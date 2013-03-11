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Yeni Olympus PEN fotoğraf makinesi Nisan ayı sonunda duyurulabilir

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni Olympus PEN fotoğraf makinesi Nisan ayı sonunda duyurulabilir
Ürettiği başarılı fotoğraf makineleri ile tanınan tanınan Olympus, gelen son bilgilere göre yeni PEN fotoğraf makinesini Nisan ayında duyurabilir.
Birçok farklı kaynaktan alınan bilgiler doğrultusunda ortaya çıkan konuya göre, Olympus PEN fotoğraf makinesi ailesinin yeni üyesi Nisan ayı sonunda piyasaya çıkartılabilir. Kesin bir bilgi olmasa da 1000$ seviyesinde ve üzerinde dahili vizör yer almayacağı öğrenilen yeni fotoğraf makinesinin, Epson tarafından geliştirilen ve 2.44 milyon piksellik elektronik harici vizör seçeneği yer alabilir.
Nisan ayında duyurulması beklenen yeni PEN fotoğraf makinesi yanında gelen duyumlara göre iki yeni Micro Four Sistem sahip fotoğraf makinesi de ortaya çıkabilir.
http://www.43rumors.com/ft5-new-pen-camera-to-be-announced-in-late-april/ 

http://www.43rumors.com/ft5-new-pen-camera-to-be-announced-in-late-april/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Psydia 6 yıl
Micro 4/3 sensor olmasina ragmen olympus hangi yuzle 1000 dolara satiyor bu makineyi? Nex 7 bile 1000 dolar.
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oem84 6 yıl
1000$ çok yav...
vizörsüz olarak OM-D ye göre ne gibi artılar sunacak çok merak ediyorum
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jiddi 6 yıl
Bence de... Sony Nex'leri ile bunu çok üzer. Şahsen Olympus pen e-pl3 kullanıcısı olarak bir sonraki makinam Nex-5 yada 6 olabilir diye düşünüyorum. Yurdışında yeni pl5'te pm2'de om-d'de fırtına gibi indirimler var. PL5 ve PM2 çok yeni olmalarına rağmen indirim kampanyaları olması ilginç. Sanıyorum ki, şüphelerim bu yıl Olympus ürünlerinde önemli bir değişiklik olacak. Belki yıl sonuna doğru göreceğiz.
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