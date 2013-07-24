Yeni Nexus 7 modeli Best Buy'da ön siparişe başladı





Bugün akşam saatlerinde tanıtılmasını beklediğimiz Google-Asus ortaklığının son meyvesi yeni Nexus 7, şimdiden ön sipariş sayfalarında görünmeye başladı.





Best Buy üzerinden 16GB kapasiteli versiyonu 229$, 32GB kapasiteli versiyonu 269$ şeklinde ön siparişe sunulan modelin sevkiyat tarihi ise belirtilmemiş.





Modelde beklendiği gibi 7 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte IPS ekran bulunuyor ve önceki tahminlerin aksine çok daha ucuz değil çok daha pahalı bir Nexus 7 versiyonu ile karşılaşıyoruz. İşlemci tarafı geçen yılın amiral gemisi sayılan 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro iken, grafik birimi de Adreno 320.





Bunun yanında 2GB RAM, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS gibi diğer özellikleri mevcut.





Modelin taşıdığı Android 4.3 işletim sistemi ise son Android sürümünün bugünden itibaren resmi olarak görücüye çıkacağını gösteriyor. Geçen yılın ve bu yılın üst seviye mobil cihaz kullanıcıları için yeni bir bekleyişin bugünden itibaren başlayacağını söyleyebiliriz.

http://www.bestbuy.com/site/Nexus+7+7+inch+Tablet+with+16GB+Memory/1484847.p?id=1219052238174&skuId=1484847&st=nexus%207&cp=1&lp=1