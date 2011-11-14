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Yeni nesil BlackBerry görüntülendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon rekabetinde güçlü rakiplerine karşı bir süredir kan kaybeden BlackBerry için beklentiler, Research In Motion'ın üzerinde çalıştığı yeni nesil cihazlara çevrilmiş durumda. QNX işletim sistemini temel alması beklenen yeni cihazların ilk temsilcisi görüntülendi. London kod adını taşıyan ve Haziran ayında çıkması beklenen telefon, geçtiğimiz günlerde lanse edilen Porsche Design tasarımlı BlackBerry P9981'den tasarım ögeleri taşıyor.
Texas Instruments tarafından üretilen ve 1.5GHz'de çalışan ARM Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli işlemciye sahip olan telefonun 1GB RAM ve 16GB yerleşik depolama kapasitesi ile geleceği belirtiliyor. 1080p video kaydı yapabilen 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kameraya ek olarak HD görüntü desteği sunacağı düşünülen 2 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera da telefondaki yerini almış durumda. iPhone 4'ten daha ince, Samsung Galaxy S II ile benzer boyutlarda olacağı belirtilen telefon, fotoğraflardan da görülebileceği üzere ilk defa BlackBerry PlayBook'ta kullanılan işletim sisteminin yeni bir varyasyonunu kullanıyor. Yeni nesil BlackBerry'nin son kullanıcı satış fiyatı gibi detaylar ise şu an için bilinmiyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
blackberry'nin yeni tableti playbook şuan dünyanın ipad sonra gelen en iyi tableti playbook çok satar çok kazandırır çünkü o bir tasarım harikası özellikleride süper.
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DH Misafiri 7 yıl
yüce isa :D
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DH Misafiri 7 yıl
sonundayaaaaaa ama olacak olacak....
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Tolgá 8 yıl
Tasarıma hayran kaldım.
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BarGoS 8 yıl
youtube.com/... aynı bu videodaki qnx li playbook gibi bu telefondada hiç bir geri tuşu v.s yok. o yüzden ekran boşlukları geniş. o geniş siyah alan dokunmatik. uygulamadan cıkmak , geri gelmek , menuye girmek v.b işlemler için kullanılıyor.
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BarGoS 8 yıl
hattoriy
haziranda çıkacaksa hiç boşuna çıkarmasınlar bunlar kafayımı yedi,benim bildiğim telefonun duyurusu yapılır 1 bilemedin 2 ay içerisinde çıkar,haziranda 4 çekirdekli 2ghz,2gb ramli telefonlar çıkar,kim gidipte bunu alır,tasarımı fena olmamış ama ekranla çerçeve arasında çok mesafe var

arkadaşlar qnx kullanmadığınız için bilmiyorsunuz doğaldır. o ekran boşlukları da dokunmatiktir aynı playbook gibi ;) geri gelmek için parmağınızı siyah bölümden yukarı kaydırırsınız. .ok atmadan önce biraz araştıralım lütfen.
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cartographer 8 yıl
Arkadaslar Research In Motion'dan aciklama geldi. Yeni cikacak telefonlarinin hepsi full dokunmatik olmayacakmis, klavyeli seri de olacakmis.
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TurboBoosted 8 yıl
bu cihaza birde kayar klavye koydular mı tadından yenmez..........
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sombre06 8 yıl
Bu ne la loooool Tasarim cok hosuma gitti gercekten guzel telefon olmus. Degisik bi os var oda guzel ama tussuz bb almam. En azindan kayar kapak klavye olmaliydi. İnce olmasi en azindan benim umurumda bile degil. Klavyesiz bb ne ise yarar gercekten anlam veremiyorum. Bazi arkadaslar tutturmuslar gelecegin telinde tus yok. Yok arkadas asil benim gozumde qwert nin olumu yok. Her zaman tercih ederim ve alacagim yegane bb en azindan kayar kapakli bi qwert e sahip olanidir. Alanibdan bu kadar sapip ele ayagada dusmesi hic hos degil oda ayri mesele...
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RaptorFX 8 yıl
görünüşü etkileyici.
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creykvan 8 yıl
Donanımsal olarak rakiplerinden düşük olan modellerle bile bbm sayesinde satılıyordu blackberry. Böyle bir model bence gerçekten çok satacak, çok hoş olmuş tasarımı. Donanımsal olarakta rakiplerinden şuan için çok farkı gözükmüyor.
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