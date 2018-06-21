Yeni Mazda MX-5, daha güçlü motorlarıyla Ağustos 2018'de satışa sunulacak

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Geçtiğimiz hafta üreticinin kendi evi Japonya’da tanıtılan yeni Mazda MX-5 üzerinde yapılan güncellemeler Avrupa pazarı için de onaylandı. Japon üretici, motorlarda yapılan güncellemeler sonucu güç ve tork değerleri yükseltilen yeni Mazda MX-5’i ağustos ayında Avrupa’da satışa sunacak.

Mazda tarafından verilen bilgilere göre yeni Mazda MX-5’in 1.5 ve 2.0 litrelik benzinli motorlarında güncelleme yapıldı. Fakat şimdilik yalnızca 2.0 litrelik motor hakkında detaylar paylaşıldı. Buna göre, ünite tarafından üretilen güç 164 beygirden 184 beygire yükseltildi. Aynı zamanda tork değeri de 5 Nm yükseltilerek 205 Nm’ye ulaştı. Mazda’ya göre bu değişim sonucunda gaz tepkisindeki gecikmeler minimuma indirildi.

Yeni Mazda MX-5’in 2.0 litrelik Skyactiv-G motorunun ulaştığı maksimum devir 6,800’den 7,500’e yükseltildi. Bu ünite ayrıca yeni egzoz manifoldu, yeni silindir kafaları, daha hafif pistonlar ve biyel kollarıyla güncellenerek daha verimli hale getirildi.

Yeni Mazda MX-5, kaputun altındaki güncellemelerin yanı sıra yeni kişiselleştirme seçeneklerine de sahip. Opsiyon olarak gelen bu özellikler arasında yeni kahverengi kumaş tavan ile çift tonlu 16 ve 17 inçlik jantlar yer alıyor. i-Activesense güvenlik özelliklerinin de eklendiği MX-5 artık otonom acil durum frenine, sürücü dikkat uyarısına, trafik işaretleri algılama ve geri görüş kamerasına sahip.

Yeni Mazda MX-5 hakkındaki tüm detaylar ve fiyat bilgisi ilerleyen haftalarda açıklanacak. Aracın ağustos ayında bayilerdeki yerini alması bekleniyor.





https://www.mazda-press.com/eu/news/2018/2019-mazda-mx-5--more-power-greater-pleasure/