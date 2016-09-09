Yeni Underworld filminin ilk fragmanı yayınlandı

2003 yılında vizyona giren Karanlıklar Ülkesi (Underworld) ile başlayan ve zamanla son derece kârlı bir film serisi haline gelen Underworld, beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. Serinin beşinci filmi olan Underworld: Blood Wars önümüzdeki yılın başında sinemaseverler ile buluşacak. Blood Wars için bekleyiş sürerken filmin ilk fragmanı yayınlandı.

Vampirler ile lycanlar'ın asırlardır savaş halinde olduğu bir dünyada geçen Underworld serisinin yeni filmi, serinin ana karakteri olan Selene'in hikayesini anlatmaya devam edecek. Bir yandan Lycanlar ile bir yandan da kendisine ihanet eden vampirler ile savaşmakta zorunda olan Selene, asırlardır süren bu savaşı durdurmak için küçük bir vampir klanı ile birlikte çalışacak.

Serinin yıldızı olan Kate Beckinsale'ın bir kez daha Selene rolü ile karşımıza çıkacağı Underworld: Blood Wars'un başrollerinde Theo James, Charles Dance, Lara Pulver ve Tobias Menzies yer alacak. Outlander dizisi ile adını duyuran Anna Foerster'in yönetmenliğini üstlendiği Underworld: Blood Wars, 6 Ocak 2017'de vizyona girecek.

http://collider.com/underworld-blood-wars-trailer-kate-beckinsale/