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Yeni iPhone'lar depolama teknolojisiyle de dikkat çekiyor

3 yıl
3,8b
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iPhone'lar depolama teknolojisiyle de dikkat çekiyor

Genelde her yeni iPhone modeli piyasaya sürüldüğünde A serisi yongasetinin nasıl bir performans verdiği araştırılır ve diğer tasarımcıların yongasetleriyle karşılaştırmaya tabi tutulur. A serisi yongasetinin Apple'ın bizzat kendi mühendisleri tarafından tasarlanıyor oluşu buna en büyük sebep. Bununla birlikte yeni iPhone modellerinde fark yaratan bir gelişme daha var.

Genelde tedarikçi ortaklarının gelişmiş depolama çözümlerini cihazlarında kullanan Apple, iPhone 6S serisi ile birlikte radikal bir değişikliğe gitti ve çeşitli dokunuşlar yaparak mobil cihazlarda pek rastlamadığımız yeni bir kombinasyonla karşımıza çıktı.

Kimilerine göre iPhone ailesindeki en büyük değişiklik olarak gösterilen bu yeni depolama çözümünde Apple, MacBook ailesindeki SSD kontrolcüsünü alarak akıllı telefonlarda kullanılacak şekilde optimize etmiş. Kontrolcü değişikliği yanında bazı temel dinamiklerde yapılan değişiklikler de depolama performansının patlama yapmasına neden olmuş.

Samsung Galaxy S6 ve sonrası amiral gemi modellerinde kullanılan UFS 2.0 teknolojisi standart olarak MIPI M-PHY fiziksel katmanı üzerinde SCSI protokolü ile çalışıyor. Apple'ın çözümü ise MIPI M-PHY fiziksel katmanı üzerinde PCI-E ve NVMe protokolünü kullanıyor. Elbette bu protokoller akıllı telefonlara göre optimize edilmiş durumda. 

Şimdiye kadar  PCI-E ve NVMe protokolü kullanan herhangi bir mobil depolama çözümü mevcut değildi. Apple bununla bir ilke imza atıyor. Bununla birlikte SanDisk, bu protokollerin mobil depolama alanında iyi bir avantaj sağlayacağını ve bu yönde kendi çalışmalarının da olduğunu yaz dönemindeki bir konferansta dile getirmişti. 

Bu iki önemli değişikliğin yanında NAND bellek kısmında da yenilik söz konusu. iPhone 6S donanımı incelendiğinde NAND bellekte 1Y128G-TLC-2P model numarasına rastlanmış. Bu model numarası SLC/TLC NAND melezi bir çözümün kullanıldığını gösteriyor. 

Yine SanDisk'in iNAND 732 eMMC belleğinde yer verdiği bu çözümde veri ilk etapta SLC önbellekte işleniyor ve TLC NAND meşgul edilmiyor. Eğer genel bantgenişliği talebi TLC NAND hızını aşmaz ise SLC önbelleği de kısa süreli işlem bantgenişliğini belli bir sınırda tutuyor. Böylece anlık veri artışlarında depolama kendisini daha iyi organize edebiliyor ve bu da transfer hızlarına olumlu olarak yansıyor.
Yeni iPhone'lar depolama teknolojisiyle de dikkat çekiyor
 

Yeni iPhone'lar depolama teknolojisiyle de dikkat çekiyor
 
Samsung'un kullandığı UFS 2.0 standardı teorik olarak sürekli yazma hızlarında 150MB/s, okuma hızlarında 350MB/s değerlerine ulaşıyordu. Yapılan testlerde pratikteki hızların daha düşük olduğu gözlemlenirken, iPhone 6S serisindeki yeni depolama çözümü adeta patlama yapıyor. 

StorageBench testlerine göre 256KB sıralı yazma hızlarında iPhone 6S Plus 163MB/s değerlerine ulaşıyor. Galaxy S6 ise 41MB/s civarında. Testte iPhone 6S Plus modeline en yakın sokur 87MB/s ile iPad Air 2 modeli alıyor.  

256KB sıralı okuma hızlarında ise iPhone 6S Plus modeli 402MB/s gibi oldukça yüksek bir seviyeye çıkıyor. Galaxy S6 modeli 209MB/s seviyesinde kalırken, iPhone 6 245MB/s, iPhone 6 Plus da 249MB/s değerlerine ulaşıyor. 

4K rastgele erişim performansında ise iPhone 6S serisinin biraz aşağılara doğru indiğini görüyoruz. Bunun en büyük sebebinin testteki sıra derinliğinin 1 olması ve PCB ölçülerinin çok fazla NAND katmanının çalışmasına izin vermemesi olarak gösteriliyor. 

