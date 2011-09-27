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Yeni iPhone'un önemli özelliklerinden biri Assistant olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,5b
1
242
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Yeni iPhone'un önemli özelliklerinden biri Assistant olabilir
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Yaklaşık 100 milyona yakın iPhone satışı ile geçen 16 aylık dönemin ardından Apple'ın yeni iPhone'da sunacağı özellikler yavaş yavaş netlik kazanıyor. Bir aksilik olmaz ise 4 Ekim'de düzenlenecek olan etkinlikte "devrimsel" olarak tanıtılması muhtemel olan özellik ise "Assistant" olacak gibi görünüyor.

İlk önce kısaca muhtemel donanımsal özelliklerden kısaca bahsetmekte fayda var. Yeni iPhone, gücünü tahmin edeceğiniz üzere, iPad 2'de de kullanılan çift çekirdekli A5 işlemcisinden alacak ancak, iPad 2'den farklı olarak üzerinde 1GB'lık sistem belleğini bulunduracak. Dolayısıyla yeni iPhone, iPhone 4'e göre her alanda daha yüksek performans sunacak. Bunun yanı sıra 8 megapiksellik kamerası, arka aydınlatma sensörü sayesinde düşük ışıkta dahi yüksek performans sunacak ve iOS 5 sayesinde panorama çekimlere izin verecek. CDMA ve GSM farkı ise bu seride büyük olasılıkla kalkacak çünkü iPhone üzerindeki Qualcomm imzası taşıyan Gobi Baseband yongaları sayesinde hem CDMA hem de GSM ağına destek sunacak. Bu sayede iPhone, özellikle CDMA kullanıcılarına, dünyanın her yerinden iletişim kurabilme imkanı tanıyacak.

Bu donanımsal iyileştirmelerin yanı sıra yeni iPhone'un öne çıkan en önemli özelliği ise, haberin başında söylediğimiz gibi Assistant olacak. Yeni iPhone'un öne çıkan özelliği olacak diyoruz çünkü "Assistant" A5 yongası ile 1GB'lık sistem belleğinin gücüne ihtiyaç duyan bir yazılımsal çözüm. Peki nedir bu ?

Bildiğiniz üzere Apple, sahip olduğu 70 milyar dolarlık likiditesiyle pazardaki birçok firmanın en büyük ortakları haline gelebilecek bir güce sahip. Ancak Apple, bu gücünü daha çok küçük ölçekli firmaları alma amacıyla kullanıyor ve Siri firması da Apple'ın geçtiğimiz sene aldığı firmalardan biri. Apple'ın bu sene kullanıma sunacağı Assistant da Siri ile elde edilen deneyimin 2009 yılında iPhone 3Gs'de kullanıma sunulan Voice Control özelliği ile buluşmasıyla ortaya çıkan ileri seviye sesli kontrol sistemi.

Assistant'ın arayüzüyle ilgili detaylara girmekten çok bizlere sunacaklarını belirtmekte fayda var. Assistant, tıpkı Voice Control gibi, home tuşuna bir süre basılı tutulmasıyla devreye girecek. Arayüz karşımıza geldikten sonra Assistant'ı ne amaçla kullanacağımız bize kalmış. Örneğin;

