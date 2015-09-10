Yeni nesil Apple TV'ye özel ilk oyun kontrolcüsü SteelSeries'den geldi

Apple'ın dün akşam tanıttığı yeni nesil Apple TV modeli, detaylarına burada değindiğimiz üzere kendisine özel bir uygulama marketi ile karşımıza çıkacak. Bu market ve hareket algılama teknolojisine sahip yeni kumandası ile televizyon üzerinde oyun keyif yaşatmaya hazırlanan cihaz, ilk üçüncü parti oyun kontrolcüsüne de kavuştu.

4. jenerasyon Apple TV için oyuncu donanımları konusunda uzman firmalardan SteelSeries'in hazırladığı kontrolcü Nimbus, Xbox 360'ın kontrolcüsüne benzer bir gövde yapısıyla geliyor. Bünyesinde üç adet çok yönlü tuş, basınç hassasiyetine sahip dört adet tetik mekanizması ve standart seçim butonlarını taşıyan Nimbus, Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojisi ve MFI desteğiyle Apple TV yanında iOS ile Mac cihazlarla da aktif olarak kullanılabiliyor.

Lityum-iyon bataryasıyla 40 saate yakın aktif oyun deneyimi ortaya koyabilen SteelSeries Nimbus, aralarında FIFA, Call of Duty, GTA SanAndreas ve NBA 2K15'in olduğu birçok popüler oyuna destek veriyor. Özel uygulaması yardımıyla hem bu oyunlar hakkında bilgi verebilen hem de kendisini güncel tutabilen kontrolcü, standart Lightning portu üzerinden de rahatlıkla şarj edilebiliyor.

SteelSeries Nimbus'un resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Zaten yeni nesil Apple TV için Rayman Adventures, Disney Infinity 3.0, Shadowmatic ve Guitar Hero gibi pek çok oyunun da Ekim ayından sonra indirmeye sunulması bekleniyor.

https://steelseries.com/gaming-controllers/nimbus