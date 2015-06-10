Yeni geliştirilen teknoloji sayesinde alkollü sürücü sorunu ortadan kalkabilir

Gelişmiş ya da gelişmemiş birçok ülkede trafik kazalarının bir numaralı nedeni yüksek alkollü araç kullanmaktan geçiyor. Kendini bilmez bu kişiler yüzünden doğru şekilde yolunda giden diğer sürücüler ve aileleri de zarar görüyor ya da kötü şekilde hayatını kaybedebiliyor. Ancak Amerika Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından kurulan bir konsorsiyum temelinde çalışamalarına başladığı yeni DADSS sistemi, alkollü sürücü sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Şimdilik gerçek kullanım senaryoları gösterilmeyen sistem, yasal limitin üzerinde alkol alan sürücülerin otomobillerini hareket ettirememesine dayanıyor. Teknoloji iki farklı aşamada çalışma gösteriyor ve hem nefes hem de kandan algılama gerçekleştiriyor.

Direksiyon üzerine yerleştirilen ilk algılama teknolojisi sürücülerin nefesini ölçüyor. Bunu kızılötesi ışık temlinde yapan sistem, sürücün verdiği nefeste bulunan karbon dioksit ile alkol moleküllerinin farklı ışık absorbe değerlerine bağlı olarak oldukça hassas ve doğru sonuçlar gerçekleştirebiliyor. Belirtildiği kadarıyla özel havalandırma ve konumlandırma algoritmalarıyla sadece sürücünün nefesini algılayan teknoloji, bu sayede yolcuların algılama sürecine karışmasını da önlüyor.

Daha yüksek kararlılık için iki aşamalı çalışan DADSS (Güvenlik Alkol Tespit Sistemi) sistemi, diğer ölçümünü ise güncel otomobil modelleri içerisinde sayısı artan motor çalıştırma butonları üzerinden gerçekleştiriyor. Bu sefer de benzer mantık doğrultusunda yüksek ışık kullanılıyor ancak nefes yerine kandaki alkol molekülleri belirleyerek, yasal limitin üzerinde alkol algılanırsa otomobilin hareket etmesinin engelliyor.

Ticari gelişimini tamamlandıktan sonra harici bir güvenlik paketi halinde satın alınabileceği belirtilen DADSS sistemi, tüm motorlu taşıtlar için standart yapılması gereken önemli bir konu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Süreci tanıtan animasyon temelli videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.nhtsa.gov/About+NHTSA/Press+Releases/2015/nhtsa-dadss-event-06042015