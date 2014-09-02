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Yeni bir şantaj yazılımı yarım milyon bilgisayarı etkiledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni bir şantaj yazılımı yarım milyon bilgisayarı etkiledi

Kullanıcının bilgisayarındaki önemli dosyaları şifreleyerek para karşılığında açan Ransomware adındaki yazılımlar giderek önem kazanmaya başladı ve milyonlarca dolar bu sayede hackerların cebine girdi. Araştırmalara göre bu yazılımlara hergün bir yenisi ekleniyor. 

Cryptowall adlı yeni bir şantaj yazılımı daha önce çökertilen CryptoLocker yazılımının yerine geçti ve yaklaşık 625 bin bilgisayarı ele geçirdi. Şifrelediği dosyaların sayısı ise 5.25 milyara ulaştı.

Cryptowall genelde smap mail eklentisi içerisinde, kullanıcıların ziyaret ettiği sahte web sitelerinde veya indirilen programlarda ortaya çıkıyor. Bu yollarla bilgisayara bulaşan Cryptowall daha sonra kendisi ile ilişkili olarak çalışan farklı zararlı yazılımlar indirmeye başlıyor. 

Cryptowall sadece bilgisayardaki dosyaları değil bulut hesabınızdaki dosyaları da şifreleyebiliyor. Yazılım her dosyaya bir anahtar atıyor. Bu bakımdan kurtarma için her bir anahtarın bulunması gerekiyor. Veya kullanıcı Bitcoin üzerinden yaklaşık 500$ ödeyerek yazılımdan kurtulmak zorunda kalıyor. 

Cryptowall yazılımı 253 bin bilgisayar ile en çok ABD'de tespit edilirken, 66 bin bilgisayar ile Vietnam, 40 bin bilgisayar ile İngiltere, 32 bin bilgisayar ile Kanada ve 22 bin bilgisayar ile Hindistan onu takip ediyor. 

Cryptowall yazılımından korunmak için rastgele internet siteleri veya emaillerden bilinmeyen dosyaları indirmemeniz ve yönetici hesaplarını kullanmaktan kaçınmanız gerekiyor.  

http://www.tomshardware.com/news/cryptolocker-cryptowall-ransomware-malware-viruses,27576.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
clopin 4 yıl
Önemli dosyasi olan adamin parasida vardir actirir onlar icin yapilmis virus zaten bizim gibi fakilerin kaybedecek biseyi olmaz basar formati kurtulur azdan az cokdan cok gider
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KARACABEYY 4 yıl
pcde önemli hiç bişey yoktu format attırdım umarım bu virus adına bişey kalmamıştır...pc de internet bankacılığı ya da kredi kartı ile alışveriş yapsam sorun yaşarmıyım dediğim gibi format attırdım, tecrubeli arkadaşa danışayım....
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ALLAME.1 4 yıl
Sayı o kadar büyük olamaz
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Elsa 4 yıl ALLAME.1
ALLAME.1
Sayı o kadar büyük olamaz

10 dakikada 25 post kasmışsın tebrik ederim
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Linux candır
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Morphinz 5 yıl
Şerefsizim benim aklıma gelmişti diyemediğim nadir yazılımlardan..
Bir yazılımcı olarak adamların zekasına hayret ettim.. Acaba bu fikir hangi ortamda çıktı ve kafalar ne kadar güzeldi? Nasıl muhabbetler döndü. :)
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Growlithe 5 yıl
Erkekse Linux'a gelsin
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Elsa 5 yıl
Eset 7 Deneme Sürümü kurulumu + hhuu.net bir iki kere girmeye çalıştı system progressive protection diye bir şey direk temizledi anti virüs şart
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GylR? 5 yıl
Lisanslı Antivirüs şart.
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ALBAY 5 yıl
spam mailleri hiçbir zaman açmam direk silerim.hatta çöp kutusundan bile silerim.Niye açayım ki?
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LGSalesB 5 yıl
Bi format tamamdır ??
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ALBAY 5 yıl LGSalesB
HTCquietlyBrilliant

Bi format tamamdır ??


Önce bi haberi okuyaydın iyiydi.Nere atıyon formatı? PC deki tüm dosyalara şifre atıyor diyor.Sen sabaha kadar format at.Sanırım polis virüsüyle karıştırdın bunu.iCloud daki dosyalarına bile şifre atıyor.Apple serverlarına da format atarsın sen
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