  • Takvime bir etkinlik ekleyeceksiniz. Bunun için Asisstant'a "1 Ekim günü, saat 20:00'de Erdi ile randevu oluştur." demeniz yeterli. Bundan sonrası Assistant ve yeni iPhone'a kalıyor. Sistem sizden aldığı emir ile otomatik olarak mevcut takviminizde bu randevuyu oluşturuyor.
  • iOS 5'in yeni özellikleri arasında duyurulan Reminder uygulaması da Assistant ile uyumlu çalışan uygulamalardan biri. Örneğin, müzik mağazasına gittiğinizde Bad Meets Evil'ın son albümünü satın almak istiyorsunuz. Assistant'a "Mağazaya gittiğimde CD alacağımı bana hatırlat" dediğiniz an, sistem otomatik olarak bu talebinizi Reminder'a ekliyor ve Reminder'da zamanı gelince sizi uyararak CD almanız gerektiğini hatırlatıyor.
  • Benzer şekilde Maps uygulamasını da "Assistant" ile kontrol edebiliyorsunuz. "Oraya nasıl giderim ?" sorusunu Assistant'a yönelttiğiniz an, Maps otomatik olarak size bulunduğunuz konumdan yola çıkarak gidiş yolunuzu çiziyor.
Yeni iPhone'un önemli özelliklerinden biri Assistant olabilir
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Assistant'ın sundukları bunlarla sınırlı değil. Kısa mesaj desteği de servisin öne çıkan özelliklerinden biri. Örneğin eşinize akşam dışarıda yemek yiyeceğinizi mesaj ile ileteceksiniz. Assistant, burada da yardımınıza koşuyor ve "Eşime "Akşam dışarıda yemek yiyeceğiz" diye mesaj gönder" dediğiniz an, sistem bunu otomatik olarak yazılı hale getirip eşinize mesaj olarak iletecek. Peki mesajınız doğru şekilde algılandı mı ? Assistant, isterseniz sizden aldığı talimatı size aynı şekilde aktarabiliyor ve siz de Assistant'ın emirlerinizi doğru algılayıp algılamadığını bu şekilde öğrenebiliyorsunuz. Eğer doğruysa "Evet" diyerek mesajınızı gönderebilir ya da "hayır" diyerek yeniden sesli giriş yapabilirsiniz.

Ancak Assistant'ın belki de en önemli özelliği sizinle konuşabiliyor olması olacak. Nasıl mı ? Örneğin Erdi isimli arkadaşınızla bir etkinlik paylaşacaksınız yani onu bir etkinliğe davet edeceksiniz. Assistant'a "Erdi ile 19:00 için görüşme kur" dediğinizde sistem bunu algılayacak ve otomatik olarak Erdi ile iletişim kurmak için harekete geçecek. Ancak, eğer Erdi'nin rehberde iki elektronik posta adresi kayıtlı ise, sistem bu sefer size geri dönüş yapacak ve " Ev mi yoksa kişisel adresine mi ?" sorusunu size yöneltecek. Siz de hangi mail adresi üzerinden onu bilgilendirmek istiyorsanız onu dile getireceksiniz ve Assistant otomatik olarak bu isteğinizi yerine getirecek.

Gelen son bilgilerle yazdığımız yukarıdaki örnekler de gösteriyor ki "Assistant", telefon deneyimini büyük ölçüde değiştirecek gibi görünüyor. Diğer taraftan aklınıza "peki çok yavaş ya da yüksek ses tonuyla konuşmayan kullanıcılarda Assistant sorun yaratacak mı ?" sorusu gelmiş olabilir; ancak sisteme yazılım konusunda hakim olan kaynağın ifadesine göre sistemin algılaması oldukça yüksek hassasiyetli. Bu sebeple kullanıcılar, sanki günlük hayatta bir arkadaşıyla konuşuyormuş gibi Assistant ile konuşabilecek.

Muhtemelen Assistant'ın sundukları bunlarla sınırlı kalmayacak. Her ne kadar kesin olmasa da Apple'ın Assistant'ı API aracılığıyla geliştiricilerin kullanımına sunması da ihtimal dahilinde gözüküyor. Ayrıca gelen bilgilere göre, Apple, iOS 5'de Dictation olarak da bilinen Nuance'ın sesten yazıya dönüştürme robotuna da yer verecek. Bu şekilde kullanıcılar klavyede yer alan mikrofon tuşuna bastıktan sonra yazmak istedikleri kelimeleri seslendirmeleri yeterli olacak. Sistem duyduğu kelimeleri saniyeler içerisinde yüksek doğruluk payı ile saniyeler içerisinde yazıya dökecek.

Bir aksilik olmaz ise 4 Ekim günü, Assistant'ı uygulamalı şekilde daha yakından tanıyacağız. O tarihe kadar gelen son bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz ve 4 Ekim günü, resmi bilgileri sizlere en hızlı şekilde sunacağız.



Editörün Notu: Haber metninde yer alan emir cümleleri, İngilizce'den çevrilmiş olup; Assistant'ın hangi dillere destek vereceği şimdilik belirsizliğini koruyor.


