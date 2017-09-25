Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Yeni algoritmalar ile robotların yürüme kabiliyeti geliştirilebilir

İsviçreli araştırmacılar, robotların kendi bedenlerini analiz etmelerini sağlayan denge ve kontrol algoritmaları ile robotların daha dengeli bir şekilde yürüyebileceğini düşünüyor.
1 yıl
1,8b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yürümek insanlar için son derece olağan ve kolay bir eylem olsa da iki bacaklı insansı robotlar için son derece zor bir faaliyet. İki bacak üzerinde dengeli bir şekilde yürümek için birbiriyle uyumlu çalışan pek çok kasa ihtiyacımız var ancak robotlarda bu tip kaslar bulunmadığı için yıllardır süren teknolojik gelişmelere rağmen insansı robotlar halen rahat bir şekilde yürüyemiyor ve ufak bir darbede bile dengesini kaybedebiliyor. İsviçre'nin önde gelen üniversitelerinden EPFL(École polytechnique fédérale de Lausanne)'deki araştırmacılar ise geliştirilen yeni algoritmalarla robotların yürüme yeteneğini artırmak istiyor.


 

COMAN adlı insansı robot üzerinde çalışan ekip, robotun dengeli bir şekilde yürüyebilmesi için kendi bedenini anlaması gerektiğini düşünüyor. 95 santimetre uzunluğundaki robotun dengeli yürümek ve farklı görevleri yaparken esneklik kazanmak için esnek bileşenler barındıran eklemlere sahip. COMAN'ı diğer insansı robotlardan ayıran esas özellik ise sahip olduğu kontrol algoritması. EPFL'deki araştırmacılar tarafından geliştirilen algoritmalar ile COMAN'ın; hızı, eklem açıları ve konumu gibi veriler analiz ediliyor ve COMAN'ın dengesini korumak için ona ne yapması gerektiğini söyleyen komutlar gönderiliyor.


Daha Dengeli ve Dayanıklı 

Bu komutlar sayesinde COMAN'ın farklı senaryolarda dengesini koruyabildiğini kaydeden araştırmanın lideri Hamed Razavi, ''Örneğin birisi COMAN'ı iterse algoritmalarımız bu sapmaya karşı koymak için robotun ayağını nereye koyması gerektiğini söyler.'' dedi. Böylece benzeri insansı robotlardan daha dayanıklı olan COMAN'ın, sahip olduğu esnek eklemlerin de yardımıyla darbelere karşı ayakta durabildiği belirtiliyor.


Robotların yürüme sırasında dengelerini koruyacak algoritmalar geliştirdiklerini açıklayan Razavi, bu algoritmalar sayesinde robotların farklı senaryolarda kullanılabileceğini düşünüyor. Razavi'ye göre COMAN, gelişmiş denge yapısı sayesinde; merdiven çıkıp kapıları açma gibi eylemleri yapması gereken arama-kurtarma senaryolarında ve insanlara işlerinde yardımcı olmak için nesneleri taşımada kullanılabilir. Razavi ayrıca insansı robotlara denge algoritmaları yerleştirilmesiyle dış iskelet ve akıllı protez çalışmalarında da önemli gelişmeler yaşanabileceğine inanıyor. 

COMAN'ın yürüme becerilerini aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz:
 

https://www.engadget.com/2017/09/24/robots-learn-to-walk-naturally-by-understanding-their-bodies/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 1 yıl
T-800'ün temelleri oluşuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl


Şunu şuraya bırakayım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
immistercool 1 yıl
yazının içeriğinde ve video da isviçre ile alakalı birşey göremedim :( özellikle araştırmacı kimliği altında bu konu hakkında bilgi veren kişinin adını da göremedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OneMinuteTR 1 yıl
Bunu ille de İsviçreli bilim adamlarının yapması gerekmiyordu ya neyse bir DH klasiği olarak benim alkıma gelmişti diyerek geçiştireyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl İşletmelere Windows 10 S’li bilgisayarlar geliyor 1 yıl CrossFire gidiyor mGPU geliyor 1 yıl iPhone X’in bataryası kaç mAh? 1 yıl Mars'taki buzul yatakları kolonilerin su ihtiyacını karşılayabilir mi? 1 yıl Bixby butonu orta sınıf Samsung modellerine geliyor 1 yıl iPhone 8 batarya testi sonuçları 1 yıl Yenilenen Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye'de satışa sunuldu 1 yıl Ethereum madenciliği giderek zorlaşıyor 1 yıl Levi's ve Google işbirliğinde üretilen akıllı ceketler önümüzdeki hafta satışa sunulacak 1 yıl NASA'dan günün fotoğrafı: İşte İstanbul Boğazı'nın uzaydan muhteşem görüntüsü 1 yıl Elon Musk, Mercedes'in yatırımını tehdit olarak görmüyor 1 yıl Yerli siber güvenlik girişimi ATAR dünyaya açılıyor 1 yıl Samsung Galaxy On7 Prime inceleme 1 yıl Dubai’de elektrikli araçlara ücretsiz otoyol, otopark ve şarj veriliyor 1 yıl "Modern" uzay yarışından onlar da var: Avustralya Uzay Ajansı kuruluyor 1 yıl Bitcoin için önemli hafta: Çin bitcoin pazarından çekiliyor 1 yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eSpor turnuvası düzenlenecek 1 yıl Labirent benzeri çip ile kanser hücreleri tespit edilebilir 1 yıl Veri tasarruflu Twitter Lite test sürecine başladı 1 yıl Zuckerberg açıkladı: Facebook hisseleri satışa çıkacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni algoritmalar ile robotların yürüme kabiliyeti geliştirilebilir Sonraki Turkcell’den her şeyi internete taşıyan yepyeni bir hizmet: Lifecell 1 yıl Nokia 9 göründü: Kavisli ekran, çift kamera, kablosuz şarj 1 yıl THK her uçak biletinden 50 kuruş istiyor 1 yıl AMD Radeon RX 500 ekran kartlarının yerini Vega 11 alabilir 1 yıl G.Skill’den AMD Ryzen ve Threadripper işlemciler için DDR4 bellek kitleri 1 yıl Microsoft ve Facebook’tan dev denizaltı kablo atağı 1 yıl Super Mario Run güncellemesi yeni karakter ve yüzde 50 indirim getiriyor 1 yıl Intel Coffee Lake masaüstü işlemciler karşınızda 1 yıl Güncelleme: Apple; macOS High Sierra'yı yayınladı. İndirebilirsiniz. 1 yıl It, The Exorcist'in 44 yıllık rekorunu kırmayı başardı 1 yıl Yandex Browser'ın yeni güvenlik önlemlerini değerlendirdik, diğerleriyle hız testi yaptık! 1 yıl Anöploid embriyodan sağlıklı birey gelişebilir mi? Bir başarı hikayesi 1 yıl Beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimi 30 Eylül’de sona erecek 1 yıl İşte ABD ordusunun yeni oyuncağı "Drone katili lazer" 1 yıl Beş büyük petrol şirketi iklim değişikliğine yol açmakla suçlanıyor 1 yıl Nintendo hesaplarına iki adımlı doğrulama geldi 1 yıl Asus ZenFone 4 serisinden beklenti yüksek, Zenfone 5 ise Mart 2018’de 1 yıl Tıbbi veriler blockchain ile kayıt altına alınabilir 1 yıl Rambus sektörün ilk çalışan DDR5 DIMM modülünü geliştirdi 1 yıl ASELSAN'ın uzaktan kumandalı silah sistemi Nefer'e talipler var Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim