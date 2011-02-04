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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Passat için hazırlanan Super Bowl tanıtım filmi yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
28,3b
1
33
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerikan Futol Ligi NFL'deki final maçı (Super Bowl) için geri sayım başladı. Ülkede hayatı durma noktasına getiren bu karşılaşma, firmalar için iddialı oldukları yeni ürünleri tanıtmak için ideal bir platforma dönüşüyor. Birkaç saniyelik reklam alanının on milyon dolarla ifade edildiği Super Bowl maçında Volkswagen da tanıtım filmi yayınlayacak.

Yeni Passat için çekilen tanıtım filminde Volkswagen, Lucasfilm ile iş birliğine giderek Star Wars temasını ele almış. Hazırlanan filmde, Darth Vader kostümü giyen küçük bir çocuğun, üstün özelliklere sahip olduğunu düşünmesi ancak başarısız girişimlerden sonra, "ebeveyn" yardımıyla bunu Passat'ta gerçekleştirmesini konu alınıyor.




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AlicanNalbat 8 yıl
opel insignia 10 çeker bu araca
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DH Misafiri 8 yıl
sanki bu aracın arka farları audi den esinlenmiş geldi bana...
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url 8 yıl

DH Misafiri

sanki bu aracın arka farları audi den esinlenmiş geldi bana...

keşke audi den esinlenmiş olsaydı.
on numara olurdu.
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url 8 yıl

DH Misafiri

sanki bu aracın arka farları audi den esinlenmiş geldi bana...

keşke audiden esinlenmiş olsaydı.
arabayı önden çok beğeniyorum ama arkadan olmamış.
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Rainbow6 8 yıl
20bin amerka fiyatiysa bosun bosu modeldir birde vergiler harictir reklamlarda genelde vergi dahil fiyatini vermezler eyaletler arasi cok fark var cunku oyle bile olsa muhtemelen motor secenegi Turkiyedekilerden daha buyuk vergide daha azdir ... bu araclarda degilde M3 yada AMG gibi araclarin fiyatlarini inceleyin iste bu tarz araclarda acayip fark var
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Taner Göde 8 yıl
(Trendline PASSAT Almayın!)

VW Academy komedyen Bill Hader ile 18 Webisodes çekip YüTüp'te yayınlayacak...

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afk1905 8 yıl
starting 20.000$, bizim ülkede aracı almayı düşünmeniz ile başlayan fiyattır bu! Devlet olarak vatandaşına kazık at sonra vatandaşından kazık yememeye bak, ilginç...
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teknoturk 8 yıl
Süper bu sıpa :D
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bilalMW 8 yıl
VAG'a para yatırmayan arkadaş yazıktır günahtır ya! Soyulmayın ya. En iyi VW 2.el VW'nidir. Kaliteli sağlam otomobiller üretiyor hiç kuşkusuz ama gel gör bak ki o kadar etmez.
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Guest-72878BAA5 8 yıl
Eski kasası daha iyi bence.Bu arada reklam çok iyi.
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xense 8 yıl
starting 20.000$ + %70 Vergi = starting 34.000$ in turkey... :)
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eas722 8 yıl
Bu passat VW'nin NMS (new midsize sedan) kodadıyla ürettiği SADECE ABD İÇİN ÜRETİLEN bir modeldir. Şu an ülkemizde ve avrupada satılmakta olan daha yeni makyajlanan 2005 çıkışlı passat ile tasarım benzerliği ve isim dışında farklı araçlardır.
Avrupada satılan passat B7, ABD'dde satılan passat NMS'tir. Şahsi fikrim son makyajın avrupa passatına hiç yaramadığı ve ABD versiyonunun daha güzel olduğu yönünde.
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Ekvador 8 yıl
Bu özellik benim Mondial'de bile vardı.
Millet yoldan geçerken balkondan çalıştırıyorduk. Çok eğlenmişiz sabah benzinin bittiğini fark edince benzinliğe kadar itmiştik.
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karantina61 8 yıl

eas722
Bu passat VW'nin NMS (new midsize sedan) kodadıyla ürettiği SADECE ABD İÇİN ÜRETİLEN bir modeldir. Şu an ülkemizde ve avrupada satılmakta olan daha yeni makyajlanan 2005 çıkışlı passat ile tasarım benzerliği ve isim dışında farklı araçlardır.
Avrupada satılan passat B7, ABD'dde satılan passat NMS'tir. Şahsi fikrim son makyajın avrupa passatına hiç yaramadığı ve ABD versiyonunun daha güzel olduğu yönünde.

Kesinlikle USA Passat çok daha güzel. Keske TR ye bu model gelseydi.
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mteke 8 yıl
hocam zaten fiyatlar türkiye sitesinde var, amerika fiyatının neredeeyse 1.5-2 katı. Muhtemelen oradaki araçların standart donanımı da fazladır.
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Selçuk ALAGÖZ 8 yıl
20.000 $ Ağlamak istiyorum
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deserthawk 8 yıl

mteke

hocam zaten fiyatlar türkiye sitesinde var, amerika fiyatının neredeeyse 1.5-2 katı. Muhtemelen oradaki araçların standart donanımı da fazladır.



Tam tersi,Türkiye'deki araçların standart donanımları ABD'den de Avrupa'dan da fazla.

@KURSAD.

Donanım alınırsa çalıştırılır.
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zerocontrol 8 yıl
Çok güzel bir reklam olmuş bence :D
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Legend. 8 yıl

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venomboy_85 8 yıl
eniştem beyaz tsi(blue-motion) highline dsg 68bin bayıldı...
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