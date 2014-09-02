Yeni bir şantaj yazılımı yarım milyon bilgisayarı etkiledi





Kullanıcının bilgisayarındaki önemli dosyaları şifreleyerek para karşılığında açan Ransomware adındaki yazılımlar giderek önem kazanmaya başladı ve milyonlarca dolar bu sayede hackerların cebine girdi. Araştırmalara göre bu yazılımlara hergün bir yenisi ekleniyor.





Cryptowall adlı yeni bir şantaj yazılımı daha önce çökertilen CryptoLocker yazılımının yerine geçti ve yaklaşık 625 bin bilgisayarı ele geçirdi. Şifrelediği dosyaların sayısı ise 5.25 milyara ulaştı.





Cryptowall genelde smap mail eklentisi içerisinde, kullanıcıların ziyaret ettiği sahte web sitelerinde veya indirilen programlarda ortaya çıkıyor. Bu yollarla bilgisayara bulaşan Cryptowall daha sonra kendisi ile ilişkili olarak çalışan farklı zararlı yazılımlar indirmeye başlıyor.





Cryptowall sadece bilgisayardaki dosyaları değil bulut hesabınızdaki dosyaları da şifreleyebiliyor. Yazılım her dosyaya bir anahtar atıyor. Bu bakımdan kurtarma için her bir anahtarın bulunması gerekiyor. Veya kullanıcı Bitcoin üzerinden yaklaşık 500$ ödeyerek yazılımdan kurtulmak zorunda kalıyor.





Cryptowall yazılımı 253 bin bilgisayar ile en çok ABD'de tespit edilirken, 66 bin bilgisayar ile Vietnam, 40 bin bilgisayar ile İngiltere, 32 bin bilgisayar ile Kanada ve 22 bin bilgisayar ile Hindistan onu takip ediyor.





Cryptowall yazılımından korunmak için rastgele internet siteleri veya emaillerden bilinmeyen dosyaları indirmemeniz ve yönetici hesaplarını kullanmaktan kaçınmanız gerekiyor.

http://www.tomshardware.com/news/cryptolocker-cryptowall-ransomware-malware-viruses,27576.html#xtor=RSS-980