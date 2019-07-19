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Tümör hücreleri tarafından fagosite edilecek; kemoterapik molekülleri yağ hücrelerinin içinde depolayan yeni ilaç iletim sistemi geliştirildi. Yeni ilaç sistemi yapılan hayvan deneylerinde; kemik, kolon ve pankreatik kanserler üzerinde başarı gösterdi. Yeni sistemin yakın gelecekte insanlar üzerinde de denenmesi bekleniyor.
Son birkaç yıldır kanser hücrelerinin şekerlerden beslenerek büyüdüğü, bazı türlerinin de yağ hücrelerinden beslendiği biliniyor. Northwestern University kurumundan bir grup araştırmacı bu mekanizmadan yararlanarak üzerinde bağlantı noktaları olan ve kanser hücrelerini öldüren ilaçları saklayabilen yeni bir uzun zincirli yağ asidi molekülü geliştirdi.
Yeni yağ asidi iki ucunda da eli olan bir zincire benzetiliyor. Zincirin bir eli ilacı yakalarken diğer el ise proteinleri yakalıyor. İlaçlar vücudun içerisinde aynı yağ molekülleri gibi gizleniyor; böylece ilaçlar hücrelerin içerisine penetre oluyor ve vücut ilaçları perifere doğru taşıyabiliyor.
İlaç taşıma mekanizması Truva atına benziyor
Yeni tasarlanan yağ asidi molekülü, tıpkı bir otostopçu gibi yağ taşıma proteinlerini kanser hücresine doğru taşıyor. Bu işlemi ise kanser hücrelerinin üzerindeki yağ taşıma reseptörlerine bağlanarak yapıyor.
Yeni yağ asidi aynı bir Truva atı gibi işlev görüyor. Görünüşte tıpkı bir yağ asidi gibi görünüyor, tümör hücrelerinin reseptörleri Truva atını algıladığı zaman atı fagosite etmeye çalışıyor; böylece ilaç hücrenin içerisine giriyor ve metabolize oluyor. Bu olay sonucunda ise tümör hücreleri ölüyor.
Yapılan hayvan deneyleri başarılı sonuçlar gösterdi
Yapılan hayvan deneylerinde, çeşitli kanser türlerini tedavi etmek için kullanılan yaygın bir kemoterapik ajan olan ''paclitaxel'' ajanını taşımak için yeni Truva atı yağ zinciri kullanıldı. Yeni yöntem 3 farklı kanser türünde etkili bir şekilde başarı gösterdi. Yapılan hayvan çalışmaları neticesinde ise ilaç dozunun toksik hale gelmesi için aşılması gereken eşik miktarının yüksek olduğu tespit edildi.
Yeni molekül şu anda uygulama olarak kullanılan ''paclitaxel'' dozundan 20 kat daha fazla etkin dozda ilaç taşıyabiliyor. Ayrıca yeni taşınan dozun, standart dozlara kıyasla 17 kat daha güvenli olduğu da düşünülüyor.
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Araştırma henüz erken aşamalarda olduğu için yeni geliştirilen yöntemin etkilerinin daha doğru bir biçimde anlaşılması için daha çok çalışma ve daha çok zaman gerekiyor.
Yeni araştırma Journal of the American Chemical Society dergisinde yayımlandı.
https://newatlas.com/hiding-cancer-drug-fat-cell/60625/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Makalede belirtilen ve özel tasarlanmis yag asidi hücrelere fagositoz ile degil reseptör yardimli difüzyonla giriyor (Fatty acid binding protein- FABP). Ayrica tümör hücrelerine özel bir seciciligi yok, yani normal hücrelere de giriyor. Tümör hücreleri icin ne kadar toksik ise normal hücreler icin de o kadar toksik. Bu ikisini ayirtedebilecek bir metod bulunmadikca bu tedavinin etkinligi az olacaktir. Makaledeki iki ifade zaten bunu cok güzel özetlemis:
1-Commonly used small-molecule drugs get into tumors – and other cells
2-They are toxic to tumors but also to humans.
FABP moleküllerinin 12 cesidi var özellikle karaciger, bagirsak, pankreas, beyin, kalp ve kaslarda yüksek miktarlarda olmakla beraber neredeyse tüm hücrelerimizde bulunuyorlar. En azindan kanserin bulundugu doku tipinde ektili olacak bir tasarim yaparlarsa basarili olabilir.