<a href="http://9to5mac.com/2011/09/26/the-new-iphone/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+9To5Mac-MacAllDay+%289+to+5+Mac+-+Apple+Intelligence%29">9to5Mac</a> Yorum Yaz
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Al PaC 8 yıl en beğenilen
En önemli özelliği buysa, Apple ın tıkandığının belirtisidir. Toplum içinde kullanıldığında yadırganacak ve tahminim o ki ülkemin dilini de desteklemeyecek bir uygulama çeşidi. Ama tabi yine her zamanki inanılmaz bir özellik/yenilik şeklinde tanıtılacaktır. Cihaz dediklerimizi yanlış algılarsa baştan tekrar konuşacağız. Olmazsa? Yine... Manuel olarak elle, ilgili girişi yapmak daha hızlı ve garanti yol olur diye düşünüyorum. Hali hazırda bir çok telefonda bulunan bir özellik. Ayrıca Devrim kelimesi, belli bir alanda hızlı ve köklü değişiklik anlamına gelir. Bu olsa olsa evrim olur.
En önemli özelliği buysa, Apple ın tıkandığının belirtisidir. Toplum içinde kullanıldığında yadırganacak ve tahminim o ki ülkemin dilini de desteklemeyecek bir...
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symbiat 8 yıl
iphone 3gs 600mhz cortex a8 ve 256mb ram ile bile ios5 nerdeyse tam verimle çalışabilecek, artık ios ve iphone(ipad de dahil) uyumunun ne kadar kusursuz olduğunu ve android cihazlara kıyasla ne kadar tutarlı olduğunu siz düşünün.

işlemcim 10 çekirdek olsa ne olur ? cebimizdeki telefonla kısa vadede atomları parçalayacak gibi görünmüyoruz. Cihaz günlük uygulamalarda su gibi akıp gittikten sonra, uygulama geçişleri kesintisiz olduktan sonra bunu kaç çekirdekle yapmış bu neyi değiştirir ?

Pil süresi benim için işlemci hızından daha önemli arkadaş. Ayrıca bu yukarıda sayılan özelliklerin uygulamaya nasıl geçeceğini görmeden bu kadar olumsuz yorum yapılmasıda ayrı bir güzellik.

Arkadaşın biride apple herşeyi sonradan yapıp sonra biz yaptık diyip üstüne yatıyor demiş ve örnek olarakta dokunmatik ekranı vermiş.....

iphone dan önce bu kalitede bir dokunmatik hangi cihazda vardı ben aradım bulamadım.

Eleştirirken geniş açıdan bakmasını asla öğrenemeyeceksniz. Öfkeniz kime o bile belli değil. Iphone satın alıpda neyi yapamadınız da hayal kırıklığı içindesiniz ? Bu cihazı aslında haketmeyen adam gibi kullanamayan oncan insan gördünüzde bu yüzden mi bir çeşit kompleksdesiniz. ?

Siz alışverişlerinizi milletin tavrına mı bakarak yapıyorsunuz ? O zaman o kovalak iphone sahiplerinden farkınız ne ?

Bu cihaz ilk çıktığındada çok iyiydi yine öyle. Neden mi ? çünkü bu cihaz neyi yaparım dediyse onu yaptı. Vadedipte yapamadığı bir şey yok ki. Ha vadettikleri size yetmiyorsa takdir sizin, almazsınız olur biter. Burda bu kadar çok olumsuz yorum yapan kaç arkadaş galaxy s2 yada benzeri üst model android sahibi o bile belli değil.

Yani maksdınız ne burda ? kimi cezalandırmak istiyorsunz ve gerekçeniz ne ?

Hoşunuza gitmeyen yazı oldumu döşersiniz eksiyi. Geçersiniz. Ben 2 platformuda kullanmış birisiyim. 2 sisteminde kendine has güzellikleri varken gidip android çiş kaka, samsung htc nin Allah belasını versin demiyorken(çoğu iphone sahibi de bunu demiyorken) nedir bu nefret anlamak güç.

