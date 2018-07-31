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Yeni iPhone modelleriyle birlikte iPhone tarihinde yeni bir dönem başlıyor

iOS 12'nin beşinci beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte 2018 iPhone modellerine dair yeni bilgiler de gün yüzüne çıktı. Öyle ki 2018 iPhone modelleri çift SIM kart desteğine sahip olabilir.
9 ay
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Yeni iPhone modelleriyle birlikte iPhone tarihinde yeni bir dönem başlıyor
iOS 12'nin beşinci geliştirici beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte 2018 model iPhone'larda çift SIM kart desteğine yer verileceği ortaya çıktı. 

2018 model iPhone'lar ile birlikte çift SIM kart dönemi başlıyor  

iOS 12'nin beşinci beta sürümü yüklü iPhone 5'te gözlenen tanılama kodları "ikinci SIM durumu" ve "ikinci SIM kart tepsi durumu" için yeni referansları içeriyor. Tanılama kodları Apple'ın iOS 12'yi çoklu SIM'leri destekleyen cihazlarda çalışmak üzere hazırladığını da ortaya koyuyor. 
Kod ayrıca bazı iPhone'ların çift SIM kartı tepsisine sahip olacağı gösterirken, önceki raporlarda çift SIM kart desteğine sahip iPhone'ların iki fiziksel SIM kart desteğine sahip olacak biçimde ve normal bir SIM'i eSIM ile birleştirecek şekilde iki farklı sürüm ile geleceğini ortaya koymuştu.
Bugün özellikle Asya pazarında çift SIM destekli telefonlar bir hayli revaçta ve üreticiler sırf Asya pazarı için cihazlarının çift SIM kartlı versiyonlarını üretiyor. Dolayısıyla yeni iPhone'ların çift SIM kart desteğine sahip olması tercih sebebi olabilir. Hangi modelin çift SIM kart desteğine sahip olup olmadığı konusunda bir bilgi bulunmazken, çift SIM kart destekli modelin hangi pazarlarda satışa sunulacağı da bilinmiyor.

https://9to5mac.com/2018/07/30/ios-12-dual-sim-support-future-iphones/ Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade` 9 ay en beğenilen
Bir de çok pahalı diye ağlarsınız adamlar çalışıyor inovasyon görün inovasyon!
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freedom77 9 ay
Yakında antenli tv ‘de koyarlarsa şaşırmam 😂😂😂
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Ussuz 9 ay
Şimdi turkcell düşünsün
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aemreb 9 ay
Swift’te satır sonlarında semicolon (;) olmaz, bu Apple kodu değil, sallamayın.
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DH Misafiri 9 ay
haaaah az kaldı bide pervane koydular mı yazın iyi olur
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-RAMMSTEIN- 9 ay
FanDroid ve J7 Team grubu gene manüple etmiş konuyu.
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AMD En Eyisi Moruq 9 ay
Bende de çift sim kartlı telefon var SIM 2 hiçte işime yaramıyor, Kaç kişi ciddi ciddi bu özelliği kullanıyordur acaba?
Bu arada Apple böyle bir şey yapmaz
.
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Redunay 9 ay
Bundan sonra bütün telefonlar çift sim kart destekli çıkacak demektir.
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cinemaker 9 ay
burda eleştirilecek nokta bazı teknolojik özelliklerin geç gelmesi değil olgunlaşıp şartlara ve zamana uygun hale gelip en yüksek verimle seunulması. Bunu apple çok iyi başarıyor. Getirdikleri veya geliştirdikleri yenilikler bugün teknolojinin standartlarını oluşturmuştur.
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drjacob 9 ay
fiyatları ne olacak acaba
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aycibin 9 ay
yerden tasarruf için radyo,sdkart,3.5mm girişi,parmakizi okuyucusunu kullanmayan ve pili büyütmeyen marka 2inci simkartı dongle ile mi takmayı düşünüyor diye sorarım
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aozgec 9 ay
apple çift sim desteği vermez. Bu kod kesin çin çakmasıdır.
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orka55 9 ay
Ek ücrete tabi olur bizim gariban nasil alsin hep 50 tl lik aliyo zaten
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çift sim, yeni iphone ve
8 etiket daha çift sim kart 2018 iphone Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede iPhone MPopüler Popüler
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