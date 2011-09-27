Yeni iPhone'un önemli özelliklerinden biri Assistant olabilir

Yaklaşık 100 milyona yakın iPhone satışı ile geçen 16 aylık dönemin ardından Apple'ın yeni iPhone'da sunacağı özellikler yavaş yavaş netlik kazanıyor. Bir aksilik olmaz ise 4 Ekim'de düzenlenecek olan etkinlikte "devrimsel" olarak tanıtılması muhtemel olan özellik ise "Assistant" olacak gibi görünüyor.

İlk önce kısaca muhtemel donanımsal özelliklerden kısaca bahsetmekte fayda var. Yeni iPhone, gücünü tahmin edeceğiniz üzere, iPad 2'de de kullanılan çift çekirdekli A5 işlemcisinden alacak ancak, iPad 2'den farklı olarak üzerinde 1GB'lık sistem belleğini bulunduracak. Dolayısıyla yeni iPhone, iPhone 4'e göre her alanda daha yüksek performans sunacak. Bunun yanı sıra 8 megapiksellik kamerası, arka aydınlatma sensörü sayesinde düşük ışıkta dahi yüksek performans sunacak ve iOS 5 sayesinde panorama çekimlere izin verecek. CDMA ve GSM farkı ise bu seride büyük olasılıkla kalkacak çünkü iPhone üzerindeki Qualcomm imzası taşıyan Gobi Baseband yongaları sayesinde hem CDMA hem de GSM ağına destek sunacak. Bu sayede iPhone, özellikle CDMA kullanıcılarına, dünyanın her yerinden iletişim kurabilme imkanı tanıyacak.

Bu donanımsal iyileştirmelerin yanı sıra yeni iPhone'un öne çıkan en önemli özelliği ise, haberin başında söylediğimiz gibi Assistant olacak. Yeni iPhone'un öne çıkan özelliği olacak diyoruz çünkü "Assistant" A5 yongası ile 1GB'lık sistem belleğinin gücüne ihtiyaç duyan bir yazılımsal çözüm. Peki nedir bu ?

Bildiğiniz üzere Apple, sahip olduğu 70 milyar dolarlık likiditesiyle pazardaki birçok firmanın en büyük ortakları haline gelebilecek bir güce sahip. Ancak Apple, bu gücünü daha çok küçük ölçekli firmaları alma amacıyla kullanıyor ve Siri firması da Apple'ın geçtiğimiz sene aldığı firmalardan biri. Apple'ın bu sene kullanıma sunacağı Assistant da Siri ile elde edilen deneyimin 2009 yılında iPhone 3Gs'de kullanıma sunulan Voice Control özelliği ile buluşmasıyla ortaya çıkan ileri seviye sesli kontrol sistemi.

Assistant'ın arayüzüyle ilgili detaylara girmekten çok bizlere sunacaklarını belirtmekte fayda var. Assistant, tıpkı Voice Control gibi, home tuşuna bir süre basılı tutulmasıyla devreye girecek. Arayüz karşımıza geldikten sonra Assistant'ı ne amaçla kullanacağımız bize kalmış. Örneğin;

Takvime bir etkinlik ekleyeceksiniz. Bunun için Asisstant'a "1 Ekim günü, saat 20:00'de Erdi ile randevu oluştur." demeniz yeterli. Bundan sonrası Assistant ve yeni iPhone'a kalıyor. Sistem sizden aldığı emir ile otomatik olarak mevcut takviminizde bu randevuyu oluşturuyor.

iOS 5'in yeni özellikleri arasında duyurulan Reminder uygulaması da Assistant ile uyumlu çalışan uygulamalardan biri. Örneğin, müzik mağazasına gittiğinizde Bad Meets Evil'ın son albümünü satın almak istiyorsunuz. Assistant'a "Mağazaya gittiğimde CD alacağımı bana hatırlat" dediğiniz an, sistem otomatik olarak bu talebinizi Reminder'a ekliyor ve Reminder'da zamanı gelince sizi uyararak CD almanız gerektiğini hatırlatıyor.

