Yeni Passat için hazırlanan Super Bowl tanıtım filmi yayınlandı

Amerikan Futol Ligi NFL'deki final maçı (Super Bowl) için geri sayım başladı. Ülkede hayatı durma noktasına getiren bu karşılaşma, firmalar için iddialı oldukları yeni ürünleri tanıtmak için ideal bir platforma dönüşüyor. Birkaç saniyelik reklam alanının on milyon dolarla ifade edildiği Super Bowl maçında Volkswagen da tanıtım filmi yayınlayacak.

Yeni Passat için çekilen tanıtım filminde Volkswagen, Lucasfilm ile iş birliğine giderek Star Wars temasını ele almış. Hazırlanan filmde, Darth Vader kostümü giyen küçük bir çocuğun, üstün özelliklere sahip olduğunu düşünmesi ancak başarısız girişimlerden sonra, "ebeveyn" yardımıyla bunu Passat'ta gerçekleştirmesini konu alınıyor.