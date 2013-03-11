Yeni Olympus PEN fotoğraf makinesi Nisan ayı sonunda duyurulabilir

Ürettiği başarılı fotoğraf makineleri ile tanınan tanınan Olympus, gelen son bilgilere göre yeni PEN fotoğraf makinesini Nisan ayında duyurabilir.

Birçok farklı kaynaktan alınan bilgiler doğrultusunda ortaya çıkan konuya göre, Olympus PEN fotoğraf makinesi ailesinin yeni üyesi Nisan ayı sonunda piyasaya çıkartılabilir. Kesin bir bilgi olmasa da 1000$ seviyesinde ve üzerinde dahili vizör yer almayacağı öğrenilen yeni fotoğraf makinesinin, Epson tarafından geliştirilen ve 2.44 milyon piksellik elektronik harici vizör seçeneği yer alabilir.

Nisan ayında duyurulması beklenen yeni PEN fotoğraf makinesi yanında gelen duyumlara göre iki yeni Micro Four Sistem sahip fotoğraf makinesi de ortaya çıkabilir.

http://www.43rumors.com/ft5-new-pen-camera-to-be-announced-in-late-april/

http://www.43rumors.com/ft5-new-pen-camera-to-be-announced-in-late-april/