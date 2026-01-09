Sinemada bu hafta: Başka Yolu Yok, Hizmetçi, Tatilde Tanıştığımız İnsanlar (9 Ocak 2026)

Bu hafta sinema salonlarında beş yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında, Güney Kore yapımı Başka Yolu Yok geliyor. Beğeni toplayan film, İhtiyar Delikanlı ile tanınan Park Chan-wook'un imzasını taşıyor. Bu hafta sinemalara iki de yerli komedi filmi geliyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:
1️⃣ Başka Yolu Yok (No Other Choice)
- Tür: Gerilim, Kara Komedi
- Yönetmen: Park Chan-wook
- Oyuncular: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon
25 yıldır çalıştığ işinden çıkarılan Man-su, tüm çabalarına rağmen yeni bir iş bulamayınca, hiç kimsenin ondan beklemeyeceği bir plana başvurur: Almak istediği işte kendisinin önüne geçebilecek tüm adayları belirleyecek ve ortadan kaldıracaktır. Ancak bu planı hayata geçirmek beklediğinden daha zor olacaktır.
2️⃣ Hizmetçi (The Housemaid)
- Tür: Gerilim
- Yönetmen: Paul Feig
- Oyuncular: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar
Freida McFadden’ın çok satan romanından uyarlanan film, geçmişini geride bırakıp yeni bir hayat kurmaya çalışan Millie'nin, dışarıdan kusursuz gözüken zengin Winchester ailesinin yanında işe başlamasıyla yaşadığı garip olayları anlatıyor.
3️⃣ Ketenpere: Dalavere
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Doguş Onur Karasu
- Oyuncular: Şafak Sezer, Büşra Pekin, Uğur Aslan
Film yapımcısı Kalender, ünlü iş insanı Feza’nın eşi Aydan ile tanışır ve onlardan bir film yatırımı teklifi alır. Kalender ise Feza’nın evinde sakladığını söylediği altınlara ulaşmak için bu projeyi kabul eder. Kalender, Vefa ve Namık’la birlikte sahte bir film çekimi düzenleyerek oyuncuları eve gönderir, asıl amacı ve planı farklıdır. Ancak plan beklenmedik şekilde karışır ve Kalender ile Vefa planlarını başardıklarını zannederken, Feza ve Aydan’ın, tüm süreci yöneten bir tuzak kurduğu ortaya çıkar.
4️⃣ Kardeş Takımı 3
- Tür: Komedi, Aile, Macera
- Yönetmen: Bedran Güzel
- Oyuncular: Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Ecrin Su Çoban, Çağan Efe Ak
Kardeş Takımı 3’te, Aslı ve Serkan, bebek izinlerinden ayrılarak Yıldız Taşı görevini tamamlamak amacıyla tüm aile ile birlikte zamanda yolculuğa çıkar. Kahramanlar beklenmedik bir şekilde geçmişe dönerek tarihi dönemlere ait kostümler ve dekorlar eşliğinde, kendilerini zorlu durumların içinde bulur. Bu sürükleyici macerada ekip, takım ruhu, cesaret ve aile bağları gibi temaları merkeze alarak bugüne kadarki en zorlu sınavlarından birini verirken, film serinin final halkasını oluşturuyor.
5️⃣ Atalarımızın Efsaneleri (Legendy nashikh predkov)
- Tür: Macera, Fantastik, Aile
- Yönetmen: Ivan Sosnin
- Oyuncular: Aleksandr Yatsenko, Aleksandra Babaskina, Anton Kuznetsov
Bir gazeteci, görevi nedeniyle Yekaterinburg’dan yaban ormanlarının derinliklerinde kaybolmuş bir yerleşime gider ve orada ormanın efendisi hakkında eski bir efsane duyar. Eve döndüğünde ise aniden bu kadim ruhu görmeye ve duymaya başlar; ruh ondan yok olmaya yüz tutmuş fantastik varlıkları kurtarmasını ister. Gazeteci bu çağrıya kayıtsız kalamaz ve Moskova’dan tatil için yanına gelen 12 yaşındaki kızıyla birlikte medeniyetin neredeyse hiç dokunmadığı o uzak diyarlara doğru yola çıkar.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:
1️⃣ Tatilde Tanıştığımız İnsanlar (People We Meet on Vacation)
- Tür: Romantik Komedi
- Yönetmen: Brett Haley
- Oyuncular: Emily Bader, Tom Blyth, Lukas Gage, Jameela Jamil, Alan Ruck, Molly Shannon
- Yayın Tarihi: 9 Ocak
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 9 Ocak
- Platform: Netflix

Umulmadık biçimde on yıldır birbirlerinin en yakın arkadaşı olan özgür ruhlu Poppy ve düzen meraklısı Alex, farklı şehirlerde yaşıyor olsalar da her yaz birlikte tatil yapmaktadır. Ancak diğer herkes için cevabı çoktan netleşmiş bir soruyu kendilerine sorduklarında arkadaşlıklarının hassas dengesi sarsılacaktır. Acaba birbirleri için ideal sevgili olmaları mümkün müdür?