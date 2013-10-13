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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Yeni iPad'ler, kamera tarafında önemli iyileştirmeler içerecek"

5 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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22 Ekim'de lanse edilecek yeni iPad'lerle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.Apple'a yakınlığıyla bilinen ve şimdiye kadar ortaya attığı iddiaların büyük bir çoğunluğu doğru çıkan KGI Securities analistlerinden Ming-Chi Kuo'ya göre 5.nesil iPad ile 2.nesil iPad, kamera konusunda önemli iyileştirmeleri bünyesinde barındıracak.

Bugüne kadar iPad'lerde, iPhone'lardakinin aksine, daha düşük kalitede görüntüleme çözümlerine yer veren Apple, Kuo'ya göre, yeni iPad'lerde bunu değiştirecek. Kuo, rekabetin kızışmaya başladığına dikkat çektiği tablet pazarında Apple'ın iPad'lerin kamera yeteneğini de öne çıkarmak istediğinden yeni iPad'lerde iPhone 5s'de kullanılan kamera çözümüne benzer bir çözüme yer verecek. Kuo, yazılım tarafında ise Apple'ın iPhone 5s'de yer verdiği Slo Mo gibi özelliklere yeni iPad'lerde de vermesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.

Hali hazırda satışta olan iPad'lerde Apple, 5MP'lik, f/2.4 diyafram açıklığına sahip kameraya yer vermekte. Eğer Kuo'nun iddiaları doğru çıkarsa yeni iPad'ler (hem 5.nesil iPad hem de 2.nesil iPad Mini) 8 MP'lik, f/2.2 diyafram açıklığına sahip, piksellerin 1,5 mikron büyüklüğünde olduğu kameraya yer verecek. Böylelikle yeni iPad'ler, seleflerine göre düşük ışıklı ortamda daha başarılı bir performans sergileyecek.

Şu ana kadar sızan kasa fotoğraflarında kamera lensinin çevresinde herhangi bir flaş açıklığına rastlamış olmadığımızdan yeni iPad'lerde Tru Tone gibi bir flaş düzeneğine yer verilmeyeceğini söylemek mümkün. Ancak yeni kamera sisteminin yapısı itibariyle ışık duyarlılığı %33 arttırılmış olacağı için yeni iPad'ler, seleflerine göre flaş gibi harici bir aydınlatmaya çok daha az ihtiyaç duyacak.

Apple'ın 22 Ekim'de yapacağı etkinlikte tanıtılacak olan ve özellikle donanım tarafındak iyileştirmelerle öne çıkacak olan yeni iPad'lerin kasım ayı içerisinde ülkemizde satış sunulması bekleniyor.


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3DMystic 5 yıl en beğenilen
bizim memlekette hala ipad ıle foto çekmeye kalktığında napıo bu mal gözüyle bakıyorlar
4 Yanıt Yanıtla +29
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tabletlerde bence özellikle ön kameraya önem verilmeli cünkü çoğu kişi tabletle foto cekmiyo tablette daha çok skype gibi uygulamalarla görüntülü görüşmeler yapıp ön kameraayı kullanıyor
tabletlerde bence özellikle ön kameraya önem verilmeli cünkü çoğu kişi tabletle foto cekmiyo tablette daha çok skype gibi uygulamalarla görüntülü görüşmeler yap...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tabletlerde bence özellikle ön kameraya önem verilmeli cünkü çoğu kişi tabletle foto cekmiyo tablette daha çok skype gibi uygulamalarla görüntülü görüşmeler yapıp ön kameraayı kullanıyor
2 Yanıt Yanıtla +6
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myfranco 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

tabletlerde bence özellikle ön kameraya önem verilmeli cünkü çoğu kişi tabletle foto cekmiyo tablette daha çok skype gibi uygulamalarla görüntülü görüşmeler yapıp ön kameraayı kullanıyor

Çok doğru yaklaşım. Esas yapmaları gereken o. Madem iyileştirme yapmak istiyorlardı, ipad 4'e koysalardı. yeteri kadar sıktı artık.
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LilTunechi 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
tabletlerde bence özellikle ön kameraya önem verilmeli cünkü çoğu kişi tabletle foto cekmiyo tablette daha çok skype gibi uygulamalarla görüntülü görüşmeler yapıp ön kameraayı kullanıyor

Haklısın sonuçta tableti oladnın iyi kötü bir telefonu vardır o da yeterli kalitededir
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ozzy55ozzy 5 yıl
apple gibi samsung gibi tüm teknoloji şirketlerine sesleniyorum boyunuz devrilsin tepenizin üstüne dikilirsiniz inşallah hay sizin pazarlama stratejinize..
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CanAkyüz 5 yıl
Slow motion özelliği koysunlar yeter
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3DMystic 5 yıl en beğenilen
bizim memlekette hala ipad ıle foto çekmeye kalktığında napıo bu mal gözüyle bakıyorlar
4 Yanıt Yanıtla +29
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giogo 5 yıl 3DMystic
3DMystic
bizim memlekette hala ipad ıle foto çekmeye kalktığında napıo bu mal gözüyle bakıyorlar

zuahaha
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NexT. 5 yıl 3DMystic



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M4RLB0RO 5 yıl 3DMystic
3DMystic

bizim memlekette hala ipad ıle foto çekmeye kalktığında napıo bu mal gözüyle bakıyorlar



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