Apple'ın bu yeni NAND depolama çözümünü sonraki modellerde daha da geliştireceği ve hız limitini yukarı çekeceği ifade ediliyor. Bu da iOS cihazlarında çok hızlı ve akıcı depolama performansı anlamına geliyor.  
Yeni iPhone'lar depolama teknolojisiyle de dikkat çekiyor
 
Yeni iPhone'lar depolama teknolojisiyle de dikkat çekiyor
 

http://www.anandtech.com/show/9662/iphone-6s-and-iphone-6s-plus-preliminary-results Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zemzemir 3 yıl en beğenilen
Apple ın yine bu yatırımı çemçük ağzıyla selfie çeken tayfaya yapmadığı çok açıktır.Apple ın neredeyse tüm cihazları kalbur üstü denilen tayfa şirket yöneticileri ve önemli kuruluşlar tarafından yıllardır üstün performansı sebebiyle zaten tercih edilmekteydi.Android ise varoluş felsefesinden tamamiyle sapmış tüm cihazların ortak kullanımı üreticilerin kendi yazılımıymışçasına değiştirip insanları mağdur ettiği bir platforma dönüşmüştür.
Apple ın yine bu yatırımı çemçük ağzıyla selfie çeken tayfaya yapmadığı çok açıktır.Apple ın neredeyse tüm cihazları kalbur üstü denilen tayfa şirket yöneticile...
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igonam 3 yıl
Windows ve Android için sıralı yazma ve okuma değerleri ikinci plandadır. Her iki işletim sistemi de küçük ve fazla dosya sayısı ile çalıştıkları için rastgele erişim daha önemlidir. Apple işletim sistemlerinde bu durum farklı ise Iphone ve Ipad'in performansı artacaktır. Yeni Iphone ve Ipad alacak insanlara şimdiden hayırlı olsun...
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kadirirdem 3 yıl
zaten s6 serisini geçmeliydi sonuçta rakibi geçecek tabi....
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oray 3 yıl
sequential read/write bir telefon için en önemli olan iki kavramdır. Random read/write için aynı anda birden çok uygulamanın yazması ve/veya okuması gerekmektedir ki bu genelde telefonlarda olmayan bir durumdur.

violin-memory.com/...

Burada özetle anlatmış...
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zultaran 3 yıl
4k read'te samsung eline vermiş apple'ın, zaten bu kısım önemli diğerleri göstermelik işe yaramaz veriler,ssd alırken de en dikkat edilmesi gereken nokta bu,550mb/s kopyalama hızının havasına kapılıp,kullanmadığımız özelliğe bir sürü para vermek zorunda kalabiliriz.Sistemin hızına açılışına programların yüklenişine etki eden veri samsung'un önde olduğu grafiktedir.
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SERDARbdrm 3 yıl
Yillardir android kullanan eski bir ios cu olarak. Yeni telefon alacagim ama ne alacagimi sasirdim. Apple in bu A9 chip, kamera ve bellek teknolojilerindeki atilimi, android cihazlarin guncelleme sorunu ve yeni cihazlarin hep ozurlu olmasi aklimi karistiriyor. Ama 6s alsam 64 veya 128gb alti almam mumkun degil bu da 3500 veya 4000 demek. Telefona bu kadar para verilir mi ya? Ufff
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canguler917 3 yıl
one plus one hem gecen senenin telefonu, hemde ucuz.buna ragmen skorlarda hala cok iyi
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aycibin 3 yıl
Amaaan...okuma yazma hizlariymis kim takar.ben de sd kart yuvasini ekledi diye atladim habere.olursa en buyuk teknolojik atilim o olur :)
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zemzemir 3 yıl en beğenilen
Apple ın yine bu yatırımı çemçük ağzıyla selfie çeken tayfaya yapmadığı çok açıktır.Apple ın neredeyse tüm cihazları kalbur üstü denilen tayfa şirket yöneticileri ve önemli kuruluşlar tarafından yıllardır üstün performansı sebebiyle zaten tercih edilmekteydi.Android ise varoluş felsefesinden tamamiyle sapmış tüm cihazların ortak kullanımı üreticilerin kendi yazılımıymışçasına değiştirip insanları mağdur ettiği bir platforma dönüşmüştür.
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St Batuhan 3 yıl
Bunun yegane katkısı yeni iPad Pro'nun üzerinde olacaktır. Acaba onda durum nedir? Aklıma takılan diğer bir konu ise iPhone 6s de aynı hızlarda mı yoksa plus modelinde ek bir gelişme olarak bulunuyor olabilir mi?
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travers 3 yıl
Render yapcaz zaten telefonlarda. 4k için kayıt hızına erişsin yeter. Tabi daha önceki gibi 480p video çekip 720p ye yükselttiği gibi 4k çekmiyorsa :))
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Firaristt 3 yıl
Galeriyi hızlı açar, oyunları daha hızlı açar da istediğimiz dosyayı rahatça atamadıktan sonra mevcut cihazlardan pek de farklı değil açıkçası. Ayrıca optimizasyon farkı da var. Android tarafında daha küçük daha fazla dosya varken iOS tarafında daha az parça ama daha büyük dosyalar var. Pil performansında bu kadar gerileyen cihaza 1000 lira fazla vermeye değmez derim şu anda.
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