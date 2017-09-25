Yeni algoritmalar ile robotların yürüme kabiliyeti geliştirilebilir

Yürümek insanlar için son derece olağan ve kolay bir eylem olsa da iki bacaklı insansı robotlar için son derece zor bir faaliyet. İki bacak üzerinde dengeli bir şekilde yürümek için birbiriyle uyumlu çalışan pek çok kasa ihtiyacımız var ancak robotlarda bu tip kaslar bulunmadığı için yıllardır süren teknolojik gelişmelere rağmen insansı robotlar halen rahat bir şekilde yürüyemiyor ve ufak bir darbede bile dengesini kaybedebiliyor. İsviçre'nin önde gelen üniversitelerinden EPFL(École polytechnique fédérale de Lausanne)'deki araştırmacılar ise geliştirilen yeni algoritmalarla robotların yürüme yeteneğini artırmak istiyor.





COMAN adlı insansı robot üzerinde çalışan ekip, robotun dengeli bir şekilde yürüyebilmesi için kendi bedenini anlaması gerektiğini düşünüyor. 95 santimetre uzunluğundaki robotun dengeli yürümek ve farklı görevleri yaparken esneklik kazanmak için esnek bileşenler barındıran eklemlere sahip. COMAN'ı diğer insansı robotlardan ayıran esas özellik ise sahip olduğu kontrol algoritması. EPFL'deki araştırmacılar tarafından geliştirilen algoritmalar ile COMAN'ın; hızı, eklem açıları ve konumu gibi veriler analiz ediliyor ve COMAN'ın dengesini korumak için ona ne yapması gerektiğini söyleyen komutlar gönderiliyor.





Daha Dengeli ve Dayanıklı

Bu komutlar sayesinde COMAN'ın farklı senaryolarda dengesini koruyabildiğini kaydeden araştırmanın lideri Hamed Razavi, ''Örneğin birisi COMAN'ı iterse algoritmalarımız bu sapmaya karşı koymak için robotun ayağını nereye koyması gerektiğini söyler.'' dedi. Böylece benzeri insansı robotlardan daha dayanıklı olan COMAN'ın, sahip olduğu esnek eklemlerin de yardımıyla darbelere karşı ayakta durabildiği belirtiliyor.





Robotların yürüme sırasında dengelerini koruyacak algoritmalar geliştirdiklerini açıklayan Razavi, bu algoritmalar sayesinde robotların farklı senaryolarda kullanılabileceğini düşünüyor. Razavi'ye göre COMAN, gelişmiş denge yapısı sayesinde; merdiven çıkıp kapıları açma gibi eylemleri yapması gereken arama-kurtarma senaryolarında ve insanlara işlerinde yardımcı olmak için nesneleri taşımada kullanılabilir. Razavi ayrıca insansı robotlara denge algoritmaları yerleştirilmesiyle dış iskelet ve akıllı protez çalışmalarında da önemli gelişmeler yaşanabileceğine inanıyor.

COMAN'ın yürüme becerilerini aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz:

https://www.engadget.com/2017/09/24/robots-learn-to-walk-naturally-by-understanding-their-bodies/