Ben artık bunun altında bir mantıkdan ziyade çocukca duygular olduğunu varsayıyorum.
iphone 3gs 600mhz cortex a8 ve 256mb ram ile bile ios5 nerdeyse tam verimle çalışabilecek, artık ios ve iphone(ipad de dahil) uyumunun ne kadar kusursuz olduğu...
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beytepeli06 8 yıl

prodamas
A4 A8 miydi a9 muydu a8 ise kotu SGS2 ile bile kapışamıyor saçmalık olmuş

güzel kardeşim,uygulamalar yüksek donanim istemiyor ki. ne bu yüksek donanım aşkı anlamadım gitti.
elimdeki telefonda 25-30 -50 uygulama arkada açık olunca bir sıkıntım hiç olmadı,olmuyor. 4ghz koymuş neyime ki.
anlamıyorum vallahi. ha en iyisi bende demek için mi ? oda geçiyor bi süre sonra ki.
prodamasA4 A8 miydi a9 muydu a8 ise kotu SGS2 ile bile kapışamıyor saçmalık olmuşgüzel kardeşim,uygulamalar yüksek donanim...
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duman64 8 yıl
Felix Felicis
Buyrun assistant :)

Kullananlar bilir galaxy S2 de çok daha iyisi var. Tek handikapı google üzerinden çalıştığı için internet bağlantısına gerek duyuyor. Bu sağlandığında emirlerinize göre işlem yapabilir, google translate kullanarak kelime ve CÜMLELERİ azımsanmayacak kadar çok diller arasında çevirir ve o dilde konuşur. vs vs.. Haa bu arada bu haber olmasaydı neredeyse hiç kullanmadığım bu özelliği kurcamazdım telefonumda herhalde. Anlayana...
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Guest-5980C441C 8 yıl duman64
duman64

Felix Felicis

Buyrun assistant :)


Kullananlar bilir galaxy S2 de çok daha iyisi var. Tek handikapı google üzerinden çalıştığı için internet bağlantısına gerek duyuyor. Bu sağlandığında emirlerinize göre işlem yapabilir, google translate kullanarak kelime ve CÜMLELERİ azımsanmayacak kadar çok diller arasında çevirir ve o dilde konuşur. vs vs.. Haa bu arada bu haber olmasaydı neredeyse hiç kullanmadığım bu özelliği kurcamazdım telefonumda herhalde. Anlayana...

O dediğin büyük ihtimal Google'ın geliştirdiği kendi mobile app'i. Aynısı iOS cihazlarda da var
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duman64 8 yıl
mertgraph1979
t3 Bende en basından beri senin dediklerini diyorum zaten. Macproyu macPro yapam tek sey MacOSdur. Tasarım konusunda zaten ben en basından beri aynı seyi diyorum, Apple tasarım konusunda en iyisidir. Ama bu benim gösterdiğim kasaların daha iyi olduğu gerçeğini değistirmiyor. Temjinin kullandığı malzeme çok daha üstündür. Adamlar 1500TL bosuna fiyat istemiyor. Evet senle farklı dilde konusmamızın sebebide bu, sen yazılımsal olarak olaya bakıyorsun. Ben donanımsal. Günlerdir diyorumki Apple ayni ürünleri daha pahallıya satıyor. bununda tek bir sebebi var oda MacOs kurulduğu için. Yanı sen o bilgisayara değik yazılımı kullanmaya para ödüyorsun. Yoksa bildiğin INTEL işlemci. Bak aynı seyleri demeye başladık sanırım. Ayrıca reklamcıların Mac kullanam sebebi renk yönetimi yüzünden. Baskıda gördükleri renkleri bilgisayarda da görebilmek. Bunu yapanda o kasa ve içindekiler değil, kullandığınız yazılım. Sanırım anlaştık ? Ayrıca temjini gördüm, inceledim. Kullanmadım çünkü o kadar parayı kasaya vericek kadar salak değilim. Aynı sekilde internete ve filim izlemek için 3000TL notebooka vericek kadar olmadığım gibi...
Biz sizinle bu fikirlerinizle hiçbir şekilde anlaşamayız. Ben lafı daha uzatmamak için tartışmayı burada noktalıyorum. Buyrun Commodore 64 bile kullanabilirsiniz, gerçekten beni ilgilendirmiyor. Bu parayı kasaya vermem salakmıyım gibi seviyesizce konuşmazsanız çok sevinirim. Biz salağız yani öyle mi? Bilgi işlemci biriyle malesef bu konular konuşulmaz. İşlemci, ram, ekran kartı. Tamamdır. Bilgi işlemcinin gözü başka birşey görmez. Siz anca Yazıcıoğlu iş Hanında PC toplarsınız bu zihniyetle. Çıkan ucube içinde çok iyi bilgisayar ya dersiniz. Size delice iyi günler. @teksalih Toz ol.

