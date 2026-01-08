Giriş
    Netflix, 2026'da çıkacak dizi ve filmlerini yeni tanıtım videosunda bir araya getirdi

    One Piece, The Gentlemen, Avatar: The Last Airbender, 3 Body Problem... Netflix 2026'da izleyicilere sunacağı film ve dizilerden görüntüler içeren ilgi çekici bir tanıtım videosu yayınladı.

    Netflix, 2026'da çıkacak dizi ve filmlerini yeni tanıtım videosunda bir araya getirdi Tam Boyutta Gör
    2025'te çok sayıda dizi ve filmi izleyicilerle buluşturan Netflix, 2026'ya da dolu dolu bir programla giriyor. Yeni yılda sevilen Netflix dizileri yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken, yepyeni film ve diziler de Netflix ekranlarında izleyici ile buluşacak. Şirket, yeni bir tanıtım videosu hazırlayarak, tüm bu film ve dizileri aynı videoda buluşturdu.

    The Gentlemen ve 3 Body Problem Gibi Diziler, Bu Yıl Geri Dönecek

    2026'da yeni sezonlarıyla ekranlara dönecek olan Netflix dizileri arasında One Piece, Avatar: The Last Airbender, 3 Body Problem, The Gentlemen, Lupin, Bridgerton, The Witcher, Beef gibi popüler yapımlar yer alıyor.

    Netflix'in paylaştığı yaklaşık dört dakikalık tanıtım videosunda, Peaky Blinders: The Immorta lMan ve Enola Holmes 3 gibi bu yıl izleyici ile buluşacak Netflix orijinal filmlerine de yer veriliyor.

    İşte Netflix tarafından paylaşılan yayın tarihleri:

    • 21 Ocak: Queer Eye 10. sezon
    • 29 Ocak: Bridgerton 4. sezon, 1. kısım
    • 5 Şubat: The Lincoln Lawyer 4. sezon
    • 11 Şubat: Love Is Blind 10. sezon
    • 19 Şubat: The Night Agent 3. sezon
    • 1 Mart: SAG-AFTRA tarafından sunulan Oyuncular Ödülleri
    • 10 Mart: ONE PIECE 2. sezon
    • 16 Nisan: BEEF 2. sezon
    • 2026 Sonbaharı: Lupin 4. sezon

    Netflix, aşağıdaki dizilerin de 2026 yılında yayınlanacağını söylüyor; ancak daha net yayın tarihleri henüz açıklanmadı:

    • 2026: 3 Body Problem 2. sezon
    • 2026: Avatar: The Last Airbender 2. sezon
    • 2026: The Diplomat 4. sezon
    • 2026: East of Eden
    • 2026: Emily in Paris 6. sezon
    • 2026: The Four Seasons 2. sezon
    • 2026: The Gentlemen 2. sezon
    • 2026: The Golden Ticket
    • 2026: Little House on the Prairie
    • 2026: Nobody Wants This 3. sezon
    • 2026: Pride and Prejudice
    • 2026: Sesame Street
    • 2026: Stranger Things: Tales From ’85
    • 2026: The Witcher 5. sezon
