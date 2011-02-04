Yeni Passat için hazırlanan Super Bowl tanıtım filmi yayınlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Amerikan Futol Ligi NFL'deki final maçı (Super Bowl) için geri sayım başladı. Ülkede hayatı durma noktasına getiren bu karşılaşma, firmalar için iddialı oldukları yeni ürünleri tanıtmak için ideal bir platforma dönüşüyor. Birkaç saniyelik reklam alanının on milyon dolarla ifade edildiği Super Bowl maçında Volkswagen da tanıtım filmi yayınlayacak.
Yeni Passat için çekilen tanıtım filminde Volkswagen, Lucasfilm ile iş birliğine giderek Star Wars temasını ele almış. Hazırlanan filmde, Darth Vader kostümü giyen küçük bir çocuğun, üstün özelliklere sahip olduğunu düşünmesi ancak başarısız girişimlerden sonra, "ebeveyn" yardımıyla bunu Passat'ta gerçekleştirmesini konu alınıyor.
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keşke audi den esinlenmiş olsaydı.
on numara olurdu.
keşke audiden esinlenmiş olsaydı.
arabayı önden çok beğeniyorum ama arkadan olmamış.
VW Academy komedyen Bill Hader ile 18 Webisodes çekip YüTüp'te yayınlayacak...
Avrupada satılan passat B7, ABD'dde satılan passat NMS'tir. Şahsi fikrim son makyajın avrupa passatına hiç yaramadığı ve ABD versiyonunun daha güzel olduğu yönünde.
Kesinlikle USA Passat çok daha güzel. Keske TR ye bu model gelseydi.
Tam tersi,Türkiye'deki araçların standart donanımları ABD'den de Avrupa'dan da fazla.
@KURSAD.
Donanım alınırsa çalıştırılır.