Benzer şekilde Maps uygulamasını da "Assistant" ile kontrol edebiliyorsunuz. "Oraya nasıl giderim ?" sorusunu Assistant'a yönelttiğiniz an, Maps otomatik olarak size bulunduğunuz konumdan yola çıkarak gidiş yolunuzu çiziyor.

Assistant'ın sundukları bunlarla sınırlı değil. Kısa mesaj desteği de servisin öne çıkan özelliklerinden biri. Örneğin eşinize akşam dışarıda yemek yiyeceğinizi mesaj ile ileteceksiniz. Assistant, burada da yardımınıza koşuyor ve "Eşime "Akşam dışarıda yemek yiyeceğiz" diye mesaj gönder" dediğiniz an, sistem bunu otomatik olarak yazılı hale getirip eşinize mesaj olarak iletecek. Peki mesajınız doğru şekilde algılandı mı ? Assistant, isterseniz sizden aldığı talimatı size aynı şekilde aktarabiliyor ve siz de Assistant'ın emirlerinizi doğru algılayıp algılamadığını bu şekilde öğrenebiliyorsunuz. Eğer doğruysa "Evet" diyerek mesajınızı gönderebilir ya da "hayır" diyerek yeniden sesli giriş yapabilirsiniz.

Ancak Assistant'ın belki de en önemli özelliği sizinle konuşabiliyor olması olacak. Nasıl mı ? Örneğin Erdi isimli arkadaşınızla bir etkinlik paylaşacaksınız yani onu bir etkinliğe davet edeceksiniz. Assistant'a "Erdi ile 19:00 için görüşme kur" dediğinizde sistem bunu algılayacak ve otomatik olarak Erdi ile iletişim kurmak için harekete geçecek. Ancak, eğer Erdi'nin rehberde iki elektronik posta adresi kayıtlı ise, sistem bu sefer size geri dönüş yapacak ve " Ev mi yoksa kişisel adresine mi ?" sorusunu size yöneltecek. Siz de hangi mail adresi üzerinden onu bilgilendirmek istiyorsanız onu dile getireceksiniz ve Assistant otomatik olarak bu isteğinizi yerine getirecek.

Gelen son bilgilerle yazdığımız yukarıdaki örnekler de gösteriyor ki "Assistant", telefon deneyimini büyük ölçüde değiştirecek gibi görünüyor. Diğer taraftan aklınıza "peki çok yavaş ya da yüksek ses tonuyla konuşmayan kullanıcılarda Assistant sorun yaratacak mı ?" sorusu gelmiş olabilir; ancak sisteme yazılım konusunda hakim olan kaynağın ifadesine göre sistemin algılaması oldukça yüksek hassasiyetli. Bu sebeple kullanıcılar, sanki günlük hayatta bir arkadaşıyla konuşuyormuş gibi Assistant ile konuşabilecek.

Muhtemelen Assistant'ın sundukları bunlarla sınırlı kalmayacak. Her ne kadar kesin olmasa da Apple'ın Assistant'ı API aracılığıyla geliştiricilerin kullanımına sunması da ihtimal dahilinde gözüküyor. Ayrıca gelen bilgilere göre, Apple, iOS 5'de Dictation olarak da bilinen Nuance'ın sesten yazıya dönüştürme robotuna da yer verecek. Bu şekilde kullanıcılar klavyede yer alan mikrofon tuşuna bastıktan sonra yazmak istedikleri kelimeleri seslendirmeleri yeterli olacak. Sistem duyduğu kelimeleri saniyeler içerisinde yüksek doğruluk payı ile saniyeler içerisinde yazıya dökecek.

Bir aksilik olmaz ise 4 Ekim günü, Assistant'ı uygulamalı şekilde daha yakından tanıyacağız. O tarihe kadar gelen son bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz ve 4 Ekim günü, resmi bilgileri sizlere en hızlı şekilde sunacağız.

Editörün Notu: Haber metninde yer alan emir cümleleri, İngilizce'den çevrilmiş olup; Assistant'ın hangi dillere destek vereceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

<a href="http://9to5mac.com/2011/09/26/the-new-iphone/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+9To5Mac-MacAllDay+%289+to+5+Mac+-+Apple+Intelligence%29">9to5Mac</a>