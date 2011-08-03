Yeni bir Android trojanı telefon görüşmelerinizi kaydediyor

Son iki yılda teknoloji dünyasına damga vuran en önemli iki olay iPad’in piyasaya sürülmesi ve Google’ın mobil işletim sistemi Android’in yükselişe geçmesi olmuştur. iPad ile tablet piyasası küllerinden doğarken Android ile de zararda olan şirketler şimdi rekor karlar elde ediyor. Kısa sürede bu kadar popüler olan bir mobil işletim sisteminin zararlı yazılımların gözünden kaçması elbette düşünülemez.





Apple’ın katı uygulama geliştirme politikaları nedeniyle App Store’da hemen hemen hiç bir zararlı yazılıma rastlanmıyor. Ancak Google’ın esnek geliştirme kuralları ve açık kaynak olması nedeniyle zaman zaman zararlı yazılım istilasına uğruyor.





Son olarak DroidDream Light ve Zitmo adlı zararlı yazılımlar mağazayı etkisi altına almış ve yaklaşık 5000 Android’li cihaza bulaştığı belirlenmişti. Google bu virüslerle ilişkili uygulamaları hemen mağazadan kaldırdı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil.





CA Technologies güvenlik firması mağaza üzerinde yeni bir tehlikeli trojan daha farketti. Kredi kartları bilgilerini toplamak tarzında tehlikeli bir zararı olmayan trojan ilginç bir biçimde yapılan telefon görüşmelerini kaydediyor. Uygulamayı deneyen firma izinler kısmında telefon görüşmelerinin kaydedilmesi satırını gördü. Uygulama kurulduktan sonra uzak sunucu ve parametrelerin olduğu bir konfigürasyon dosyasını telefona kaydediyor.





Farklı bir program kullanarak sahte arama gerçekleştiren firma uygulamanın görüşmeyi kayda alarak amr formatında SD kartın içerisinde shangzhou/callrecord adlı bir klasöre kopyaladığını belirledi. Daha sonra ise bu görüşmenin uzak sunucuya yüklendiği tahmin ediliyor.





Firma trojanın henüz herhangi bir hareket alanının olmadığını belirtiyor. Yani şu an için herhangi bir Android’li cihaza bulaşmadı. Fakat elinde bulundurduğu potansiyel nedeniyle çok farklı amaçlara hizmet edebilecek seviyede bir trojan olduğu belirtiliyor.