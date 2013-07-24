Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Nexus 7 modeli Best Buy'da ön siparişe başladı

5 yıl
536
1
25
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni Nexus 7 modeli Best Buy'da ön siparişe başladı

Bugün akşam saatlerinde tanıtılmasını beklediğimiz Google-Asus ortaklığının son meyvesi yeni Nexus 7, şimdiden ön sipariş sayfalarında görünmeye başladı.

Best Buy üzerinden 16GB kapasiteli versiyonu 229$, 32GB kapasiteli versiyonu 269$ şeklinde ön siparişe sunulan modelin sevkiyat tarihi ise belirtilmemiş.

Modelde beklendiği gibi 7 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte IPS ekran bulunuyor ve önceki tahminlerin aksine çok daha ucuz değil çok daha pahalı bir Nexus 7 versiyonu ile karşılaşıyoruz. İşlemci tarafı geçen yılın amiral gemisi sayılan 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro iken, grafik birimi de Adreno 320. 

Bunun yanında 2GB RAM, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS gibi diğer özellikleri mevcut.

Modelin taşıdığı Android 4.3 işletim sistemi ise son Android sürümünün bugünden itibaren resmi olarak görücüye çıkacağını gösteriyor. Geçen yılın ve bu yılın üst seviye mobil cihaz kullanıcıları için yeni bir bekleyişin bugünden itibaren başlayacağını söyleyebiliriz. 

http://www.bestbuy.com/site/Nexus+7+7+inch+Tablet+with+16GB+Memory/1484847.p?id=1219052238174&skuId=1484847&st=nexus%207&cp=1&lp=1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
armanatilgan 5 yıl
Google android 4.3 ile şeffaf yazılımsal tuşlara geçse bari. Böyle kötü duruyor bence.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skream88 5 yıl en beğenilen
nexus7 den çok android 4.3 bekliyorum gelsede bugün güncellesem nexus 4mü :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
brshr 5 yıl
Bu cihaza 720p yeterliydi. GPU/Çözünürlük oranı bu cihazlar için en önemli kriterlerden biri. Oyun oynatamayan full-hd yerine Hd ready tercihimdir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 5 yıl
kamerayı yerleştiren eleman kör heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 5 yıl
geçen yılın donanımları ile daha ucuza satılabilirdi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 5 yıl
Tabletin kenar kalınlığını bir avantaj olarak da görebilirsiniz. Diğer tabletlerde eliniz yanlışlıkla ekrana değebiliyor, birde bu açıdan değerlendirin.
Bence kullanıcı için tasarımdan çok (Bir tablet için söylüyorum), ekranın çözünürlüğü, yüksek donanım ve uygun fiyat daha önemli olmalı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 5 yıl
Çerçevenin ekranı var.
Fena değil. Ama pil ve GPU tarafında daha iyi bir şey bekliyordum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Secteria 5 yıl
Bildiğim Kadarıyla 2 modeli olacak biri s600 lü model biri s4pro lu model ayrıca yetmiyeceğinden eminken 4000mAh pili gördüm ne yapmaya çalışıyor bunlar nexus un farkıyla belki birazdaha fazla fps alacaktır ama s600 bile yetmezken ne yapıyor bunlar 4000mAh ne demek 2 saat sonra pil bitecek çekilmez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jolawe 5 yıl
tabletin diğer bir özelliğide çerçeve kenarlarına notlarınızı yazabiliyor oluşunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhanyıldız 5 yıl
skream88
nexus7 den çok android 4.3 bekliyorum gelsede bugün güncellesem nexus 4mü :)

Hayat size güzel.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skream88 5 yıl en beğenilen
nexus7 den çok android 4.3 bekliyorum gelsede bugün güncellesem nexus 4mü :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
allking 5 yıl
Olmamis ipad mini su haliyle bile bunu dover.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicool 5 yıl allking
allking

Olmamis ipad mini su haliyle bile bunu dover.

aynı fikirdeyim,bu çerçeve ile çıkarsa çöp gerçekten...almayı düşünüyordum böyle çıkarsa ne yapıyım ben bunu...

not:android kullanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nehalem 5 yıl
1600x1000 yapsalardı da ekran çözünürlüğünü de GPU işin üstünden kalkabilseydi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
536 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Windows 8.1, Galaxy S4 Mini,Tegra 4'lü ZTE Geek U988S, LG Optimus Pro ve dahası... 5 yıl Samsung Galaxy Mega 6.3 Oyun Performansı 5 yıl Samsung Galaxy Mega 6.3 cep telefonu "Büyük sevenlere özel" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim