Netflix, 2026'da çıkacak dizi ve filmlerini yeni tanıtım videosunda bir araya getirdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2025'te çok sayıda dizi ve filmi izleyicilerle buluşturan Netflix, 2026'ya da dolu dolu bir programla giriyor. Yeni yılda sevilen Netflix dizileri yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken, yepyeni film ve diziler de Netflix ekranlarında izleyici ile buluşacak. Şirket, yeni bir tanıtım videosu hazırlayarak, tüm bu film ve dizileri aynı videoda buluşturdu.

The Gentlemen ve 3 Body Problem Gibi Diziler, Bu Yıl Geri Dönecek

2026'da yeni sezonlarıyla ekranlara dönecek olan Netflix dizileri arasında One Piece, Avatar: The Last Airbender, 3 Body Problem, The Gentlemen, Lupin, Bridgerton, The Witcher, Beef gibi popüler yapımlar yer alıyor.

2026'da başlayacak en dikkat çekici diziler 1 hf. önce eklendi

Netflix'in paylaştığı yaklaşık dört dakikalık tanıtım videosunda, Peaky Blinders: The Immorta lMan ve Enola Holmes 3 gibi bu yıl izleyici ile buluşacak Netflix orijinal filmlerine de yer veriliyor.

İşte Netflix tarafından paylaşılan yayın tarihleri:

21 Ocak: Queer Eye 10. sezon

Queer Eye 10. sezon 29 Ocak: Bridgerton 4. sezon, 1. kısım

Bridgerton 4. sezon, 1. kısım 5 Şubat: The Lincoln Lawyer 4. sezon

The Lincoln Lawyer 4. sezon 11 Şubat: Love Is Blind 10. sezon

Love Is Blind 10. sezon 19 Şubat: The Night Agent 3. sezon

The Night Agent 3. sezon 1 Mart: SAG-AFTRA tarafından sunulan Oyuncular Ödülleri

SAG-AFTRA tarafından sunulan Oyuncular Ödülleri 10 Mart: ONE PIECE 2. sezon

ONE PIECE 2. sezon 16 Nisan: BEEF 2. sezon

BEEF 2. sezon 2026 Sonbaharı: Lupin 4. sezon

Netflix, aşağıdaki dizilerin de 2026 yılında yayınlanacağını söylüyor; ancak daha net yayın tarihleri henüz açıklanmadı:

2026: 3 Body Problem 2. sezon

3 Body Problem 2. sezon 2026: Avatar: The Last Airbender 2. sezon

Avatar: The Last Airbender 2. sezon 2026: The Diplomat 4. sezon

The Diplomat 4. sezon 2026: East of Eden

East of Eden 2026: Emily in Paris 6. sezon

Emily in Paris 6. sezon 2026: The Four Seasons 2. sezon

The Four Seasons 2. sezon 2026: The Gentlemen 2. sezon

The Gentlemen 2. sezon 2026: The Golden Ticket

The Golden Ticket 2026: Little House on the Prairie

Little House on the Prairie 2026: Nobody Wants This 3. sezon

Nobody Wants This 3. sezon 2026: Pride and Prejudice

Pride and Prejudice 2026: Sesame Street

Sesame Street 2026: Stranger Things: Tales From ’85

Stranger Things: Tales From ’85 2026: The Witcher 5. sezon

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: