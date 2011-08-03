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Yeni bir Android trojanı telefon görüşmelerinizi kaydediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni bir Android trojanı telefon görüşmelerinizi kaydediyor
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Son iki yılda teknoloji dünyasına damga vuran en önemli iki olay iPad’in piyasaya sürülmesi ve Google’ın mobil işletim sistemi Android’in yükselişe geçmesi olmuştur. iPad ile tablet piyasası küllerinden doğarken Android ile de zararda olan şirketler şimdi rekor karlar elde ediyor. Kısa sürede bu kadar popüler olan bir mobil işletim sisteminin zararlı yazılımların gözünden kaçması elbette düşünülemez.

Apple’ın katı uygulama geliştirme politikaları nedeniyle App Store’da hemen hemen hiç bir zararlı yazılıma rastlanmıyor. Ancak Google’ın esnek geliştirme kuralları ve açık kaynak olması nedeniyle zaman zaman zararlı yazılım istilasına uğruyor. 

Son olarak DroidDream Light ve Zitmo adlı zararlı yazılımlar mağazayı etkisi altına almış ve yaklaşık 5000 Android’li cihaza bulaştığı belirlenmişti. Google bu virüslerle ilişkili uygulamaları hemen mağazadan kaldırdı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil.

CA Technologies güvenlik firması mağaza üzerinde yeni bir tehlikeli trojan daha farketti. Kredi kartları bilgilerini toplamak tarzında tehlikeli bir zararı olmayan trojan ilginç bir biçimde yapılan telefon görüşmelerini kaydediyor. Uygulamayı deneyen firma izinler kısmında telefon görüşmelerinin kaydedilmesi satırını gördü. Uygulama kurulduktan sonra uzak sunucu ve parametrelerin olduğu bir konfigürasyon dosyasını telefona kaydediyor. 

Farklı bir program kullanarak sahte arama gerçekleştiren firma uygulamanın görüşmeyi kayda alarak amr formatında SD kartın içerisinde shangzhou/callrecord adlı bir klasöre kopyaladığını belirledi. Daha sonra ise bu görüşmenin uzak sunucuya yüklendiği tahmin ediliyor.

Firma trojanın henüz herhangi bir hareket alanının olmadığını belirtiyor. Yani şu an için herhangi bir Android’li cihaza bulaşmadı. Fakat elinde bulundurduğu potansiyel nedeniyle çok farklı amaçlara hizmet edebilecek seviyede bir trojan olduğu belirtiliyor.

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0tt0m@n 8 yıl
Android'te bir uygulamanın istemiş olduğu izinleri
1. Programı yüklemeden önce android web markette programın sekmesinden
2. Cihazda Settings/Applications/Manage Applications/ /Permissions kısmından

rahatlıkla görebilirsiniz. Olmaması gereken şüpheli bir izin görürseniz kaldırırsınız olur biter.

Ayrıca herhangi bir firewall ile internet erişimini sınırlayabilirsiniz, mesela droidwall.
Android'te bir uygulamanın istemiş olduğu izinleri1. Programı yüklemeden önce android web markette programın sekmesinden2. Cihazda Settings/Applicat...
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eeevrim 8 yıl en beğenilen
Ardı ardına yapılan bir çok i phone haberi ve mitleri ardından Androidle ilgili bu tip insanları Android işletim sisteminden soğutacak haberlerin yapılması BENCE taraflı bir yaklaşım sergiliyorlarmış gibime geldi ama tamamen bu benim şahsi düşüncemdir....
Ardı ardına yapılan bir çok i phone haberi ve mitleri ardından Androidle ilgili bu tip insanları Android işletim sisteminden soğutacak haberlerin yapılması BENC...
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uLtRaTRim 8 yıl
telefonları kaydediyor da noluyor? ne yani, biz işadamı mıyız, veya istihbaratçımıyız?
öyle olsa bile, bu dinleyenler Türkçe biliyor mu, o bile ayrı mesele.
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Mr. Jingles 8 yıl
Daha bunun gibi tespit edilmemiş ne trojanlar vardır. :) Virüs kaynayan bir platform işte. Google'ın üzerinde denetim adına hiçbir şey yapmadığını gözler önüne seriyor. Bunlar araştırmacılar tarafından tespit edilmemeli. Tespit edilinceye kadar kimbilir kimlere bulaşıyor.
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eeevrim 8 yıl en beğenilen
Ardı ardına yapılan bir çok i phone haberi ve mitleri ardından Androidle ilgili bu tip insanları Android işletim sisteminden soğutacak haberlerin yapılması BENCE taraflı bir yaklaşım sergiliyorlarmış gibime geldi ama tamamen bu benim şahsi düşüncemdir....
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slayshot 8 yıl
apple' ın katı tavırı sayesinde bu tür haberlere appstore' u alet atmiyor :))
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Klasör.:X:. 8 yıl slayshot
slayshot

apple' ın katı tavırı sayesinde bu tür haberlere appstore' u alet atmiyor :))


çünkü bunu kendi işletim sistemi olan ios yapıyor..
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umutarslan.com 8 yıl
scrafea
kimseyle konuşmadığım için farketmez

yok artık.bu bluetooth kullanmıyom zaten gereksizin bile üstünde bir fan'lık :D:D
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0tt0m@n 8 yıl
Android'te bir uygulamanın istemiş olduğu izinleri
1. Programı yüklemeden önce android web markette programın sekmesinden
2. Cihazda Settings/Applications/Manage Applications/ /Permissions kısmından

rahatlıkla görebilirsiniz. Olmaması gereken şüpheli bir izin görürseniz kaldırırsınız olur biter.

Ayrıca herhangi bir firewall ile internet erişimini sınırlayabilirsiniz, mesela droidwall.
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Bl00dyHell 8 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

yok artık.bu bluetooth kullanmıyom zaten gereksizin bile üstünde bir fan'lık :D:D


Niye ki? 1 senedir Android'li telefonum var yaptığım telefon konuşmalarının sayısı 40'ı geçmemiştir. Android'li telefon alanlar genelde konuşmak için almıyor zaten
Ayrıca ne olduğu bilinmeyen şeyler yüklenirse virüs bulaşır tabi telefona. Program yüklerken en azından ihtiyaç duyduğu izinleri gözden geçirmekte fayda var.
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lumpazivagabundus 8 yıl
kimseyle konuşmadığım için farketmez
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