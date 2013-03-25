Yeni dedikodulara göre beklenen fotoğraf makineleri Nisan ayında geliyor





Las Vegas'ta 6-11 Nisan arasında düzenlenecek olan 2013 Ulusal Yayıncılar Birliği (NAB) etkinliği kapsamında birçok yeni video kamera ve fotoğraf makinesi duyurulması bekleniyor.

Bu kapsamda gelen bilgilere göre Panasonic fuar kapsamında yeni üst seviye GF ve G serisi fotoğraf makineleri 9 Nisan tarihinde, Sony ise uzun zamandır bilgileri gelen ve NEX-7 modelinin yerine gelmesi beklenen aynasız fotoğraf makinesi olan NEX-7N ve yeni Zeiss sabit odak uzaklığına sahip lensleri 3 Nisan tarihinde resmi olarak duyurması bekleniyor. Ayrıca fuar sürecinde Sony'den yeni video kamera duyuruları da göreceğimiz söyleniyor.

Nab 2013 fuarı sonrasında da Olympus tarafından yeni bir fotoğraf makinesi göreceğimiz belirtilirken, Nisan ayının fotoğraf ve video kamera dünyası için çok hareketli geçeceği belirtiliyor.





http://www.mirrorlessrumors.com/panasonic-announcement-on-april-9th-and-maybe-a-sony-announcement-on-april-3th/

http://www.mirrorlessrumors.com/panasonic-announcement-on-april-9th-and-maybe-a-sony-announcement-on-april-3th/