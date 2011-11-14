Yeni nesil BlackBerry görüntülendi

Akıllı telefon rekabetinde güçlü rakiplerine karşı bir süredir kan kaybeden BlackBerry için beklentiler, Research In Motion'ın üzerinde çalıştığı yeni nesil cihazlara çevrilmiş durumda. QNX işletim sistemini temel alması beklenen yeni cihazların ilk temsilcisi görüntülendi. London kod adını taşıyan ve Haziran ayında çıkması beklenen telefon, geçtiğimiz günlerde lanse edilen Porsche Design tasarımlı BlackBerry P9981'den tasarım ögeleri taşıyor.

Texas Instruments tarafından üretilen ve 1.5GHz'de çalışan ARM Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli işlemciye sahip olan telefonun 1GB RAM ve 16GB yerleşik depolama kapasitesi ile geleceği belirtiliyor. 1080p video kaydı yapabilen 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kameraya ek olarak HD görüntü desteği sunacağı düşünülen 2 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera da telefondaki yerini almış durumda. iPhone 4'ten daha ince, Samsung Galaxy S II ile benzer boyutlarda olacağı belirtilen telefon, fotoğraflardan da görülebileceği üzere ilk defa BlackBerry PlayBook'ta kullanılan işletim sisteminin yeni bir varyasyonunu kullanıyor. Yeni nesil BlackBerry'nin son kullanıcı satış fiyatı gibi detaylar ise şu an için bilinmiyor.