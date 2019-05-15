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Yeni McLaren GT tanıtıldı: 612 beygirlik modern bir Grand Tourer

Bugün tanıtılan McLaren GT; hafif gövdesi, konfor odaklı donanımları, geniş iç mekan ve bagaj hacmi ile kullanıcısına gerçek Grand Tourer deneyimini sunmayı hedefliyor. McLaren GT fiyat ve özellikleri
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni McLaren GT tanıtıldı: 612 beygirlik modern bir Grand Tourer
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McLaren, Track25 adını verdiği iş planı kapsamına giren dördüncü yeni modelini tanıttı. Bugün örtüsü kaldırılan yeni McLaren GT’nin başlangıç fiyatı 210 bin dolar olarak belirlendi. McLaren GT’nin teslimatlarına 2019’un sonunda başlanacağı bildirildi.

Modern bir Grand Tourer 

Akıcı çizgileri ve kaslı yapısıyla modern bir Grand Tourer olduğunu gösteren yeni McLaren GT’nin uzunluğu neredeyse 4.7 metre. Bu da aracın diğer McLaren imzalı spor ve süper otomobillerden daha uzun olduğu anlamına geliyor. Spor bir uzun yol otomobili olarak lanse edilen McLaren GT’nin yaklaşma açısı 10 derece, yerden yüksekliği de 110 mm olarak ölçülüyor. Lift modu devreye girdiğinde bu değerler sırasıyla 13 derece ve 130 mm oluyor. Söz konusu yüksekliğin sedan modellere denk olduğunun altını çizen McLaren, bu sayede GT’nin şehir içi trafikte de son derece kullanışlı olduğunu iddia ediyor.

Güç/ağırlık oranı ton başına 399 beygir

McLaren modelleri arasında en geniş iç mekan hacmine sahip olduğu söylenen GT’nin arka kısmındaki bagajı 420 litre depolama hacmine sahip. Buna ek olarak ön kaputun altında da 150 litrelik bir alan mevcut. Böylece toplamda 570 litrelik oldukça cömert bir bagaj hacmi ortaya çıkıyor. Bunun da MonoCell II-T adı verilen monokok, karbon fiber yapı sayesinde başarıldığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra yalnızca 1,530 kilogram ağırlığa sahip olan McLaren GT’nin en yakın rakibinden 130 kg daha hafif olduğu söyleniyor. Aracın güç/ağırlık oranı da ton başına 399 beygir.

McLaren GT’nin süper otomobil ruhunu kaybetmeyen, fakat konforu da elden bırakmayan kabininde elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı koltuklara yer verilmiş. 12 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemine yer verilen GT’de, HERE navigasyon ve gerçek zamanlı trafik bilgisi özelliğine sahip 7 inç bilgi-eğlence sistemi kullanılmış. Sürücü ve yolcu için bağımsız ayarlamalar sunan çift bölgeli otomatik klimanın da bulunduğu araçta, uçak göstergelerindeki grafikleri andırdığı söylenen 12.3 inç TFT gösterge ekranı bulunuyor. Elektrokrom cam tavan gibi donanımlar da yeni McLaren GT’yi özel kılan detaylar arasında.

Süspansiyon ayarları 2 milisaniyede değişebiliyor 

Yeni McLaren GT’nin kaputu altında çift turbo V8 ünite bulunuyor. 612 beygir güç ve 630 Nm tork üreten bu motor, 7 ileri SSG şanzımanla birlikte görev yapıyor. Launch Control özelliği aktif olduğunda McLaren GT’nin 0-100 km/s hızlanması 3.1 saniye, 0-200 km/s hızlanması ise 9 saniye sürüyor. Aracın azami hızı da 326 km/s olarak ölçülüyor. Yeni GT’nin süspansiyon, direksiyon ve fren sisteminin gerçek bir Grand Tourer deneyimi yaşatacak şekilde optimize edildiği söyleniyor. 720S modelinde de bulunan süspansiyon sistemi, yolun ilerisini okuyarak süspansiyon ayarlarını sadece 2 milisaniyede değiştirebiliyor. Özel P ZERO lastikler, 20/21 inç ön/arka alaşım jantlar, Comfort/Sport/Track modları ve hidrolik amortisörler de McLaren GT’nin özellikleri arasında.


http://media.mclarenautomotive.com/releases/703 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 hf. en beğenilen
McLaren’ı sevdiren modeldir. Hâlâ da üzerine nihai yol otomobili gelmemiştir. Hâlâ da dünyanın en hızlı atmosferik motorlu otomobilidir. F1 reyize selam olsun.
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McLaren’ı sevdiren modeldir. Hâlâ da üzerine nihai yol otomobili gelmemiştir. Hâlâ da dünyanın en hızlı atmosferik motorlu otomobilidir. F1 reyize selam olsun....
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1 Yanıt Yanıtla +25
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mokinto 3 hf.
Onlarda 200 000 birim, bizde... dermişim. Neyse, gerçekten şiir gibi.
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Paetzold 3 hf.
İnsan bakınca bile farklı oluyor. Kullanınca neler olur acaba
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ec.dmn 3 hf.
Söyleyecek söz yok, mükemmel ötesi!
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saint42 3 hf.
İlk bakışta porshe spyder hatırlattı spyder 918 in devamı sandım.
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By Salus 3 hf.
Çok şık olmuş.
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Askaparta 3 hf.
Şiir gibi okudum haberi. Biz beyitlerimize dönelim.
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McLaren64 3 hf.
Son yıllardaki atılımla, yeni modellerle McLaren gümbür gümbür gelmeye devam ediyor.

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DH Misafiri 3 hf.
MP1 den sonra bu hiç olmamış
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Darknesia 3 hf.
Tam tabiri ile Luxury bir araç olmuş
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DH Misafiri 3 hf.
tüp takılıyomu bunaa
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haberelectro 3 hf.
speedtail saçmalığından sonra başyapıt olmuş.
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mekan54 3 hf.
Güzel araç krediye uygun satışlari varsa getirsin alan olur 😁
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