Amazon'un Tomb Raider dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı

Sophie Turner'ın yanı sıra Tomb Raider dizisinde rol alacak başlıca isimler, usta oyuncu Sigourney Weaver (Alien, Avatar) ve Jason Isaacs (Harry Potter, The OA) olacak. Jason Isaacs, Atlas DeMornay'i canlandıracak. Sigourney Weaver ise Lara Croft'un yeteneklerinden faydalanmak isteyen gizemli bir kadına hayat verecek.
Oyuncu kadrosunda yer alacak diğer isimler Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Celia Imrie, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed ve August Wittgenstein olacak.
Tomb Raider Dizisi Phoebe Waller-Bridge Öncülüğünde Hazırlanıyor
Tomb Raider dizisini daha önce açıklandığı gibi Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) hazırlıyor. Dizinin ilk bölümlerini yönetmesi için ise Jonathan van Tulleken (Shogun) görevlendirildi.
Tomb Raider dizisinin bu seriyi ekrana uyarlarken nasıl bir yol izleyeceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak işin başında Phoebe Waller-Bridge'in olması, bunun hikâyeye kendi dokunuşlarını katacak bir uyarlama olacağını düşündürüyor. Nitekim şu ana kadar gelen açıklamalar da buna işaret ediyor.