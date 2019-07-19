Tümör hücreleri tarafından fagosite edilecek; kemoterapik molekülleri yağ hücrelerinin içinde depolayan yeni ilaç iletim sistemi geliştirildi. Yeni ilaç sistemi yapılan hayvan deneylerinde; kemik, kolon ve pankreatik kanserler üzerinde başarı gösterdi. Yeni sistemin yakın gelecekte insanlar üzerinde de denenmesi bekleniyor.

yeni bir uzun zincirli yağ asidi molekülü geliştirdi.



Yeni yağ asidi iki ucunda da eli olan bir zincire benzetiliyor. Zincirin bir eli ilacı yakalarken diğer el ise proteinleri yakalıyor. İlaçlar vücudun içerisinde aynı yağ molekülleri gibi gizleniyor; böylece ilaçlar hücrelerin içerisine penetre oluyor ve vücut ilaçları perifere doğru taşıyabiliyor.

İlaç taşıma mekanizması Truva atına benziyor



Yeni yağ asidi aynı bir Truva atı gibi işlev görüyor. Görünüşte tıpkı bir yağ asidi gibi görünüyor, tümör hücrelerinin reseptörleri Truva atını algıladığı zaman atı fagosite etmeye çalışıyor; böylece ilaç hücrenin içerisine giriyor ve metabolize oluyor. Bu olay sonucunda ise tümör hücreleri ölüyor.

Yapılan hayvan deneyleri başarılı sonuçlar gösterdi

Yeni yöntem 3 farklı kanser türünde etkili bir şekilde başarı gösterdi. Yapılan hayvan çalışmaları neticesinde ise ilaç dozunun toksik hale gelmesi için aşılması gereken eşik miktarının yüksek olduğu tespit edildi.

Ayrıca Bkz.

"Yeni implant elektrik akımından yararlanarak kalp dokusunu iyileştiriyor"

American Chemical Society

https://newatlas.com/hiding-cancer-drug-fat-cell/60625/

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Son birkaç yıldır kanser hücrelerininbeslenerek büyüdüğü, bazı türlerinin debeslendiği biliniyor.kurumundan bir grup araştırmacı bu mekanizmadan yararlanarak üzerindeolan ve kanser hücreleriniilaçları saklayabilenYeni tasarlanan yağ asidi molekülü, tıpkı birgibi yağ taşıma proteinlerini kanser hücresine doğru taşıyor. Bu işlemi iseüzerindekibağlanarak yapıyor.Yapılan hayvan deneylerinde, çeşitli kanser türlerini tedavi etmek için kullanılan yaygın bir kemoterapik ajan olan'' ajanını taşımak için yenizinciri kullanıldı.Yeni molekül şu anda uygulama olarak kullanılan '''' dozundanAyrıca yeni taşınan dozun, standart dozlara kıyasla 1olduğu da düşünülüyor.Araştırma henüz erken aşamalarda olduğu için yeni geliştirilen yöntemin etkilerinin daha doğru bir biçimde anlaşılması içingerekiyor.Yeni araştırma Journal of thedergisinde yayımlandı.