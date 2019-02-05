Yeni Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition tanıtıldı

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Ayırt edici tasarımı ve teknolojileriyle otomotiv sektörünün en lüks temsilcilerinden biri olan Range Rover Velar’ın SVAutobiography versiyonu ortaya çıktı. Serinin amiral gemisi olarak nitelenen ve sadece bir yıl boyunca satılacak yeni Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition’ın fiyatı 100 bin euro civarında olacak.

Hem iç hem de dış tasarımda kendine has detaylara sahip olacak yeni Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition’ın kaputunun altında 5.0 litre süperşarjlı V8 motor yatıyor. Jaguar F-Type SVR’dan ödünç alınan ünite 545 beygir güç ve 680 Nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle eşlenen bu sistem, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlamasına ve maksimum 273 km/s hıza çıkabilmesine imkan veriyor.

Yeni Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition, V8’den gelen ekstra gücü dizginleyebilmek adına gelişmiş süspansiyon sistemi, daha büyük frenler, daha güçlü bir transfer kutusu ve yeniden elden geçirilen dört tekerlekten çekiş sistemiyle yenilenmiş. Ön tarafta 395mm, arkada ise 396mm fren diskleri kullanılmış. Yeni sistemin gerekli hallerde üretilen gücün tamamını arka tekerleklere aktarabildiği gelen bilgiler arasında.

Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition’ın yenilenen ön tamponunda daha büyük hava girişleri kullanılmış. Bu girişlerde ızgaradaki detaylara yer verilmiş. Ayrıca dört egzoz çıkışına ve yeni difüzöre ev sahipliği yapan arka tampon da güncellenmiş. Tamponun büyük bir kısmı gövde rengine dahil edilmiş. 21 inçlik dövme alüminyum jantların standart olarak sunulduğu araçta 22 inçlik elmas kesim jantlar da opsiyon olarak sunuluyor. Ayrıca siyah tavan renginin bu modelde standart olduğu söyleniyor.

https://media.landrover.com/news/2019/02/new-range-rover-velar-svautobiography-dynamic-edition-refined-power