma indirildi.

Yeni Mazda MX-5’in 2.0 litrelik Skyactiv-G motorunun ulaştığı maksimum devir 6,800’den 7,500’e yükseltildi. Bu ünite ayrıca yeni egzoz manifoldu, yeni silindir kafaları, daha hafif pistonlar ve biyel kollarıyla güncellenerek daha verimli hale getirildi.

Yeni Mazda MX-5, kaputun altındaki güncellemelerin yanı sıra yeni kişiselleştirme seçeneklerine de sahip. Opsiyon olarak gelen bu özellikler arasında yeni kahverengi kumaş tavan ile çift tonlu 16 ve 17 inçlik jantlar yer alıyor. i-Activesense güvenlik özelliklerinin de eklendiği MX-5 artık otonom acil durum frenine, sürücü dikkat uyarısına, trafik işaretleri algılama ve geri görüş kamerasına sahip.

Yeni Mazda MX-5 hakkındaki tüm detaylar ve fiyat bilgisi ilerleyen haftalarda açıklanacak. Aracın ağustos ayında bayilerdeki yerini alması bekleniyor.



https://www.mazda-press.com/eu/news/2018/2019-mazda-mx-5--more-power-greater-pleasure/ Yorum Yaz
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alibotan 11 ay en beğenilen

Alfa Milano
20 hp ne arkadaş sanayide turbosuz arabaya çip taktırsan açık hava filtresi ve supersprint full egoz ile 30 hp alınır.
İnsanlar dalga geçiyorda Fiat 124 bundan kat be kat daha iyi hem tasarım hem motor olarak


1.5 Motor bile fazlasıyla yeterli geliyor MX-5'e. Ki adamlar bu yaptıkları ufak değişimler için extra ücret talep etmeyecek. Aynı fiyattan çıkacak yine.
Alfa Milano20 hp ne arkadaş sanayide turbosuz arabaya çip taktırsan açık hava filtresi ve supersprint full egoz ile 30 hp alınır.İnsa...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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AlmostFly 11 ay
Mazda mx-5’i herhangi başka bir araçla karşılaştırmak... ne bileyim
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alcohol06 11 ay Fiat S.p.A.
Vay be, yarın mail at egzozu filtreyi Mazda'ya git hemen mesaiye başla, adamların senin gibi parlak beyinlere ihtiyacı var. Boş boş hafif biyel kolları ile internallerle falan uğraşıyorlar.
Motor da aynen, piyasada milyon tane arabada bulabileceğin 1.4 turbo varken kim ne yapsın 7500 çeviren 2.0lt motoru. Adam olsalardı Tr'nin vergi sistemine göre motor yaparlardı, kim napsın koskoca 2.0 motoru, uçağa takacaz sanki.
Fiat 124 gibi Torino'da geliştirilmiş Ferrari yavrusu İtalyan roadsteri varken MX5 bakan adamda akıl yoktur zaten.
Vay be, yarın mail at egzozu filtreyi Mazda'ya git hemen mesaiye başla, adamların senin gibi parlak beyinlere ihtiyacı var. Boş boş hafif biyel kolları ile int...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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FRAPS_TR 9 ay
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tempestatem 9 ay
Bu foruma kimler kimler giriyo ya
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sendemail 11 ay
Arkadaşlar aman diyeyim ,
Hani olurda bu tür arabalar insanı hız yapmaya sevk ediyor ,
Heves edip de uygunsuz bir yerde hız yapmayın bu ve benzeri yerde hız sonucu bir yere yapıştırırsanız tabuta direksiyon ile koyarlar şakası yok , aman dikkat arkadaşlar.
Hız için Project Cars , formula 17 veya asetto corsayı öneririm hele VR bulursanız başka bir şey,n yüzüne bakmazsınız.
kolay gelsin.
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Yasakpınar 11 ay
Bir gün Mazda Mx-5 RF alacağım. Buraya da yazıyorum. Önceden de yazmıştım
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AlmostFly 11 ay
Mazda mx-5’i herhangi başka bir araçla karşılaştırmak... ne bileyim
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Fiat S.p.A. 11 ay
20 hp ne arkadaş sanayide turbosuz arabaya çip taktırsan açık hava filtresi ve supersprint full egoz ile 30 hp alınır.
İnsanlar dalga geçiyorda Fiat 124 bundan kat be kat daha iyi hem tasarım hem motor olarak
2 Yanıt Yanıtla
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alibotan 11 ay

Alfa Milano
20 hp ne arkadaş sanayide turbosuz arabaya çip taktırsan açık hava filtresi ve supersprint full egoz ile 30 hp alınır.
İnsanlar dalga geçiyorda Fiat 124 bundan kat be kat daha iyi hem tasarım hem motor olarak


1.5 Motor bile fazlasıyla yeterli geliyor MX-5'e. Ki adamlar bu yaptıkları ufak değişimler için extra ücret talep etmeyecek. Aynı fiyattan çıkacak yine.
1 Yanıt Yanıtla +15
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alcohol06 11 ay Fiat S.p.A.
Vay be, yarın mail at egzozu filtreyi Mazda'ya git hemen mesaiye başla, adamların senin gibi parlak beyinlere ihtiyacı var. Boş boş hafif biyel kolları ile internallerle falan uğraşıyorlar.
Motor da aynen, piyasada milyon tane arabada bulabileceğin 1.4 turbo varken kim ne yapsın 7500 çeviren 2.0lt motoru. Adam olsalardı Tr'nin vergi sistemine göre motor yaparlardı, kim napsın koskoca 2.0 motoru, uçağa takacaz sanki.
Fiat 124 gibi Torino'da geliştirilmiş Ferrari yavrusu İtalyan roadsteri varken MX5 bakan adamda akıl yoktur zaten.
1 Yanıt Yanıtla +6
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ogameci 9 ay Fiat S.p.A.
japonlar düşünemiyor işte ne olacak
biz herşeyi düşündüğümüz için
1500cc motor bile üretemiyoruz
japonlar hiçbirşey düşünemediği için şakır şakır araba markaları üretip satıyor :)
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