Yeni nesil Apple TV, 99$ seviyesinden lanse edilebilir

Mevcut Apple TV modeli

İnternet devi Google'ın arkasına Sony, Intel ve Logitech gibi isimleri alarak Google TV konseptini dyuyurmasına yanıt olarak Apple'ın, uzun süredir piyasada olan Apple TV üzerinde ciddi güncellemeler yapacağı belirtiliyor. Mevcut cihaza göre daha kompak olacak yeni modelin, iPhone ile benzer bir alt yapıyı esas alacağı belirtiliyor. Dünya Geliştiriciler Konferansı'ndan sonra, muhtemelen yaz sonu veya Sonbahar döneminin başında tanıtılması beklenen yeni nesil Apple TV'nin, iPad'de olduğu gibi A4 işlemcisinden güç alacağı ve 16GB NAND flash depolama kapasitesiyle geleceği belirtilmekte.

iPhone HD ile benzer boyutlarda olacağı ve üzerinde herhangi bir ekran bulunmayacağı belirtilen yeni nesil cihazın, güç ve video konnektörleriyle birlikte TV özellikleri için bazı modifikasyonların yapıldığı iPhone OS işletim sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Bulut teknolojisinden faydalanacağı ayrıca 1080p video akışına olanak tanıyacağı belirtilen yeni cihazın, Time Capsule desteğine sahip olacağı da belirtilirken, kesinleşmiş çıkış tarihi hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak 99$ seviyesinden satışa sunulacağı üzerinde duruluyor.