Yeni geliştirillen biyonik el, tutulan farklı objelerin hissedilmesine imkan tanıyor

Teknolojinin gelişmesinin en sevindirici yanlarından birisi, hiç kuşkusuz herhangi bir nedenden dolayı uzuvlarını kaybetmiş kişiler için birçok faydalı protezin geliştirilebiliyor olması. Bunun en güzel örneklerinden uzun zamandır üzerinden çalışılan Lifehand'in yeni versiyonu Lifehand 2, tutulan objelerin hissedilmesine imkan tanıyabiliyor

Silvestro Micera'nın (EPFl İsveç ve SSSA İtalya) başında bulunduğu proje kapsamında hazırlanan Lifehand 2, kesilmek zorunda kalınan kola takılan elektrotlar ve protez parmaklarında bulunan birçok farklı sensör ile çalışma gösteriyor ve tutulan objeler beyne gönderilen sinyaller (Uygulanan güç bilgisi) sayesinde yumuşak, sert ya da sıcak gibi sınıflandırmalar ile algılanabiliyor / hissedilebiliyor. Yapılan denemelerde %88 oranında doğruluk sağlanabildiğini belirten Micera, aynı zamanda sisteme hızlı bir şekilde adapte olunabildiğini de sözlerine ekliyor.

İlk denemelerde istenilen düzeyde bir başarı elde edildiği için ilerleyen dönemde çok daha fazla kişi üzerinde uzun zamanlı testlerine başlanacağı belirtilen sistem hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, denemelerden aktif olarak yer alan Dennis Sørensen'in yaşadığı heyecanı ve mutluluğu rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2014/2/5/5379222/prosthetic-hand-lets-wearer-feel-object-shape-hardness-size