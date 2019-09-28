İnsan dokusuna uyumlu lazer geliştirildi

Northwestern ve Columbia Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, implante edildiği dokuya herhangi bir hasar veya zarar vermeyecek bir çeşit biyolojik lazer geliştirdi. Yeni cihazın kalınlığı yalnızca 150 nanometre olmakla birlikte oldukça az miktarda enerji gerektiriyor ve bilim insanları yeni cihazın nörolojik hastalıkların tanısı tedavisi için birçok kapıyı aralayacağını düşünüyor.

Lazer ışını ile kanserli dokular tespit edilebiliyor

Yeni lazer ışını foton enerjisinden yararlanıyor

Ayrıca Bkz.

"HIV kültür ortamında elimine edildi"

Nature Materials

https://newatlas.com/medical/laser-inside-human-tissue/

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Bilim insanları uzun zamandır hastalıkların tedavisinde ışık enerjisinden yararlanmanın yollarını araştırıyor.Lazer ışını kanserli dokuların belirlenmesi için oldukça büyük biraraç niteliği taşıyor. Benzer bir şekilde bu yılın başlarında lazer iletümör hücreleriile tespit edilebilmişti.Yeni geliştirilen cihaz ise camdan yapılıyor ve cihazın kalınlığıilananometre arasında değişiyor.Araştırma ekibi lazer enerjisi içinışınları kullanmak yerineolarak çıktığı foton çevrimi adı verilen bir sistem kullandı.Bu sayede düşük enerjili, görünür lazer ışınlarına çevrildi. Yeni lazer ışınlarının biyolojik görüntüleme yöntemlerinde birçok yeniliği beraberinde getireceği düşünülmekle birlikteveiçin de kullanılabileceği belirtiliyor.Yeni araştırmadergisinde yayımlandı.