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Yeni nesil Apple TV, 99$ seviyesinden lanse edilebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,4b
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Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mevcut Apple TV modeli

İnternet devi Google'ın arkasına Sony, Intel ve Logitech gibi isimleri alarak Google TV konseptini dyuyurmasına yanıt olarak Apple'ın, uzun süredir piyasada olan Apple TV üzerinde ciddi güncellemeler yapacağı belirtiliyor. Mevcut cihaza göre daha kompak olacak yeni modelin, iPhone ile benzer bir alt yapıyı esas alacağı belirtiliyor. Dünya Geliştiriciler Konferansı'ndan sonra, muhtemelen yaz sonu veya Sonbahar döneminin başında tanıtılması beklenen yeni nesil Apple TV'nin, iPad'de olduğu gibi A4 işlemcisinden güç alacağı ve 16GB NAND flash depolama kapasitesiyle geleceği belirtilmekte.

iPhone HD ile benzer boyutlarda olacağı ve üzerinde herhangi bir ekran bulunmayacağı belirtilen yeni nesil cihazın, güç ve video konnektörleriyle birlikte TV özellikleri için bazı modifikasyonların yapıldığı iPhone OS işletim sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Bulut teknolojisinden faydalanacağı ayrıca 1080p video akışına olanak tanıyacağı belirtilen yeni cihazın, Time Capsule desteğine sahip olacağı da belirtilirken, kesinleşmiş çıkış tarihi hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak 99$ seviyesinden satışa sunulacağı üzerinde duruluyor.


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Batuist 9 yıl

Buzmavisi
30.05.2010 Saat: 21:49
bunu da unlock etsinler :)) İşin kötü yanı yakın zamanda bütün tvleri izlemek için para vereceğiz gibi geliyor.
Sadece Apple'dan bahsetmiyorum tabii genel anlamda. Ayrıca bu pek fazla tutar mı bilmem, Amerika'da Tivo varken. Ama apple'ın her yaptığına balıklama atlayan apple fanatikleri kesin alır herhalde.

+10000000000000000000
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T®an©e Addi©T 9 yıl
yeterince büyüklükte bir cihaz daha iyi bir işlemci koysa ya.
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sertacaygun 9 yıl
Google TV daha iyi olacaktır tahminim...
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LeyLu 9 yıl
nasıl bir mantıkla çalışıyor bunlar
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mobylette 9 yıl
apple tv nin mantığını bilmiyorum ancak 1080p videoyu a4 işlemci ile mi oynatacak? öyleyse ipad neden oynat(a)mıyor?
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