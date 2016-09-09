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Yeni Underworld filminin ilk fragmanı yayınlandı

Vampiler ile lycanlar'ın asırlardır savaş halinde olduğu bir dünyada geçen Underworld (Karanlıklar Ülkesi) serisinin yeni filmi Underworld: Blood Wars'un ilk fragmanı yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,9b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 2003 yılında vizyona giren Karanlıklar Ülkesi (Underworld) ile başlayan ve zamanla son derece kârlı bir film serisi haline gelen Underworld, beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. Serinin beşinci filmi olan Underworld: Blood Wars önümüzdeki yılın başında sinemaseverler ile buluşacak. Blood Wars için bekleyiş sürerken filmin ilk fragmanı yayınlandı.
Vampirler ile lycanlar'ın asırlardır savaş halinde olduğu bir dünyada geçen Underworld serisinin yeni filmi, serinin ana karakteri olan Selene'in hikayesini anlatmaya devam edecek. Bir yandan Lycanlar ile bir yandan da kendisine ihanet eden vampirler ile savaşmakta zorunda olan Selene, asırlardır süren bu savaşı durdurmak için küçük bir vampir klanı ile birlikte çalışacak.
Serinin yıldızı olan Kate Beckinsale'ın bir kez daha Selene rolü ile karşımıza çıkacağı Underworld: Blood Wars'un başrollerinde Theo James, Charles Dance, Lara Pulver ve Tobias Menzies yer alacak. Outlander dizisi ile adını duyuran Anna Foerster'in yönetmenliğini üstlendiği Underworld: Blood Wars, 6 Ocak 2017'de vizyona girecek.

http://collider.com/underworld-blood-wars-trailer-kate-beckinsale/ Yorum Yaz
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sinmeister 3 yıl en beğenilen
Kate Beckinsale nasıl bir kadındır ya? Aklıma hep o söz geliyor: ULAN NE KARILAR VAR BE!
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ApsinteX 3 yıl
Michael yine yok. Filmin diğer yarısı önemli karakterlerinden biri yine, göz ardı kilitlerinde. Çok sevdiğim bir seridir.. özellikle kurt-adam, vampir konulu filmler de en bana göre Underworld ve Van Helsing en iyisidir.
Michael yine yok. Filmin diğer yarısı önemli karakterlerinden biri yine, göz ardı kilitlerinde. Çok sevdiğim bir seridir.. özellikle kurt-adam, vampir konulu fi...
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1 Avatar
BekirTemel 3 yıl
Ben bekleyenlerdenim arkadaş (;
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BekirHan 3 yıl BekirTemel
BekirTemel

Ben bekleyenlerdenim arkadaş (;

Şarap gibi diyorlar ya adaş, hah işte öyle... İlk filmden beri çekiciliğini kaybetmedi
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Lene 3 yıl
İzlenir Aga hemde kütür kütür :)
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tobepeople 3 yıl
43 yaşında olduğuna insan inanamıyor :D
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exeter 3 yıl
Aklima geliyor benimde. Yengede erik gibiymis kütür kütür...
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salvatore18 3 yıl
Michael neden yok len. Olsun Kate beckinsale varsa gerisi teferruattır hacı.
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Musty3535123 3 yıl
where is the michael ?????????
abi micheal sız olurmu yaa :((
her türlü izlenirde demekki michaal i öbür filmde getiricekler ? son filmde yaşadığını göstermiş yeni filmi işaret etmişlerdi
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olağan_şüpheli 3 yıl
kate + kurt adamlar
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aycibin 3 yıl Musty3535123
AVCI_31

where is the michael ?????????

abi micheal sız olurmu yaa :((

her türlü izlenirde demekki michaal i öbür filmde getiricekler ? son filmde yaşadığını göstermiş yeni filmi işaret etmişlerdi

aynen en son filmde selene, michael'i donmuş kutudan kurtarmıştı.michael'in dönüşünü bekliyorduk noldu anlamadım.kate'e laf yok da film de yarım kalmış böyle

biraz detay baktım."michael corvin" yerine "hybrid michael" diye bir karakter var ama başka bir aktör oynuyor.belki de vardır anlamadım tam.fragmana bir daha baktım. 0:47 ve 1:28'deki delikanlı galiba yeni michael corvin :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ApsinteX 3 yıl
Michael yine yok. Filmin diğer yarısı önemli karakterlerinden biri yine, göz ardı kilitlerinde. Çok sevdiğim bir seridir.. özellikle kurt-adam, vampir konulu filmler de en bana göre Underworld ve Van Helsing en iyisidir.
Yanıtla +4
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MessiTugi 3 yıl
Kate Beckinsale için sinemada izlenir.
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sinmeister 3 yıl en beğenilen
Kate Beckinsale nasıl bir kadındır ya? Aklıma hep o söz geliyor: ULAN NE KARILAR VAR BE!
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