Sende Burada dur bakalım arkadaş. Sen Bilgi İşlem Çalışanlarına nasıl laf sokarsın. Bilgi işlemcilerin bu kadar basit olduğunu nasıl yazarsın? Bir bilgi işlemcinin basit bilgisayarı toplayıp süper iş çıkardığını düşünebilmenin ötesine geçemiyeceğini ne mantıkla yazabiliyorsun. Sizin dokunamayacağınız server, depolama, güvenlik sistemleri ile aynı odada oturabilir bir bilgi işlemci. Sizin macbook, monster dediğiniz pclere gülüp geçebilen biride olabilir bir bilgi işlemci. Genelleme yaparken ağzınızı dağıtmayın...
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theraptorx 8 yıl
Bu kez kesin almalıyım İphone'u sırf bu özellik yüzünden olsa bile:)
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_KadirşinaS_ 8 yıl theraptorx
theraptorx
Bu kez kesin almalıyım İphone'u sırf bu özellik yüzünden olsa bile:)

Kimsenin zevkine karışma hakkım yok tabiki ama sadece bu özelliğe ihtiyacınız varsa bunu halihazırda da çok iyi yapan cihazlar var. O kadar uzun süre beklemenize gerek yok, üstelik bu cihazlar yeni çıkacak olan iphone'dan çok daga ucuz (olacaktır)

Yani bu özelliğe ihtiyacınız olduğunu varsayarak sadece tavsiyede bulundum.
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Chuckly 8 yıl
Yav her konuda iphoneu elestirmekten zevkmi aliyorsunuz her şeye burnunuzu sokmayin
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CmlCngz 8 yıl

Yakında telefon alacağım ve IP ve Galaxy s2 arasında gidip geliyordum ama şu son haberden sonra Gs2 daha ağır basmaya başladı


Herşeyden önce Android açık kaynak kodlu bir OS ve bu da demektirki gelişmesi için bir şirkette çalışan AR-GE ciler değil etrafımızda
bulunan belki binlerce geliştirici daha iyi birşeyler yapabilir.Mevcut olan programları daha da iyi yapabilir (Bkz LINUX).


Ayrıca pek fazla kullanılmayan bir özelliğin bugüne kadar pek geliştirilmemiş olması bundan sonra da geliştirilmeyeceği anlamına
gelmiyorki.Aksine madem bu özellik yakında ünlü olacak o zaman diğer OS lerde de kısa zamanda daha hızlı bir gelişme
göstereceği kesin.Bunun pek üstünlük yaratan tarafı nedir anlayamıyorum.


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Ermis1453 8 yıl
daha hic bisi belli degilken iphone 5 mahkum etmisler. hayret!
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_KadirşinaS_ 8 yıl
dervis2007

daha hic bisi belli degilken iphone 5 mahkum etmisler. hayret!

Hocam bazı konularda yorum yapmak için illa cihazın çıkmış olması gerekmiyor. Tecrübe, dış haberlerin takibi, önceki cihazların durumu gibi unsurlar az çok isabetli varsayımlar yapmak için yeterli. Misal; zamanında HTC HD2 ölü doğmuş bir telefon olacak demiştik. Ne yalancılığımız kaldı, ne fanboyluğumuz, ne kıskançlığımız. Velhasıl gelin görün ki çoğu kişi adını bile bilmez. Ya da SGS2 mesih gibi görenler vardı, bu samsung mutlaka bir mallık edecek bu telefonda dedik, sonuç telefonun wifi bağlantısı çok problemli. Kısacası yukarıda da yazdığım gibi tecrübe önemli bir faktör.

Benim Apple'ın bu sefer biraz başarısız olacağını düşünmemin sebeplerini şöyle sıralayabilirim.
1-iPhone4 modelinin önce siyah ardından beyaz modelini çıkardılar üstelik "s" falan gibi bir eklenti bile yapmadılar. Yani bu demek oluyordu ki yeni modeli çok şaşalı gösterecek bir fikir bulamadılar.
2-Dolayısıyla yeni model iphone, her yıl çıktığı tarihten çok daha geç çıkacak.
3-Piyasada Samsung ve LG iyice hakim cihazlar üretmeye başladılar.Her seferinde daha da öteye taşıyorlar teknolojilerini. Android'e rağmen pasif kalan yazılım kısmını çok üst seviye donanımla telafi etmeye çalışıyorlar. Bundan önceki yıllarda bu pek tutmuyordu ama artık çıtayı çok yükselttiler ve etkileyici cihazlar üretmeye başladılar doğruya doğru.
4-Apple HALA daha yeni nesil iphone için çok vurucu bir reklam kampanyası başlatmadı. Yani temkinli gidiyorlar hala.


