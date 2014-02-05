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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni geliştirillen biyonik el, tutulan farklı objelerin hissedilmesine imkan tanıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni geliştirillen biyonik el, tutulan farklı objelerin hissedilmesine imkan tanıyor
Teknolojinin gelişmesinin en sevindirici yanlarından birisi, hiç kuşkusuz herhangi bir nedenden dolayı uzuvlarını kaybetmiş kişiler için birçok faydalı protezin geliştirilebiliyor olması. Bunun en güzel örneklerinden uzun zamandır üzerinden çalışılan Lifehand'in yeni versiyonu Lifehand 2, tutulan objelerin hissedilmesine imkan tanıyabiliyor
Silvestro Micera'nın (EPFl İsveç ve SSSA İtalya) başında bulunduğu proje kapsamında hazırlanan Lifehand 2, kesilmek zorunda kalınan kola takılan elektrotlar ve protez parmaklarında bulunan birçok farklı sensör ile çalışma gösteriyor ve tutulan objeler beyne gönderilen sinyaller (Uygulanan güç bilgisi) sayesinde yumuşak, sert ya da sıcak gibi sınıflandırmalar ile algılanabiliyor / hissedilebiliyor. Yapılan denemelerde %88 oranında doğruluk sağlanabildiğini belirten Micera, aynı zamanda sisteme hızlı bir şekilde adapte olunabildiğini de sözlerine ekliyor.
İlk denemelerde istenilen düzeyde bir başarı elde edildiği için ilerleyen dönemde çok daha fazla kişi üzerinde uzun zamanlı testlerine başlanacağı belirtilen sistem hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, denemelerden aktif olarak yer alan Dennis Sørensen'in yaşadığı heyecanı ve mutluluğu rahatlıkla görebilirsiniz.
 
Yeni geliştirillen biyonik el, tutulan farklı objelerin hissedilmesine imkan tanıyor

http://www.theverge.com/2014/2/5/5379222/prosthetic-hand-lets-wearer-feel-object-shape-hardness-size Yorum Yaz
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carter 5 yıl en beğenilen
Telefon, tablet vs. gibi cihazların haberlerini görmek elbet hepimizin ilgisini çekiyor ancak bu gibi yaşama dair gelişmelerin olması insana daha çok mutluluk veriyor.
Telefon, tablet vs. gibi cihazların haberlerini görmek elbet hepimizin ilgisini çekiyor ancak bu gibi yaşama dair gelişmelerin olması insana daha çok mutlul...
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Kitmaker 5 yıl
Adamın video sonunda "yıllar sonra bir şeyleri hissetmek çok güzel bir şey" demesi gerçekten duygulandırdı
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kakarikikiri 5 yıl
şunları yapanlar ne kadar güzel insanlar, allah bu güzel insanlardan razı olsun :)
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seven44 5 yıl kakarikikiri
kakarikikiri

şunları yapanlar ne kadar güzel insanlar, allah bu güzel insanlardan razı olsun :)

amin
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med_cezir91 5 yıl
Çok iyi ya biz başımızdakiler sağolsun nelerle uğraşıyoruz adamlar neler yapıyor uyumaya devam Türkiyem insanlığa büyük katkılarda bulunuyorsunuz.
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carter 5 yıl
Telefon, tablet vs. gibi cihazların haberlerini görmek elbet hepimizin ilgisini çekiyor ancak bu gibi yaşama dair gelişmelerin olması insana daha çok mutluluk veriyor.
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ProsesMuhendisi 5 yıl
Teknoloji+Yaşam harmanlı haberleri görmek güzel.İçimiz sıkıldı snapdragonlardan 2K ekranlardan.
Teşekkürler.
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Emre Kocakaya 5 yıl
Hayirli bir gelisme,umarim tamamina erer.
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viper17 5 yıl
suretlere doğru emin adımlarla
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