Yeni iPhone modelleriyle birlikte iPhone tarihinde yeni bir dönem başlıyor

iOS 12'nin beşinci geliştirici beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte 2018 model iPhone'larda çift SIM kart desteğine yer verileceği ortaya çıktı.

2018 model iPhone'lar ile birlikte çift SIM kart dönemi başlıyor

iOS 12'nin beşinci beta sürümü yüklü iPhone 5'te gözlenen tanılama kodları "ikinci SIM durumu" ve "ikinci SIM kart tepsi durumu" için yeni referansları içeriyor. Tanılama kodları Apple'ın iOS 12'yi çoklu SIM'leri destekleyen cihazlarda çalışmak üzere hazırladığını da ortaya koyuyor.

Kod ayrıca bazı iPhone'ların çift SIM kartı tepsisine sahip olacağı gösterirken, önceki raporlarda çift SIM kart desteğine sahip iPhone'ların iki fiziksel SIM kart desteğine sahip olacak biçimde ve normal bir SIM'i eSIM ile birleştirecek şekilde iki farklı sürüm ile geleceğini ortaya koymuştu.

Bugün özellikle Asya pazarında çift SIM destekli telefonlar bir hayli revaçta ve üreticiler sırf Asya pazarı için cihazlarının çift SIM kartlı versiyonlarını üretiyor. Dolayısıyla yeni iPhone'ların çift SIM kart desteğine sahip olması tercih sebebi olabilir. Hangi modelin çift SIM kart desteğine sahip olup olmadığı konusunda bir bilgi bulunmazken, çift SIM kart destekli modelin hangi pazarlarda satışa sunulacağı da bilinmiyor.

https://9to5mac.com/2018/07/30/ios-12-dual-sim-support-future-iphones/