Bunların hepsine toplam olarak baktığımızda Apple'ın yükselen grafiğinin belki düşüş değil ama duraklama evresine girebilmesi şiddetle muhtemel.

Amaaaa, Apple bu hiç belli olmaz.Bu sefer belki ezber bozup çok daha fazla yazılımsal ve donanımsal yenilikle ve daha sessiz-derinden gelerek bir anda patlama yapıp, diğer rakiplerini 1-1,5 sene de geri atabilir. Nihayetinde 70 milyar dolara yakın bir likiditesi var bildiğim kadarıyla.

Bakalım göreceğiz.
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DH Misafiri 8 yıl
duman64
blizzard3
Erasmus78
FaruK_26 ADam fan boy Ne beklersinki ona göre apple ulaşılması imkansız bi yerde :D
Hmm sadece bana göre mi ulaşılmaz bir yerde? - Finans dünyasına göre de öyle! Zira Apple bu hız ile büyümeye devam ederse borsa değeri olarak Google + Microsft dan daha büyük bir şirket olacak. Çok çok küçük bir miktar kaldı...* - Satışlara göre de öyle : 500$ ve üstü telefon piyasasında iPhoneun pazar payı : %78!!!


Apple : 374 milyar dolar Google : 172 milyar dolar. Microsoft : 213 milyar dolar. Yani 172+213 - 374 = Sadece 11 milyar dolar kaldı ki o da iPhone 5in lansmanı ile birlikte alınabilecek kadar az bir mesafe.
wolframalpha.com/...
bir telefon cok sattı diye o telefonun en iyi telefon olucak diye bi kaide yok bunu arastırmak istiyorsan wii konsolunun satıslarına bak bide ps3 satıslarına bak wii dunyanın en cok satan konsolu ama oyunlarını ps3 ile karsılastırdıgın zaman arada daglar var wii mario yapar ps3 uncharted :)
Erusmus yoksa sen Apple çalışanı falanmısın ? :)

bu kadar hararetli bir şekilde savunduğuna göre babasının şirketi olmalı.sonra biz fanboy diyince kötü oluyoruz.
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duman64 8 yıl
blizzard3
Erasmus78
FaruK_26 ADam fan boy Ne beklersinki ona göre apple ulaşılması imkansız bi yerde :D
Hmm sadece bana göre mi ulaşılmaz bir yerde? - Finans dünyasına göre de öyle! Zira Apple bu hız ile büyümeye devam ederse borsa değeri olarak Google + Microsft dan daha büyük bir şirket olacak. Çok çok küçük bir miktar kaldı...* - Satışlara göre de öyle : 500$ ve üstü telefon piyasasında iPhoneun pazar payı : %78!!!


Apple : 374 milyar dolar Google : 172 milyar dolar. Microsoft : 213 milyar dolar. Yani 172+213 - 374 = Sadece 11 milyar dolar kaldı ki o da iPhone 5in lansmanı ile birlikte alınabilecek kadar az bir mesafe.
wolframalpha.com/...
bir telefon cok sattı diye o telefonun en iyi telefon olucak diye bi kaide yok bunu arastırmak istiyorsan wii konsolunun satıslarına bak bide ps3 satıslarına bak wii dunyanın en cok satan konsolu ama oyunlarını ps3 ile karsılastırdıgın zaman arada daglar var wii mario yapar ps3 uncharted :)

Erusmus yoksa sen Apple çalışanı falanmısın ? :)
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blizzard3 8 yıl
Erasmus78
FaruK_26 ADam fan boy Ne beklersinki ona göre apple ulaşılması imkansız bi yerde :D
Hmm sadece bana göre mi ulaşılmaz bir yerde? - Finans dünyasına göre de öyle! Zira Apple bu hız ile büyümeye devam ederse borsa değeri olarak Google + Microsft dan daha büyük bir şirket olacak. Çok çok küçük bir miktar kaldı...* - Satışlara göre de öyle : 500$ ve üstü telefon piyasasında iPhoneun pazar payı : %78!!!


