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Apple Design Awards 2019 belli oldu

App Store üzerinde gerek yenilikçilik gerek teknoloji kullanımı ve gerekse de tasarımı ile en iyi değerlendirmeleri alan 9 uygulama WWDC 2019 konferansında ödüllendirildi.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın her yıl WWDC konferansında en başarılı uygulamalara verdiği tasarım ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Toplam 9 uygulamanın geliştiricileri birbirinden değerli ödülleri kazanma şansı yakaladı.

Apple Design Awards 2019 ödülleri

Bu yıl ödül almaya hak kazanan kullanıcılara App Store özel sayfasında yer almanın yanı sıra pahalı Apple ürünleri ile dolu bir çanta hediye edildi. Çantanın içerisinde 12.9 inçlik iPad Pro, AirPods kulaklık, en yüksek konfigürasyonda MacBook Pro ve iMac Pro, 512GB kapasiteli iPhone XS, Apple TV 4K yer alıyor. Yani Apple’ın en iyi ürünleri diyebiliriz. Değer anlamında çanta oldukça yüklü bir meblağa denk geliyor.

Ayrıca Bkz. "Modüler Mac Pro tanıtıldı"

Apple tasarım ödülleri en iyi tasarım, teknoloji ve yenilik kategorilerinde puanlama yapılarak belirleniyor. Apple Design Awards 2019 kazanan uygulama ve oyunlar şu şekilde sıralanıyor:


Ordia

Tek parmak dokunuşu ile oynanan aksiyon oyunu yeni bir yaşam formundan başlayarak tehlikeli bir dünyaya doğru gelişmenizi konu ediniyor.

Flow by Moleskine

Dijital defter uygulaması Moleskine’e ait olan Flow kolay bir şekilde çizim yapmanızı ve notlar almanızı sağlıyor.

The Gardens Between

Tek kişilik macera bulmaca oyunu olan The Gardens Between etkileyici atmosferi ve oyun mekanikleri ile dikkat çekiyor.

Asphalt 9 Legends

Gameloft’un en çok indirilen yarış oyunu.

Pixelmator Photo

Pixelmator Photo masa üstü kalitesinde düzenleme araçları ve RAW format desteği ile iOS tarafının başarılı uygulamaları arasında yer alıyor.

ELOH

Old Man’s Journey geliştiricilerinin elinden çıkan bulmaca türünde ELOH müziği de harmanlayarak başarılı bir yapım haline gelmiş.

Butterfly iQ – Ultrasound

Tam vücut ultrasonu yapabilen uygulama klinik olarak onaylı 18 ön ayara sahip.

Thumper: Pocket Edition

Thumper klasik aksiyon türünde ve oldukça başarılı bir yapım.

HomeCourt – The Basketball App

Yapay zekayı da işin içine katan bir basketbol eğitim uygulaması

 

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esmerbuyucu 6 gün
The Gardens Between için macOS linki eklemişsiniz.
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nefendim 1 hf.
Mac uygulamalarının linklerini vermiş bir editör....
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