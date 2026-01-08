Netflix, 2026'da çıkacak dizi ve filmlerini yeni tanıtım videosunda bir araya getirdi

The Gentlemen ve 3 Body Problem Gibi Diziler, Bu Yıl Geri Dönecek
2026'da yeni sezonlarıyla ekranlara dönecek olan Netflix dizileri arasında One Piece, Avatar: The Last Airbender, 3 Body Problem, The Gentlemen, Lupin, Bridgerton, The Witcher, Beef gibi popüler yapımlar yer alıyor.
Netflix'in paylaştığı yaklaşık dört dakikalık tanıtım videosunda, Peaky Blinders: The Immorta lMan ve Enola Holmes 3 gibi bu yıl izleyici ile buluşacak Netflix orijinal filmlerine de yer veriliyor.
İşte Netflix tarafından paylaşılan yayın tarihleri:
- 21 Ocak: Queer Eye 10. sezon
- 29 Ocak: Bridgerton 4. sezon, 1. kısım
- 5 Şubat: The Lincoln Lawyer 4. sezon
- 11 Şubat: Love Is Blind 10. sezon
- 19 Şubat: The Night Agent 3. sezon
- 1 Mart: SAG-AFTRA tarafından sunulan Oyuncular Ödülleri
- 10 Mart: ONE PIECE 2. sezon
- 16 Nisan: BEEF 2. sezon
- 2026 Sonbaharı: Lupin 4. sezon
Netflix, aşağıdaki dizilerin de 2026 yılında yayınlanacağını söylüyor; ancak daha net yayın tarihleri henüz açıklanmadı:
- 2026: 3 Body Problem 2. sezon
- 2026: Avatar: The Last Airbender 2. sezon
- 2026: The Diplomat 4. sezon
- 2026: East of Eden
- 2026: Emily in Paris 6. sezon
- 2026: The Four Seasons 2. sezon
- 2026: The Gentlemen 2. sezon
- 2026: The Golden Ticket
- 2026: Little House on the Prairie
- 2026: Nobody Wants This 3. sezon
- 2026: Pride and Prejudice
- 2026: Sesame Street
- 2026: Stranger Things: Tales From ’85
- 2026: The Witcher 5. sezon