Apple : 374 milyar dolar Google : 172 milyar dolar. Microsoft : 213 milyar dolar. Yani 172+213 - 374 = Sadece 11 milyar dolar kaldı ki o da iPhone 5in lansmanı ile birlikte alınabilecek kadar az bir mesafe.
wolframalpha.com/...

bir telefon cok sattı diye o telefonun en iyi telefon olucak diye bi kaide yok bunu arastırmak istiyorsan wii konsolunun satıslarına bak bide ps3 satıslarına bak wii dunyanın en cok satan konsolu ama oyunlarını ps3 ile karsılastırdıgın zaman arada daglar var wii mario yapar ps3 uncharted :)
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ayzer 8 yıl
@Erasmus78
yazılım da var donanım da
1995-Aplle Pippin
Apple oyun konsolu 2B grafikleri rakipleri ile aşık atamıyordu. 600 Dolarlık fiyatı ve iğrenç tasarımı da bardağı taşıran damlalar oldu
ve
chip.com.tr/...
ve
Apple'ın anten sorunu: iPhone 4'ü tutmanın tüm sinyal gücünü emdiğini tüm dünya farkettiğinde Apple'ın patronu Steve Jobs'un buna cevabı 'öyle tutmayın' olmuştu.(chip.com.tr den alıntı)
etti 7...
elmayı savunmadan önce biraz araştırsaydın
fanatikusluğun zirvesine uçmazdın..
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Erasmus78 8 yıl
ayzer

@Erasmus78
yazılım da var donanım da

1995-Aplle Pippin
Apple oyun konsolu 2B grafikleri rakipleri ile aşık atamıyordu. 600 Dolarlık fiyatı ve iğrenç tasarımı da bardağı taşıran damlalar oldu

ve

chip.com.tr/...

ve

Apple'ın anten sorunu: iPhone 4'ü tutmanın tüm sinyal gücünü emdiğini tüm dünya farkettiğinde Apple'ın patronu Steve Jobs'un buna cevabı 'öyle tutmayın' olmuştu.(chip.com.tr den alıntı)

etti 7...
elmayı savunmadan önce biraz araştırsaydın
fanatikusluğun zirvesine uçmazdın..

Ben başarısız ürünü yoktur demedim ki. Kalitesiz ürünü yoktur dedim. Ayrıca istisnalar kaideyi bozmaz.
Hele hele Chip'in iTunes'i başarısızlar listesine sokması tam bir epic fail olmuş.

Anten olayı bir tasarım hatasıdır. Bunun üretim kalitesi ile ilgisi ne?

Ona bakarsan PDA'yi teknoloji dünyasına kazandıran firma Apple'dır. Ama ilk PDA olan Newton tutmamıştır. Olabilir böyle şeyler. Olmaz diye bir şey yok.
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myfranco 8 yıl
ayzer

@Erasmus78
yazılım da var donanım da

1995-Aplle Pippin
Apple oyun konsolu 2B grafikleri rakipleri ile aşık atamıyordu. 600 Dolarlık fiyatı ve iğrenç tasarımı da bardağı taşıran damlalar oldu

ve

chip.com.tr/...

ve

Apple'ın anten sorunu: iPhone 4'ü tutmanın tüm sinyal gücünü emdiğini tüm dünya farkettiğinde Apple'ın patronu Steve Jobs'un buna cevabı 'öyle tutmayın' olmuştu.(chip.com.tr den alıntı)

etti 7...
elmayı savunmadan önce biraz araştırsaydın
fanatikusluğun zirvesine uçmazdın..

Bu forumda chip dergisinden alıntı yapıldığı zaman biz gülüp geçiyoruz. Yanlış anlama, chip'e gülüp geçiyoruz. Itunes felaket ha? Itunes tek başına bir media center, adamlar daha fazla ne yapabilirmiş şaşıyorum. Itunes'a kötü diyenler ya kullanmayı bilmiyordur ya da halen sd card'a manuel birşeyler atmayı kalite zannediyordur. Gerisi boş.
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