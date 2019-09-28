İnsan dokusuna uyumlu lazer geliştirildi

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Northwestern ve Columbia Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, implante edildiği dokuya herhangi bir hasar veya zarar vermeyecek bir çeşit biyolojik lazer geliştirdi. Yeni cihazın kalınlığı yalnızca 150 nanometre olmakla birlikte oldukça az miktarda enerji gerektiriyor ve bilim insanları yeni cihazın nörolojik hastalıkların tanısı tedavisi için birçok kapıyı aralayacağını düşünüyor.
Bilim insanları uzun zamandır hastalıkların tedavisinde ışık enerjisinden yararlanmanın yollarını araştırıyor. Ayrıca lazer ışınları ile kanserli hücrelere saldırılması, hastalıklı dokuların çıkarılması ve beyindeki toksik proteinlerin yok edilmesi gibi konular üzerinde çalışmalar sürüyor.
Lazer ışını ile kanserli dokular tespit edilebiliyor
Lazer ışını kanserli dokuların belirlenmesi için oldukça büyük bir potansiyel araç niteliği taşıyor. Benzer bir şekilde bu yılın başlarında lazer ile ısıtılan tümör hücreleri ultrason ile tespit edilebilmişti.
Yeni geliştirilen cihaz ise camdan yapılıyor ve cihazın kalınlığı 50 ila 150 nanometre arasında değişiyor. Daha önceden benzer cihazlarda da geliştirilmiş olmasına karşın bu cihazların enerji için UV ışınlarını kullanması bazı problemlere de yol açabiliyordu.
Yeni lazer ışını foton enerjisinden yararlanıyor
Araştırma ekibi lazer enerjisi için UV ışınları kullanmak yerine düşük enerjili fotonların absorbe edildiği ve daha yüksek enerjili tek bir foton olarak çıktığı foton çevrimi adı verilen bir sistem kullandı.
Bu sayede düşük enerjili kızılötesi fotonlar, görünür lazer ışınlarına çevrildi. Yeni lazer ışınlarının biyolojik görüntüleme yöntemlerinde birçok yeniliği beraberinde getireceği düşünülmekle birlikte kuantum devreleri ve mikroişlemciler için de kullanılabileceği belirtiliyor.
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Yeni araştırma Nature Materials dergisinde yayımlandı.
https://newatlas.com/medical/laser-inside-human-tissue/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle