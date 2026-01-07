Giriş
    Amazon'un Tomb Raider dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı

    Amazon'un Tomb Raider dizisi adım adım şekilleniyor. Lara Croft'u genç oyuncu Sophie Turner'ın canlandıracağı dizinin oyuncu kadrosunda Turner'a eşlik edecek isimler açıklandı.

    Amazon'un Tomb Raider dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı Tam Boyutta Gör
    Amazon'un uzun zamandır hazırlık aşamasında olan Tomb Raider dizisi nihayet çok daha somut bir hâl almaya başlıyor. Bu ay içinde sete çıkacak olan dizinin çekim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte dizide rol alacak isimler de belli oldu. Dizide Lara Croft'u, Game of Thrones'un Sansa Stark'ı olarak tanınan Sophie Turner'ın canlandıracağı daha önce açıklanmıştı. Şimdi ona eşlik edecek isimler de açıklandı.

    Sophie Turner'ın yanı sıra Tomb Raider dizisinde rol alacak başlıca isimler, usta oyuncu Sigourney Weaver (Alien, Avatar) ve Jason Isaacs (Harry Potter, The OA) olacak. Jason Isaacs,  Atlas DeMornay'i canlandıracak. Sigourney Weaver ise Lara Croft'un yeteneklerinden faydalanmak isteyen gizemli bir kadına hayat verecek.

    Oyuncu kadrosunda yer alacak diğer isimler Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Celia Imrie, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed ve August Wittgenstein olacak.

    Tomb Raider Dizisi Phoebe Waller-Bridge Öncülüğünde Hazırlanıyor

    Tomb Raider dizisini daha önce açıklandığı gibi Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) hazırlıyor. Dizinin ilk bölümlerini yönetmesi için ise Jonathan van Tulleken (Shogun) görevlendirildi.

    Tomb Raider dizisinin bu seriyi ekrana uyarlarken nasıl bir yol izleyeceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak işin başında Phoebe Waller-Bridge'in olması, bunun hikâyeye kendi dokunuşlarını katacak bir uyarlama olacağını düşündürüyor. Nitekim şu ana kadar gelen açıklamalar da buna işaret ediyor.

